L'Espérance sportive de Tunis sacrée championne

Trois ans après, l'Espérance de Tunis retrouve le goût du titre.Le club le plus fourni en palmarès de Tunisie , a remporté sa 27couronne de champion, ce jeudi, au stade de Radès, en dominant l'Étoile du Sahel (3-0), son principal concurrent en play-offs et tenant du titre. Ghailene Chaalali, Ali Machani et Taha Khenissi sont le buteurs.Pas de doute, ça fait plaisir de revoir le MUC 72 à ce niveau.