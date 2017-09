L'Espagne se balade, la Serbie y est presque

GROUPE D

Déjà décevant à l’Euro 2016, l’ Autriche continue sa descente vertigineuse vers les bas-fonds après son nul face à la Géorgie (1-1). Un score de parité qui les élimine définitivement de la course au mondial 2018. Eux n’étaient pas qualifiés à l’Euro 2016 et comptent bien laver cet affront. Eux, ce sont les Serbes qui se sont imposés en Irlande grâce à la patte gauche de Kolarov (0-1) et possèdent désormais un pied et demi en Russie . Les Irlandais, eux, vont devoir se jouer la place de barragiste avec le Pays de Galles , victorieux de la Moldavie sur des buts tardifs de Robson-Kanu et de Ramsey (0-2). Ça tombe bien, le calendrier offre un succulent Pays de Galles Irlande pour clôturer les éliminatoires de la zone euro le 9 octobre prochain. Miam.Respecter une petite équipe, c’est aussi lui mettre une valise lorsque ceci est possible. Bien élevés, les Espagnols se sont donc acharnés sur le pauvre gardien du Liechtenstein Peter Jehle , qui aura tout de même réussi l’exploit d’encaisser moins de buts d' Isco que Gigi Buffon (0-8). Il n’y a pas de petites victoires et ça, l’ Italie le sait très bien. Quelques jours après leur finale pour la première place perdue face à l’ Espagne (0-3), les coéquipiers de Marco Verratti se sont contentés d’un petit but de Ciro Immobile face à l’ Israël pour quasiment valider sa place de barragiste (1-0). Une place qu’espérait encore accrocher les Albanais avant de voir l’attaquant de Palerme Aleksandar Trajkovski , égaliser pour la Macédoine (1-1).Un ménage à trois qui se transforme en ménage à quatre. Voilà comment résumer cette huitième journée de cette poule I au suspens étouffant. Leader presque tranquille, la Croatie s'est fait surprendre en Turquie sur un but de renard de Cenk Tosun qui profite d'une petite erreur de Danijel Subašić (1-0). Du coup, les Turcs reviennent dans le jeu de la qualification alors qu'ils semblaient légèrement distancés. Un jeu auquel participe aussi l' Islande qui profite d'un doublé de sa vedette Gylfi Sigurdsson pour grimper à la seconde place au détriment de leur adversaire du soir, l' Ukraine (2-0). Pas vraiment concerné par ce vrai merdier, la Finlande sauve l'honneur en s'assurant de ne pas terminer dernier après son succès chez le bizuth du Kosovo (0-1).