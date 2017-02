L'ex-gardien de la Roma tacle Ranieri

68

JD

Il y a ceux qui versent des larmes à la vue de leurs rêves brisés et il y a ceux qui les boivent avec délectation.C'est exactement l'attitude qu'a adoptée Alexandre Marangon Donieber, plus connu sous le nom de Doni. Cet ancien gardien brésilien, aujourd'hui retraité des terrains en raison de problèmes cardiaques, est probablement l'un des rares professionnels du ballon rond à s'être publiquement réjoui de l'éviction de Claudio Ranieri cette semaine.Sur son compte Instagram, celui qui a défendu les perches de la Roma entre 2005 et 2011 a lâché un message lapidaire on ne peut plus explicite : «» La pique s'explique par l'arrivée de Ranieri sur le banc du club romain en 2009, en remplacement de Luciano Spalletti . Il avait alors relégué Doni au poste de second couteau, au profit de Júlio Sérgio. Un choix qui a marqué le début de la fin de l'ancien international brésilien.Si le message a été entre-temps supprimé, Doni vient de rater une belle occasion de tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant d'opérer une vengeance minable.