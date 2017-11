L'Espanyol et la difficile notion de neutralité

Dans le conflit politique qui touche la Catalogne, le Barça et sa position ambiguë sont souvent pointés du doigt. L'autre club historique de Barcelone, l'Espanyol, joue au contraire la carte habituelle de la neutralité. Sauf qu'il n'échappe pas plus que son rival à la « catalanisation » de la société, et que ses fans manifestent aussi à leur manière leur penchant politique.

Joan Capdevila connaît la maison par cœur. L'Espanyol, le champion d'Europe 2008 et du monde 2010 y a été formé, il y a débuté en Liga – le 31 octobre 1998 – et il y est retourné en fin de carrière (2012-2014), avant trois dernières petites piges en Inde, en Belgique et en Roumanie. Alors, à l'heure d'évoquer la situation de la Catalogne, le natif de Tarrega n'y va pas par quatre chemins : «» Les– Perruches en VF – ont beau être habitués, le sentiment d'être systématiquement oubliés a toujours autant de mal à passer. D'autant plus dans le contexte politique actuel, où tous les projecteurs sont braqués sur la Catalogne et sur Barcelone en particulier.Début 2017, bien avant le début des hostilités, leset leurs 25 000s'étaient déjà indignés de la campagne de propagande touristique lancée par la Generalitat. «» , disait alors celle-ci. Depuis le début de saison, et alors que les tribunes du Camp Nou sont le centre de l'attention depuis le référendum controversé du 1octobre (baptisé 1-O), le club se lasse de l'attitude de la LFP à son égard. Sur ses neuf premiers matchs à domicile, six ont été ou sont programmés un lundi ou un vendredi soir, y compris le derby contre Gérone à Cornellà. «, regrette Capdevila.Hormis peut-être à Sarria, le quartier d'origine du club, être de l'Espanyol est parfois difficile à assumer à Barcelone. «, reconnaît Francesc Via, devenu journaliste àparce qu'il en avait marre de n'entendre parler que du club rival dans les médias locaux et nationaux.» Aujourd'hui, on estime que 15% des Catalans soutiennent «» de la ville, ouvert dès sa fondation en 1900 auxvenus d'autres régions d'Espagne et qui, très tôt, au début du XXsiècle, a laissé le FC Barcelone – fondé un an plus tôt par un Suisse et fréquenté par les Catalans et les étrangers – devenir le club référence de la Catalogne.D'abord nommé Sociedad Española de Football, le club devient «» en 1912, lorsque que le roi Alphonse XIII lui concède ce titre. Devenu le Real Club Deportivo Español, il ne se débarrassera plus jamais de son étiquette d' «» , sorte d'allié de Madrid au cœur de la Catalogne. «, s'agace Francesc Via.(le drapeau de l'indépendance, ndlr)Historien à l'université de Barcelone, Carles Viñas a du mal avec cette idée de club apolitique. «» , juge-t-il. Le silence, c'est aussi ce que certains supporters de l'Espanyol, l'ancien président Joan Collet (2012-2016) en tête, ont reproché à l'actuelle direction à la suite du 1-O. «, assure Moises Hurtado, ancien milieu de terrain formé au RCDE et finaliste de la coupe de l'UEFA 2007 sous les ordres d'Ernesto Valverde.(ny à la place du ñ)(Joan Collet, donc)L'Espanyol serait-il en train de se transformer en un mini Barça ? «, rétorque Xabier Añoveros Trias de Bes, membre du Partido Popular (PP, droite) et de la direction du club pendant 14 ans.» Sous pression, les dirigeantsse sont finalement fendus d'un communiqué, appelant tout le monde à «» à la suite des «» .Pour certains, derrière cette timide réaction se cache la peur de froisser l'opinion de la majorité de la masse sociale de l'Espanyol. «, lâche Jesus Beltran, fanet auteur du livre» À tel point que pour la réception de Valence ce dimanche à Cornellà-El Prat, le club a décidé de distribuer massivement des drapeaux bleu et blanc à l'entrée du stade. «» , est-il précisé. Signe que la neutralité est une équation difficile à résoudre, et que football et politique sont deux mondes difficilement séparables, surtout en période de crise.À Barcelone, l'Euro 2016 en avait déjà été la preuve. Nacho Pla, jeune étudiant en journalisme et grand supporter de l'Espanyol et de la, avait, avec son groupe, Barcelona con la Selección, remué ciel et terre pour obtenir l'autorisation de diffuser les matchs de l'Espagne sur écran géant dans la ville. Face aux blocages de la mairie – majoritairement indépendantiste –, les deux principaux partis de droite, le PP et Ciudadanos – farouchement opposés à l'indépendance – avaient relayé et soutenu la bande à Nacho Pla. «, soupire ce dernier.» C'est parfois par là que tout commence.