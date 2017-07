"L'hommage de ManU à Rooney"

MR

C'est ce que les collègues sympas font lors d'un pot de départ. Quand ce n'est pas un diapo photo un peu gênant.Manchester United dit aujourd'hui au revoir à un joueur majeur. En dépit de pouvoir l'honorer en grand et en public, lesont bricolé une petite vidéo émouvante pour Wayne Rooney, en partance pour Everton. De seschez lesdéjà qui ont séduit United en 2004, à l'Europa League soulevée en mai dernier, en passant par ses plus beaux buts et célébrations (ce retourné contre City !), toute la carrière mancunienne de Rooney est balayée en quatre minutes sur une bande-son que ne renierait pas les Lumineers.Plein de bons sentiments qui ont eu visiblement l'effet escompté : Wayne a lâché une larmichette.