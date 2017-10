L'évangile selon Marek

Milieu phare de la Serie A, courtisé depuis des années par les plus grandes formations de la Botte mais fidèle au Napoli, Marek Hamsik est devenu l'apôtre principal du panthéon napolitain, juste un cran en dessous du Dieu Maradona. Maradona, dont le Slovaque n'est plus qu'à une unité d'égaler le record de buts marqués sous le maillot azzurro. De quoi graver définitivement dans le marbre l'amour tenace que Hamsik entretient avec les Partenopei.

L'extraterrestre

Rebelle en Campanie

Dans les pas de Diego

Par Adrien Candau

Tous propos recueillis dans So Foot numéro 142 et Il Mattino

Elles s'en sont toutes allées. De Lavezzi à Cavani en passant par Higuain, les stars napolitaines ont invariablement quitté la Campanie les unes après les autres pour tenter leur chance dans des formations plus ambitieuses ces dernières années. Toutes, sauf une. Car Marek Hamsik a fait de la résistance. Repoussant les avances de la concurrence, les promesses de titres et de salaire gonflé. Alors cet été, Hamsik a fait comme à chaque mercato estival depuis presque une décennie. Il s'est assis tranquillement face aux journalistes pour prêcher la sainte parole napolitaine. Et leur annoncer ce qui ressemble désormais à une évidence : «Une décision qui n'a surpris personne. Mais qui ressemble à une énorme bizarrerie dans le football d'aujourd'hui, où l'amour du maillot est une notion en voie d'extinction. Un petit monde qui bouge, tout le temps, à coup de mercatos hyperactifs et inflationnistes, dans lequel Marek Hamsik a pourtant choisi d'ancrer ses crampons et sa crête à Naples . Un point c'est tout. Et n'allez pas chercher une quelconque logique sportive derrière cette fidélité inconditionnelle. Certes, le Napoli squatte les sommets de la Serie A depuis plusieurs saisons, mais le Slovaque aurait pu depuis longtemps enrichir son palmarès maigrichon en disantà la cité parthénopéenne.La Juve et les clubs de Milan le draguent depuis plusieurs années, mais la vérité, c'est que le natif de Banská Bystrica ne les a toujours regardé que de loin, là ou il continue de contempler lesavec les yeux de l'amour. «L'histoire entre Hamsik et Naples est d'ailleurs précisément belle car elle est passionnelle est irrationnelle. Naples est bruyante, bordélique et imprévisible ? Lui est discret, méthodique, et rigoureux «» De Laurentiis fixe une clause de départ à 94 millions d'euros pour Higuain ? Niet pour sa star slovaque. Inutile, tout simplement : «Une idylle nouée à la suite d'un coup de foudre imprévisible, le genre qui réchauffe les tripes et le cœur, lorsque Hamsik est présenté au San Paolo à l'été 2007, à tout juste 20 piges : «» . Le style, justement, est aussi une composante essentielle du personnage de Marek Hamsik , qui, inconsciemment ou non, a incarné une certaine idée de l’esprit napolitain, en arborant sa désormais célèbre crête de punk à chien. Une coupe de révolté, portée par un type de 30 ans qui refuse les avances des grands clubs du nord pour rester dans une ville dissidente, pas toujours à l’aise avec l’autorité, qualifiée par son propre maire, Luigi De Magistris, de «» .Rebelle, Hamsik l'est aussi sans doute quand il évoque le grand objectif de sa carrière. De toute évidence pas franchement obnubilé par l'idée de marquer l'histoire du football mondial, il préférerait plutôt graver son nom dans les tablettes de celle du Napoli. Pour y parvenir, deux options s'ouvrent à lui. D'abord remporter une Serie A qui échappe auxdepuis 1990. Un scénario en lequel le Slovaque croit dur comme fer : «» L'autre est déjà à portée de main : Égaler voire dépasser le record de buts de Maradona sous le maillot napolitain.S'il plante ce samedi contre la Roma, Hamsik facturera ainsi 115 pions avec les, exactement comme. Il rentrera ainsi encore un peu plus dans la légende de la cité parthénopéenne, quitte peut-être à avoir lui aussi un jour ses autels et lieux de culte improvisés dans les rues de Naples , comme Diego . En attendant, Hamsik continuera de s'émerveiller de sa ville d'adoption, qu'il décrivait récemment comme «» . Un peu comme l'idylle qu'il entretient lui-même avec le Napoli. Au pied du Vésuve, les années passent, mais Marek Hamsik reste. Et c'est de plus en plus beau à voir.