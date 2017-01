L’équipe type du week-end

Petits poucets de la Coupe, tombeurs de records, revenants, et inventeurs de l’internet, l’équipe type de ce week-end de janvier regorge de belles histoires.

Gardien

François Fillon (Les Républicains) : « Qu'est ce que j'ai fait moi ? J'ai ouvert les télécommunications à la concurrence. Vous pensez qu'il y aurait de l'internet en France si on avait toujours France Telecom avec des fonctionnaires ? » La parade facile.

Défenseurs

Zacharie Noah (CS Sedan) : Comme un symbole, Zacharie Noah s’est éteint à 79 ans sun week-end de Coupe de France. L’ancien défenseur camerounais de Sedan avait remporté la compétition en 1961 avec le club des Ardennes. Un lion ne meurt pas, il dort.

Kurt Zouma (Chelsea) : Cela faisait onze mois, depuis sa rupture des ligaments croisés, que Kurt Zouma n’avait plus revêtu le maillot de Chelsea. À l’époque, Chelsea était treizième et Guus Hiddink était sur le banc. Jetlag.

Lorenzo Tonelli (Napoli) : Six mois pour avoir le droit de porter le maillot du Napoli pour la première fois. Quinze secondes pour traverser le terrain et inscrire le but de la victoire à la 95e minute. Convaincant.

Fabio Coentrao (Real Madrid) : Contre Grenade, le Portugais s’est illustré en devenant le seul joueur de champ de l’effectif madrilène à ne toujours pas avoir marqué en Liga cette saison. Chacun son rôle. Mais c’est quoi le sien, au juste ?

Milieux

Jonathan Clauss (Les Avranches) : Un déboulé côté droit, deux défenseurs dans le vent, un petit ballon poqué par dessus le gardien et et une conclusion tranquille dans le but vide. Que Mesut Özil reste très calme.

Coupe de France: Magnifique raid solitaire de Jonathan Clauss pour le 3e but d'Avranches contre Laval (3-1, 77e) ! 😍 pic.twitter.com/7vGuxkuhSo — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 6 janvier 2017

Bernard Serin (FC Metz) : « J'oserais presque vous dire que c'est, en l'occurrence, comme s'il y a quinze mois, la justice avait condamné le Bataclan » . Bernard, serein devant la presse.

Wayne Rooney (Manchester United) : Grâce à ce but du genou dès le début de match contre Reading, il rejoint Bobby Charlton au sommet de classement des buteurs de Manchester United. Il l’avait déjà dépassé en septembre 2015 avec les Three Lions. Légende.

Alex Morgan (OL) : Arrivée à Saint-Exupéry jeudi soir, l’Américaine est cuisinée à toutes les sauces par la communication. Alex à l’aéroport, Alex chez le médecin, Alex à l’entraînement, Alex tire les boules, la nouvelle superstar de l’OL est présente partout. Captain America.

Attaquants

Wissam Ben Yedder (FC Séville) : Trois buts, une passe décisive, c’est ce qui s’appelle un match complet. Mine de rien, l’ancien toulousain en est déjà à quinze buts en 22 apparitions, toutes compétitions confondues. Sachant qu’il a souvent été utilisé en tant que remplaçant, on en est donc à un but toutes les 80 minutes cette saison.

Olivier Giroud (Arsenal) : En 2017, Giroud, c’est trois buts (dont un exceptionnel) et deux passes décisives en trois matchs. Contre la modeste équipe de Preston, il a encore enfilé le costume de sauveur en marquant à la dernière minute du temps réglementaire. Le tout avec le brassard de capitaine. 2017, année de la fête.

Remplaçants

Medhy Guezoui (Quevilly) : Un triplé pour qualifier les siens. Quoi de plus logique pour le meilleur buteur de National ?

Adama Soumaoro (Lille) : Lille-Excelsio. À priori, pas de quoi se prendre de passion pour ce match. C’était sans compter sur la formidable bicyclette de Soumaoro. Renversant.

RT Eurosport_FR: Magnifique bicyclette signée Adama Soumaoro pour losclive ! 2-0 face à l'Excelsior #CdF pic.twitter.com/kpGPVLDcOx — Le Gardien du PAF (@GardienDuPAF) 7 janvier 2017

Hassan M'Barki (Sarreguemines) : Grâce à son doublé, il y a enfin une bonne raison de voir le drapeau de Sarreguemines flotter un peu partout dans le monde.

Julian Draxler (Paris Saint-Germain) : Il lui aura fallu une demi-heure pour dire bonjour aux supporters parisiens, en signant un but magnifique. DJOULIANE DRAXLA.

Ivan Perisic (Inter Milan) : Ivan, c’est l’homme qui te tombe dessus quand tu commences à être fatigué. Un but à la fin de chaque mi-temps pour permettre à l’Inter de renverser le cours du match et de l’emporter contre l’Udinese.

Par Kevin Charnay