L'Eurovision loue 7 000 sièges du Karpaty Lviv

JD

Opération recyclage.Selon le site Stadionwelt, les organisateurs de l'Eurovision ont loué un peu plus de sept mille sièges de l'Arena Lviv, dans l'ouest du pays, pour pallier le manque de places assises de l'International Exhibition Centre sis dans la capitale ukrainienne.L'Arena Lviv, inaugurée en 2011, accueille les matchs à domicile du Karpaty Lviv, situé tout de même à 540 kilomètres de Kiev. Précisons que le coût de l'opération s'élève à 17 500 euros. Le choix des organisateurs semble motivé par le fait qu'amputer temporairement sept mille sièges à une arène qui en compte trente-cinq mille n'influera pas sur l'affluence de l'Arena Lviv, habituellement assez faiblarde. De son côté, la municipalité kiévienne grince des dents, car elle aurait bien volontiers loué des sièges de son NSK Olimpijskyj, le stade national, bien plus proche et dont la couleur jaune est identique à celle requise par les organisateurs.Sinon, quitte à aller chercher loin, il y avait toujours moyen de louer ceux du stade Louis-II. Même dix mille, ça n'aurait sûrement pas posé de problème.