L'Espagne humilie l'Argentine

Espagne (4-3-3) : De Gea – Carvajal, Ramos, Piqué (Azpilicueta, 72e), Jordi Alba (Marcos Alonso (79e) – Iniesta (Ñíguez, 56e), T.Alcantára (Parejo, 82e), Koke – Asensio, Isco (Vázquez, 76e), Diego Costa (Aspas, 46e). Entraîneur : Julen Lopetegui.



Argentine (4-2-3-1) : Romero (Caballero, 22e) – Bustos (Mercado, 62e), Otamendi, Rojo, Tagliafico – Mascherano (Pavón, 56e), Biglia – Lo Celso (Acuña, 84e), Banega (Pérez, 58e), Meza – Higuaín (L.Martínez, 59e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.

On appelle ça une branlée espagnole. Ce mardi soir à Madrid, les Argentins ont récolté un violent 6-1 dans les gencives face à laLors de cette affiche au Wanda Metropolitano, siège de l' Atlético de Madrid, les Espagnols sont repartis avec le torse bombé, notamment grâce à leur trio offensif machiavélique. Sur une passe de Marco Asensio Diego Costa ouvre le bal d'une frappe taclée de besogneux (12). De quoi blesser Sergio Romero sur l'action, et mettre l' Argentine dans la panade. Remplacé par Willy Caballero , le portier assiste impuissant au second but ibérique, œuvre d' Isco (27). Costa, Asensio, Isco : voici les trois forces offensives principales de laqui vont faire joujou pendant tout le match avec l'arrière-garde sud-américaine.Côté argentin, l'absence de Lionel Messi et un nouveau manqué incroyable de Gonzalo Higuaín en début de partie pèsent dans les consciences. Et si Nicolás Otamendi réduit la marque d'une tête sur corner (39), c'est bien l' Espagne qui va dicter sa loi à Madrid : Isco s'offre un doublé (52), puis Thiago Alcantára (55), l'entrant Iago Aspas (74) et toujours Isco pour le triplé (75) transforment la victoire espagnole en gifle monumentale. De quoi créer quelques échauffourées jusqu'au coup de sifflet final...Souhaitons tous bon courage à Leo Messi pour son retour dans le vestiaire du Barça