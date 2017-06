L'Euro U21 commence tout doucement

KC

Un bon vieux 0-0 des familles.Le match d'ouverture du championnat d'Europe des moins de 21 ans entre l' Angleterre , vainqueur cette année du Tournoi de Toulon et du Mondial U20, et la Suède , tenante du titre, promettait du lourd. Mais il n'en fut rien. Lors de la première rencontre du groupe A ce vendredi après-midi, Anglais et Suédois se sont neutralisés et n'ont même pas été capables d'inscrire le moindre but. Après avoir buté tour à tour sur la barre transversale, les deux équipes ont connu leur dernier frisson à la 80minute quand le portier anglais Jordan Pickford a détourné un penalty.Allez, on tient peut-être enfin un bon gardien anglais pour la suite.