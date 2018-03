L'hymne officiel de la Coupe du monde a été dévoilé

120

Colors, le nouvel hymne de la Coupe du monde 2018

NB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On n'en pouvait plus d'attendre, il est enfin là.Avis à tous les mélomanes, l'hymne officiel de la Coupe du monde a enfin été dévoilé après des mois d'attente. Huit ans après l'inoubliablede Shakira qui avait inondé les ondes pendant toute l'année 2010, et quatre ans après, le mondial 2018 vibrera au doux son de, interprété par le tout aussi mélodieux Jason Derulo.Tous les amateurs de grande musique sont évidemment ravis et, pour les tristes âmes qui n'aiment pas faire plaisir à leurs oreilles, on n'a qu'un seul conseil : éteignez la radio pendant les mois à venir.