L'Espanyol fait chuter le Barça

Espanyol Barcelone (4-4-2) : Diego López – Navarro, Duarte, Naldo, Caricol (Vila, 57e) – David López, Sánchez Mata, Javi Fuego (Melendo, 75e), Darder (Leo Baptistão, 46e) – Granero, Moreno. Entraîneur : Quique Sánchez Flores.



FC Barcelone (4-3-3) : Cillessen – Digne, Piqué, Vermaelen, S.Roberto – Busquets, Paulinho (Rakitić, 54e), Aleña (L. Suárez, 59e) – D. Suárez (Rafinha, 78e), A. Vidal, Messi. Entraîneur : Ernesto Valverde.

Royal.Dès le départ, les deux équipes se rendent coup pour coup, et les duels sont engagés. Souhaitant laisser Luis Suárez au repos, Ernesto Valverde opte pour un retour au 4-3-3, avec Denis et Aleix Vidal en ailiers pour servir Lionel Messi en pointe. D’abord dangereuse sur un coup franc non cadré,accélère après vingt minutes de jeu, avec une frappe bien captée par Diego López , puis un service parfait sur la tête de Gerard Piqué qui marque de la tête... mais est justement signalé en position de hors-jeu. Juste avant la pause, Denis se retrouve en position, mais négocie mal un face-à-face et manque d’ouvrir le score.Conscient que son équipe subit, Quique Sánchez Flores ajoute un élément offensif en la personne de Leo Baptistão. Une donnée qui ne change rien à la dynamique du match, puisque le Barça pousse encore et toujours. Valverde fait d’ailleurs entrerSuárez pour repasser dans son 4-4-2 plus classique. Quelques minutes plus tard, Sergi Roberto est effleuré dans la surface par Esteban Granero , et l’arbitre accorde un penalty discutable. En bon justicier, Diego López détourne le tir de Messi, et lespoursuivent leur blocus... jusqu'à la fin de la rencontre. Coup parfait : Melendo donne finalement la victoire à l' Espanyol sur le gong (88).Après 29 matchs toutes compétitions confondues cette saison, le Barça est tombé.