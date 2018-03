L'hommage de Florence à Astori

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Florence pleure son capitaine.Une semaine après le tragique décès de David Astori, la Fiorentina refoulait pour la première fois une pelouse de football, pour le match de 12h30 face à Benevento Et autant dire que le stadio Artemio Franchi a rendu un hommage plus que vibrant à son défenseur. L'entrée des joueurs sur le terrain a été accueilli par un silence de cathédrale, qui a duré de longues minutes. Puis est venue la minute de silence, moment de très grande émotion dans le stade.Le match a ensuite débuté, et à la 13e minute -le numéro d'Astori-, le match a été interrompu pour une longue minute d'applaudissements. La Curva Fiesole a alors offert un sublime tifo pour Astori.C'est beau, c'est touchant, merci messieurs.