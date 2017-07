L'Euro sur les jantes de Griezmann

Il y a un an jour pour jour, l'équipe de France et son meilleur joueur s'inclinaient en finale de l'Euro. Une compétition où avait brillé Antoine Griezmann, qui avait dû serrer les dents pour devenir le leader que le pays attendait. Avec brio, mais sans récompense.

1

« Il a joué avec ses limites »

L'Albanie, le tournant

Par Florian Cadu et Nicolas Jucha

Propos d'Alain Griezmann et Eric Bédouet recueillis par NJ

Il tient dans les mains le Soulier d'or. Six buts, le double de Cristiano Ronaldo , mais Antoine Griezmann fait la gueule devant le parterre de journalistes réunis dans la salle de presse du Stade de France . Même pour la photo, il ne fait pas semblant. Quelques minutes plus tôt, il a échoué en finale de l'Euro, et livré ses émotions en direct sur beIn Sports : «» Puisqu'un malheur n'arrive jamais seul, Diego Maradona lui-même tape sur le glorieux perdant, sous-entendant qu'il n'est pas encore un: «» Des propos sévères, mais prémonitoires quant au futur délibéré du Ballon d’or, attribué à la star portugaise. Des propos qui tendent aussi à minimiser la performance du numéro 7 des Bleus pendant le Championnat d'Europe.. Début juin 2016, la compétition n’a pas encore débuté que les premières craintes autour de l’attaquant se font entendre. Il vient d’achever une saison exténuante avec l’ Atlético de Madrid de Diego Simeone (63 rencontres en 2015-2016 ; plus de 142 kilomètres avalés en C1) et sa condition physique fait débat. Sans parler du moral. «, confirme Alain , le papa.» Les larmes séchées, Antoine n’a pas le temps de cogiter : il rejoint le groupe France où ses partenaires et tout un peuple attendent ses miracles. «, se souvient Eric Bédouet, préparateur physique de la sélection, qui a alors du pain sur la planche.C'est donc dans le rouge et en serrant les dents que Griezmann entame son tournoi. Et forcément, cela se voit en ouverture contre les Roumains, malgré un tir sur le poteau qui ne masque pas ses difficultés. Un constat s'impose : Grizou est carbo, lessivé, vidé... À tel point queparle de. Bédouet : « Paul Pogba et lui deviennent alors les cibles faciles des critiques de l’opinion publique. En réponse, le collectif bleu, qui compte plus que jamais sur son leader, fait bloc. Olivier Giroud assure n’être «» Même son de cloche chez Moussa Sissoko , visionnaire, – «» - ou Patrice Évra, protecteur – «(...)Bien conscient du manque de jus de son poulain, Didier Deschamps fait alors un choix fort : le banc. «» , note Dédouet. Sauf que les médias étrangers voient une sanction plus qu'une protection. «» , dénoncereproche à DD d’avoir «» quandcompare la situation à un Joachim Löw qui se priverait de Thomas Müller . Entré à la pause, Griezmann débloque la situation et donne raison à son boss. «» , réagit le protagoniste. «» , ose quant à lui Eric Bédouet. Dans le reportagediffusé sur TMC en décembre, Adil Rami , centreur décisif sur l’action, se pare de l'habit du catalyseur : «» Vrai, selon Bédouet : «La suite, tout le monde la connaît : un doublé contre l' Irlande , un but contre l' Islande , et un nouveau doublé contre l' Allemagne en demi-finale, qui restera le pic de performance de Griezmann à l'Euro. «» , estime Griezmann Senior, fier de son fils malgré tout. «» Manque de bol, on ne rejoue pas une finale européenne. Mais contrairement à Diego Armando Maradona, Eric Bédouet estime que l'attaquant de l' Atlético est devenu un grand joueur, l'Euro l'a prouvé. «» Et aussi parce que son palmarès n'a toujours pas grossi.