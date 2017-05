L'Espagne et le Portugal invités à la Copa América 2019

0

Preuve que le foot peut faire bouger les continents.Organisateur de l'édition 2019 de la Copa América, le Brésil accueillera six nations non sud-américaines. Cette ouverture avait déjà été opérée en 2016, avec des sélections venues du nord du continent (les USA organisateurs, le Mexique Haïti , la Jamaïque , le Costa Rica et le Panama ) mais cette fois, certaines équipes devront même traverser des océans pour venir disputer le trophée continental. Logique.La Conmebol a donc cette année décidé de convier les États-Unis, le Mexique , mais aussi le Japon , la Chine , l' Espagne et le Portugal . La France , un temps pressentie, restera à la maison. À noter que cette Copa América 2019 sera aussi la dernière à être disputée en année impaire, la prochaine étant prévue en 2020 pour s'aligner sur le calendrier de l'Euro.Si la tendance est amenée à se développer, espérons vivre assez vieux pour voir les Bleus devenir champions d'Asie.