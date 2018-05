L'Espanyol détruit le mur Atlético

15

Atlético Madrid (5-3-2) : Oblak - Filipe Luis (Gabi, 65e), L.Hernández, Savic, Giménez, Vrsaljko - Partey, Koke (Saúl, 46e), Vitolo (Sané, 26e) - Gameiro, Torres. Entraîneur : Diego Simeone.

Espanyol Barcelone (4-4-2) : Pau López - Didac, D.López, Naldo, J.López - C.Sánchez, V.Sánchez, Darder (Roca Junque, 73e), Melendo (Sergio García, 78e) - Baptistao, Moreno (Jurado, 83e). Entraîneur : David Gallego.

Si Rudi Garcia était devant sa télé pour observer la rencontre de l' Atlético de Madrid dimanche après-midi, il y avait de quoi prendre des notes.Futurs adversaires de l' Olympique de Marseille en finale de C3 le 16 mai prochain à Lyon , les Matelassiers ont montré des signes de faiblesse contre l' Espanyol Barcelone . Après un premier acte soporifique à souhait, David Gallego fait les frais des remontrances du corps arbitral durant la pause et se retrouve en tribunes pour la deuxième période. Sans leur entraîneur, les Catalans s'en sortent bien : Óscar Melendo oblige Stefan Savić à un mauvais réflexe et le Monténégrin bat Jan Oblak contre sa volonté (0-1, 53).Un petit exploit, puisque l' Atlético n'avait plus encaissé de but à domicile depuis... 1060 minutes et la réception de Gérone , le 20 janvier dernier ! Sur sa lancée, l' Espanyol est proche du break mais Léo Baptistão puis Gerard Moreno buttent sur Oblak. Le deuxième but visiteur sera uniquement retardé, puisque ce même Baptistão parvient à battre Oblak depuis l'entrée de la surface (0-2, 77).Et voilà la toute première défaite à domicile en Liga pour l' Atlético cette saison, ce qui laisse le club dans le viseur du Real Madrid , planqué quatre points derrière mais avec deux matchs en moins. De quoi donner davantage de piment auce soir...