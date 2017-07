L'Hajduk Split affiche ses supporters sur son maillot third

AH

Le PSG peut aller se rhabiller avec son maillot jaune.Toujours désireux de vendre plus de tuniques, et quitte à bafouer les motifs historiques du maillot, les équipementiers et clubs de foot innovent toujours plus pour créer l'évènement. À l'image du PSG et son maillot jaune "brésilien", n'en déplaise aux supporters. Mais en Croatie , le Hajduk Split a été plus malin.Le deuxième grand club croate derrière le Dynamo Zagreb a décidé d'impliquer directement ses supporters sur le troisième maillot du club. Ainsi, les noms des plus fidèles supporters ont été brodés sur la tunique third du Hajduk Split. Une démarche initiée par une campagne l'an passé auprès des supporters, qui en payant 257 euros pouvaient placer leur nom sur ce maillot. Une opération réussie, qui place enfin ce fameux douzième homme sur le pré.Et puis bon, les supporters du Hajduk, faut pas les faire chier