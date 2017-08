L'hommage du Camp Nou aux victimes de l'attentat

[📺 VIDEO] #FCBRBB🕯 La minute de recueillement du Camp Nou aux victimes des attentats qui ont frappé la Catalogne https://t.co/pd0yozhH4S — beIN Sports (@beinsports_FR) 20 août 2017

Hommage.À l'occasion de la première journée de championnat espagnol entre le Barça et le Betis Séville , le Camp Nou a tenu à rendre hommage aux victimes de l'attentat de Barcelone survenu trois jours plus tôt. Le stade entier a observé une minute de silence avant de scander le slogan anti-terroriste «» . «» en catalan. Les attaques de jeudi ont fait 14 morts et une centaine de blessés. Gros moment d'émotion.