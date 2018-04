La rage de Pogba, la longévité de Robben et le smile de Diabaté : c'est l'équipe type du week-end.

Gardien

Jan Oblak (Atlético de Madrid) : Excepté une superbe volée de Cristiano Ronaldo, il a tout arrêté dans le derby madrilène (1-1). Les détournements Oblak, une vraie plaie pour la Maison-Blanche.

Défenseurs

Mathieu Debuchy (ASSE) : « Mathieu ! Mathieu ! Il a marqué ! Il a marqué ! On n'a pas gagné ! On n'a pas gagné ! » Et pourtant, jusqu'à ce but contre son camp dans le money time, le latéral stéphanois faisait le match parfait face au PSG.

Chris Smalling (Manchester United) : Fautif sur l'ouverture du score de Vincent Kompany, c'est lui qui parachève le come back de Man United (2-3) sur la pelouse de City. Smalling, big balls.

Samba Diop (Havre AC) : Le jeune espoir du HAC a été retrouvé inanimé chez lui samedi matin. Il avait 18 ans...

Marcelo (Real Madrid) : Le printemps est arrivé, sortez les Marcel. Contrairement à son homonyme lyonnais, le Madrilène n'a pas marqué ce week-end. Il s'est contenté, notamment, de faire une passe en aile de pigeon de toute beauté.

Milieux

Peter Sagan: Sur le pavé, un rebelle slovaque. Le champion du monde s'est fait la malle en solitaire à 54 kilomètres de l'arrivée de la Reine des Classiques. Avant de serrer les poings sur la ligne d'arrivée du vélodrome de Roubaix.

Amadou Diawara (Napoli) : Le milieu guinéen a marqué, face au Chievo (2-1), son premier but de la saison en Serie A, à la dernière minute du temps additionnel. Un homme qui choisit bien son heure. Le Napoli revient in extremis dans la course au titre !

Paul Pogba (Manchester United) : Avec sa crête bleu et blanc, il était paré pour célébrer le titre de champion des Citizens. Jusqu'à ce qu'il claque un doublé en l'espace de deux minutes. Bonne pioche.

Attaquants

Arjen Robben (Bayern Munich) : Un caramel face à Augsbourg pour assurer le sacre, et la fusée Arjen arrive au septième ciel de la Bundesliga. « Peut-être mon dernier » , dixit celui qui arrive en fin de contrat.

Cheick Diabaté (Benevento) : Deux doublés en l'espace de trois jours pour le plus gentil des footballeurs. Benevento va descendre, mais Cheick son booty.

Paulo Dybala (Juventus) : Paulo DY-BA-LA ! Paulo : « Bah, là... j'ai encore mis un triplé et les ramasseurs de balles de Benevento m'ont demandé un selfie à la fin. »

Remplaçants

John Ruddy (Wolverhampton Wanderers) : Cardiff City-Wolves, duel au sommet de la D2 anglaise. 90e+3 : Cardiff obtient un penalty pour égaliser. Repoussé par la main ferme du gardien. 90e+6 : encore un penalty. Pleine barre. Le John Ruddy fait peur aux attaquants.

Thomas Monconduit (Amiens SC) : « Je veux frapper, je veux frapper. Mais, comme depuis le début de l'année, mes frappes, elles sont nazes, ça s'est transformé en passe, donc tant mieux. » Ça fait but, et Amiens embrasse Caen (3-0). Peace and love.

Iago Aspas (Celta de Vigo) : S'essuyer les pieds sur un paillasson estampillé quart-de-finaliste de la C1, ce n'est pas donné à tout le monde. Le Galicien a mis le FC Séville au fond de sa poche.

Umut Bozok (Nîmes Olympique) : « Ah les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles... Sur les bords de Nîmes, ils sont repartis, n'en doutons plus. »

Aaron Hunt (Hambourg SV) : 132 jours que le HSV traquait cette victoire en Buli. La chasse a assez duré.

Baptiste Reynet (Dijon FCO) : De moins en moins de cheveux sur le crâne, mais toujours aussi précieux pour les Bourguignons. Un plan maintien, ça lui suffit.

