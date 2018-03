L’étrange départ de Monsieur Jack

L'Angleterre commence sa préparation pour la Coupe du monde ce vendredi avec un match amical à Amsterdam contre les Pays-Bas. L'occasion pour Jack Wilshere (26 ans), de retour en sélection après presque deux ans d'absence et en fin de contrat à Arsenal, de prouver qu'il peut encore devenir ce qu'il aurait dû être.

Jack Wheelchair

« Je n'ai pas besoin d'agent car je ne quitterai jamais Arsenal »

Par Noé Boever

Londres, le 16 février 2011. Wilshere, tout juste dix-neuf balais mais déjà professionnel depuis trois ans, marche sur Barcelone et emmène Arsenal vers une victoire 2-1 dans la manche aller du huitième de finale de Ligue des Champions. Lesse feront éliminer trois semaines plus tard après une cruelle défaite 3-1 en Catalogne, mais l'essentiel est ailleurs. L’Europe est prévenue, Arsène Wenger et les siens tiennent une pépite qui va les mener vers un avenir radieux.Sept ans plus tard, Jack Wilshere a beau toujours porter le maillot d'Arsenal, rien ne s'est passé comme prévu. Les Canonniers ont collectionné les déceptions et Wilshere (26 ans), dont le contrat arrive à expiration en juin, est sur le point de faire ses adieux à son club de cœur, avec en toile de fond une question : comment a-t-il pu en arriver là ?Si tout le monde se souvient du jour où Jack Wilshere s’est mis l’Europe dans la poche, on connaît aussi le jour où tout a commencé à déconner. Le 31 juillet 2011, cinq mois après la balade de Jack face à Barcelone, Arsenal affronte les New York Red Bulls de Thierry Henry en Emirates Cup, en préparation de la saison à venir. Wilshere quitte ses coéquipiers après seulement sept minutes, la faute à ce qu’on pense à l’époque être « une petite blessure sans gravité à la cheville » . Le vrai bilan médical donne un autre verdict : fin de saison.Au fil des années, Wilshere enchaîne les blessures comme un adolescent collectionne les déceptions amoureuses : douloureusement. Hormis une seule saison presque pleine qui débouche sur une Coupe du monde 2014 ratée, le milieu de terrain à la conduite de balle brésilienne et au tacle corse passe son temps entre le terrain et l'infirmerie de l'Emirates Stadium, au point de se faire affubler d'un surnom cruellement génial : Jack(chaise roulante, en anglais). En octobre 2016, lorsqu'il affronte Tottenham sous le maillot rouge et noir de Bournemouth où il est prêté, Wilshere boucle 90 minutes d'un match de foot pour la première fois depuis septembre 2014, soit 771 jours.Revenu dans son club formateur après une saison très correcte à Bournemouth ponctuée par une bonne vieille fracture du péroné, Jack retrouve doucement ses marques cette saison dans une équipe d'Arsenal moribonde, privée de Ligue des Champions pour la première fois depuis 1998 et désespérément à la recherche d'un leader. S'il peine à retrouver son niveau d'antan, le chouchou des supporters desmonte progressivement en puissance et peut aisément prétendre à une place dans les 23 Anglais pour la Coupe du monde en Russie, lui qui a déjà participé à l'édition précédente au Brésil et à l'Euro 2016 en France.Depuis ses débuts, l'enfant du pays n'a jamais caché son amour inconditionnel pour Arsenal, le club qu'il supporte depuis qu'il est gamin. Une légende à la source douteuse et jamais vraiment confirmée prétend qu'il aurait un jour déclaré : «» En attendant, outre deux prêts, à Bolton à l'aube de sa carrière et à Bournemouth pour retrouver la forme, Jack est toujours là, dix ans après ses débuts en pro le 13 septembre 2008. Une longévité que ses groupies expliqueront par son amour du maillot alors que les mauvaises langues évoqueront le peu d'intérêt des grands clubs européens pour un joueur qui passe plus de temps sur le billard que sur le terrain.Quoi qu'il en soit, s'il arrive à reléguer les blessures au rang d'histoire ancienne et à enchaîner les matches, il ne fait absolument aucun doute que Wilshere, qui n'a encore que 26 ans, a encore de belles années devant lui. Reste à savoir sous quelles couleurs. En effet, celui qu'on imagine mal sous un autre maillot que le blanc et rouge londonien arrive en fin de contrat en juin et semble bien loin d'une prolongation. Le 14 mars dernier, Arsène Wenger confirmait en conférence de presse sa volonté de conserver son protégé mais que celui-ci avait refusé la proposition de contrat, pas au niveau de ses attentes salariales.Après dix ans de blessures, de bagarres et de buts délicieux, Jack Wilshere peut encore espérer remettre les choses à l'endroit. Soulever l'Europa League avec Arsenal puis la Coupe du Monde avec lesaurait le mérite de lui éviter de sortir par la petite porte.