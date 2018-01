L'heure du Yorkshire

Le Royaume-Uni a cette particularité de posséder plusieurs nations constitutives, chacune ayant sa propre équipe nationale enregistrée auprès de la FIFA. Mais ce que l’on sait moins, c’est qu’il en possède deux autres, membres de la ConIFA, la confédération des équipes indépendantes. Dernier inscrit en date, le Yorkshire, qui s’apprête à jouer un derby viking contre l’île de Man.

Par Julien Duez

Pour beaucoup, le Yorkshire paraît aussi anglais que le thé et le. Mais en y regardant de plus près, ce grand comté du Nord-Est de l’ Angleterre possède une identité bien à lui, qui se rapproche davantage de l’héritage viking que de celui de Westminster. La preuve avec ses subdivisions appelées, un terme dérivé de l’appellation viking, qui signifie «» . Depuis le XIXsiècle, le Yorkshire possède également son hymne,, chanté en dialecte régional. Dès lors, quoi de plus normal qu’il se dote de sa propre équipe de football ? «, explique Philip Hegarty, président de la Yorkshire IFA (YIFA).» Chose faite en septembre 2017, où le onze de la rose blanche voit le jour dans un relatif anonymat.Leeds, Huddersfield Middlesbrough , Hull et surtout Sheffield, autant de noms qui parleront aux amateurs de ballon rond britannique et aux passionnés d’histoire. C’est en effet dans le Yorkshire qu’a été fondé en 1857 le Sheffield Football Club, la plus ancienne équipe du monde. Et c’est à quelques encablures de laqu’a été joué, en 1860, le premier match inter-club de l’histoire, dans le stade de Sandygate Road, toujours debout et considéré à ce titre comme la plus vieille enceinte du monde. Contre Hallam, les joueurs du Sheffield FC jouaient d’ailleurs selon les règles dites «» , qui ont donné par la suite les lois du jeu encore en vigueur aujourd’hui., poursuit Philip Hegarty.» , résume l’homme originaire de Halifax, la ville où ont été écrites les paroles de l’hymne de sa région, «» .Si les Anglo-Saxons ont définitivement mis fin à la présence viking au Xsiècle, elle a quand même laissé une trace importante dans l’identité régionale, peu connue en dehors des frontières britanniques. «» , précise Philip Hegarty, en référence au socle commun partagé par l’Écosse, l’ Irlande , le pays de Galles , mais aussi l’île de Man, que son équipe affrontera en match amical ce dimanche.Et le président de la YIFA de préciser que «(qui rend compte des sentiments d’appartenance ethnorégionalistes au sein d’une catégorie spécifique d’État-nations, ndlr)» .Quelques mois après sa fondation, l’équipe du Yorkshire est adoptée à l’unanimité en tant que membre de plein droit par le conseil d’administration de la ConIFA, cette organisation basée en Suède et qui regroupe les sélections non reconnues par la FIFA. Un pas important dans le processus de reconnaissance. «, déplore Philip Hegarty.» Mais au fond, qu’est-ce qui unit une région comme le Yorkshire avec des peuples aux velléités d’indépendance célèbres, comme le Tibet, l’Abkhazie ou le Québec ? Pour le président de la YIFA, c’est une évidence : «» , la YIFA a lancé une grande campagne de recrutement pour composer son équipe. Au total, ils ont été des centaines de locaux, amateurs comme semi-professionnels, à tenter leur chance lors des essais organisés sur le terrain du Hemsworth Miners Welfare FC, un club de D9 basé à Fitzwilliam, «» .Pas sûr que le match face à l’île de Man se joue à guichets fermés, mais, en attendant, les organisateurs se disent déjà satisfaits, et le crash de la billetterie en ligne due à une demande trop importante en est la preuve. «» , résume Philip Hegarty, qui se réjouit du «» de supporters «» . «» serait le commentaire qui revient le plus souvent.Et au diable la missive envoyée par la surpuissante FA aux joueurs retenus pour la rencontre, les mettant en garde de possibles sanctions quant au fait de jouer pour une Fédération non reconnue. «» , résumait la direction dans un communiqué. D'ici à ce que les épines de la rose blanche se plantent dans les coussinets des, il n'y a désormais plus qu'un pas.