L'Espagne y sera, l'Italie en barrages

L'Espagne est officiellement qualifiée. L'Italie, elle, passera par les barrages. L'Islande prend la tête de son groupe, tandis que la Turquie est éliminée.

Les Gallois s'imposent 1-0 en Géorgie et se relancent totalement dans la course à la qualification, notamment grâce au faux pas de la Serbie en Autriche C'est la Serbie qui mène la danse dans ce groupe D. Et face à une Autriche à la traîne, les coéquipiers de Nemanja Matić avaient l'occasion de mettre le pays de Galles définitivement dans le rétro et d'ainsi composter leur billet pour la bringue de l'été prochain. Si Luka Milivojević ( Crystal Palace ) lance parfaitement les siens d'un pétard des 18 mètres, la suite est moins glorieuse pour, avec une égalisation signée de l'attaquant de Schalke Guido Burgstaller . Puis une fin de match complètement marteau, avec trois pions dans le dernier quart d'heure dont un doublé d'Arnautović, pour un succès final des Rouge et Blanc. Les Serbes voient les Gallois revenir dangereusement à un point, après sa petite victoire (0-1) en terres géorgiennes.L' Irlande s'impose 2-0 face à la Moldavie grâce à un doublé de Murphy. Les Irlandais restent troisièmes, à un point du pays de Galles , et deux de la Serbie . Et lors de la dernière journée, ils iront justement défier les Gallois, pour un barrage avant l'heure.Pour la, c'était également ce soir que la qualification pouvait être actée, ou presque, la différence de but de David Silva et consorts étant colossale par rapport à celle du dauphin italien. Et ça n'a pas traîné, l'affaire étant pliée en dix minutes alors que la machine s'était mise en route à la sortie du premier quart d'heure. Présent pour la première fois depuis 2014 en sélection, le Valencien Rodrigo ouvre la marque d'un enchaînement supersonique. Une voie qu' Isco sur une lucarne à bout portant, et Alcántara surgissant pour placer un coup de casque, ne tardent pas à suivre pour donner de l'ampleur à cette ballade sur le terrain d'Alicante. Puis plus rien, mais c'est suffisant pour les Espagnols, qui, avec les galères de l' Italie face à la Macédoine , seront bien officiellement du voyage.Une victoire pour grappiller quelques points au classement FIFA.Lan'avait qu'un infime espoir d'accrocher la place de leader dans ce « groupe de la mort » . Et elle a quand même réussi à se vautrer face la Macédoine . En renard des surfaces (!), Chiellini avait fait parler la poudre avant la pause, mais l'équipe quadruple championne du monde ne parvient pas à amplifier cet écart, et patatra. Les 75 minutes à peine dépassées, Trajkovski, joueur de Palerme , vient foutre le bordel dans les plans italiens en trompant Buffon. Ladevra passer par les périlleux barrages. Et vu le niveau de jeu affiché par l'équipe de Ventura, il y aura de sacrées sueurs froides en perspective.Une petite victoire au Kosovo qui, cumulée au nul de la Croatie , permet à l' Ukraine de jouer une finale dans quelques jours face aux Croates. Le vainqueur de cette rencontre ira, a priori, en barrages. Voire directement en Russie , si par miracle l' Islande se plante face au Kosovo Dans le groupe I, le choc du week-end avait lieu au New Eskisehir Stadium d'Eskisehir, où Arda Turan & co se devaient de renvoyer les vikings islandais à leurs chères études pour continuer d'y croire. Mission totalement manquée par les locaux, qui encaissent en prime une gifle devant leurs supporters. Valeureux comme à leur habitude, les grands blonds venus du Nord distribuent les coups de massue par Gudmundsson, Bjarnason puis Arnason, pour distancer la Croatie qui s'est cassé la gueule dans les deniers instants face à la Finlande . C'est donc acté : la Turquie ne verra pas la Russie , puisque les Turcs comptent quatre points de retard sur l' Islande , et trois sur le duo Ukraine Croatie . Or, ces deux nations s'affrontent justement dans quelques jours...Le but de Soiri à la 90e minute fait très mal aux Croates qui, de la première place, chutent à la deuxième. Il leur faudra désormais se rendre en Ukraine pour aller décrocher un ticket pour les barrages. Dans le jargon, on appelle ça «» .