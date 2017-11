L'ex-président de la fédé grecque accusé de détournement de fonds pendant l’Euro 2004

LG

Les Grecs et les sous, ça fait bien trois.L'ancien chef de la fédération grecque de football, Vassilis Gagatsis, a été accusé lundi de détournements de fonds lors de l’Euro 2004. Il aurait versé une prime à l'entraîneur Otto Rehhagel , vainqueur de l'Euro 2004, à l’aide des fonds fournis par l'UEFA pour la reconstruction d'un stade.D’après une source judiciaire, la fédération grecque avait reçu à l’époque la somme de 857 000 euros de la part de l'UEFA. En 2007, l'argent devait alors aider à reconstruire un stade du Péloponnèse, endommagé par des incendies de forêt, qui ont fait plus de 70 morts et ont ravagé la région. Or, toujours d’après cette même source judiciaire relayée par, cette somme aurait été reversée directement au sélectionneur héllène Otto Rehhagel , en guise de prime à la victoire finale de la Grèce lors de l'Euro 2004.