L'Euro 2016 a rapporté 1,2 milliard d'euros à la France

0

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On aurait sûrement échangé n'importe quelle somme contre un poteau rentrant de Dédé Gignac, mais six mois plus tard, on devra se contenter de ça.Une étude coordonnée par l'Observatoire de l'Économie et du Sport a chiffré les retombées économiques de l'Euro 2016 pour la France à 1,2218 milliard d'euros. À quelques millions près, c'est ce qui était prévu dans les estimations. Dans cette énorme cagnotte, on peut distinguer les 500,6 millions d'euros dus à l'activité touristique, dans lesquels sont comptabilisés les milliers de Tourtel Twist commandés à la buvette, et les 476,8 millions liés à la compétition en elle-même.Les 244,4 millions d'effets dits "secondaires", sans oublier 9762 emplois équivalents temps plein, l'impact médiatique et les 75 millions d'euros d'impact fiscal viennent donc contrebalancer les coûts d'organisation évalués à 1,64 milliard d'euros (rénovation et construction de stades comprises). Pour les organisateurs, cette étude est surtout à affiner sur le long terme, l'Euro permettant «» , comme l'a rappelé ce mardi le secrétaire d'État chargé des Sports, Thierry Braillard.Car avoir Super Victor comme tête de gondole dufrançais, ça n'a pas de prix.