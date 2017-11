L'hymne chinois sifflé lors d'un match amical à Hong-Kong

AG

Ce supporter vivant à Hong-Kong, surnommé Chan, a tenu à clamer l'injustice qu'il ressentait lorsque l'hymne chinois retentit dans les enceintes de football. Ce jeudi, le match amical opposant la Chine au Bahreïn (défaite chinoise 2-0) a vu de nombreux supporters huer «» . La rencontre, qui se disputait à Hong-Kong, intervenait dans un contexte particulièrement tendu. Le gouvernement de Xi Jinping vient de faire passer en force une loi sanctionnant les outrages à cet hymne, avec des peines de prison pouvant atteindre trois ans.Les détracteurs de cette loi critiquent l’ingérence chinoise dans les affaires de Hong-Kong, et appellent à une réforme électorale nécessaire pour assurer une plus grande liberté de la ville semi-autonome. «» , explique Chan pour leReconnu hymne de Hong-Kong depuis 1997 et la fin du statut britannique de la ville, «» fait débat depuis son intronisation. La FIFA avait ainsi déjà mis à l’amende la fédération de Hong-Kong pour des protestations de supporters, en janvier 2016.