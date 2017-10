L'homme à suivre de la huitième journée de Premier League

Ce samedi, c’est jour de derby d’Angleterre. Liverpool reçoit Manchester United, à Anfield. Sur la lancée de son super début de saison, Mohamed Salah, nouveau roi d’Égypte, est attendu comme le dynamiteur des Reds.

« Il s'est intégré plus vite qu’on ne l’aurait pensé »

Enlever ses œillères

Par Florian Lefèvre

La dernière fois que l’Égypte a participé à la Coupe du monde, Mohamed Salah n’était pas né. C’était en 1990, les Pharaons ont entretenu l’espoir de sortir des poules en accrochant le champion d’Europe néerlandais (1-1), puis l’ Irlande (0-0), avant une défaite fatale face à l’ Angleterre (0-1). Une grande partie des supporters qui ont embrasé dimanche dernier le stade Borg Al Arab, dans la banlieue d’Alexandrie, eux non plus, n’ont pas beaucoup de souvenirs du Mondial italien. Pas plus que la plupart des millions d’Égyptiens qui ont fait la fête toute la nuit au Caire dans un pays où près de deux tiers de la population a aujourd’hui moins de trente ans. L’année prochaine, l’Égypte sera en Russie grâce à Mohamed Salah, auteur d'un doublé lors du match contre le Congo , dont ce penalty décisif au bout du temps additionnel. Adoré, idolâtré, érigé en légende dans son pays, le nouveau roi d’Égypte garde encore une place dans son cœur pour les fans de Liverpool Même s’il a coûté moins cher qu’Alexander Oxlade-Chamberlain (39 millions d'euros contre 43), tout le monde s’accordera sur le fait que Salah est la recrue phare du mercato estival des, en provenance de la Roma. «» , rappelait Jürgen Klopp à l’arrivée de l’ailier fin juin. Trois mois plus tard, le coach de Liverpool se montrait même agréablement surpris par le rendement de son joyau offensif, auteur de quatre buts et unedepuis le début de saison en Premier League. «Flash-back. En 2013, l’espoir égyptien qui affole les défenses du championnat suisse avec le FC Bâle attire l’attention de José Mourinho , alors coach des. Le Mou prend son téléphone pour s’entretenir personnellement avec celui qui allait signer à Chelsea au mercato hivernal. «(...)» , expliquera plus tard le joueur. Ce samedi après-midi, à Anfield, Mohamed Salah retrouvera Mourinho sur le banc de Manchester United . Sûrement avec un goût d’inachevé, puisqu'il n’avait à l’époque disputé qu’une petite dizaine de rencontres, avant de se relancer à la Fiorentina , à l’hiver 2015, puis à la Roma six mois plus tard. Mais Mourinho l’assure, il n’est «» . «» , «» , dans un entretien pour beIN Sports, le technicien portugais utilise les mêmes mots que Klopp pour décrire la progression de son ancien joueur en Italie À 25 ans, le défi de Salah, c’est justement de passer un cap supplémentaire. Celui qui vient avec la force de l’âge. Dans la ville éternelle, il pouvait encore être ce joueur clivant qui séduit par ses dribbles déroutants, mais irrite aussi par ses accélérations de cheval de course avec des œillères. Jusqu’à, parfois, sortir avec la balle en six mètres. À Liverpool , l'Égyptien est attendu comme celui qui va faire gagner leset remplir une salle des trophées qui commence à prendre la poussière depuis 2012 (et encore, le dernier triomphe, c’était une Coupe de la Ligue remportée aux tirs au but contre Cardiff City). Ce samedi, au-delà du prestige de ce choc entre Liverpool et Manchester United , Salah devrait être motivé par le désir de donner quelques regrets à son ancien coach, José Mourinho