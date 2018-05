L'équipe type du week-end

Il y a ceux qui ont flambé, ceux qui vont tourner la page et celui qui est en soins intensifs après une opération du cerveau. Souhaitons à Sir Alex Ferguson de revenir aussi fort que ce guerrier de Joe Thompson.

King in the North ! Et tant pis pour Jon Snow.

« Le cancer était comme un serpent qui m'étranglait » , disait-il à Four Four Two. Il y a encore neuf mois, Joe Thompson pouvait à peine marcher et n'avait plus un cheveu sur le caillou. Samedi, celui qui a vaincu deux cancers marqua le but synonyme de maintien pour Rochdale en troisième division anglaise. Le nom de son équipe lui va très bien.

Après avoir tapé le RB Leipzig, Mayence est donc allé chercher son maintien à Dortmund (victoire 2-1). À gauche, le capitaine des Espoirs tricolores a encore fait un super match. Abdou Diallo is the new Benji' Pavard.

À bientôt 38 ans, dont vingt sur les terrains (mais surtout les bancs de touche) de France, et sept à encaisser les coups francs de Juninho à l'entraînement, le plus sympathique des brailleurs de Ligue 1 a annoncé la fin de sa carrière à l'issue de la saison. Face à Monaco, sa dernière sortie aux poings en coûte un au Stade Malherbe. Rageant.

Un missile hypersonique de coup franc, et le duel de la peur entre Toulouse et le LOSC bascule en faveur des Dogues. Bissouma be show !

Gardien

Rémy Vercoutre (Stade Malherbe Caen) : À bientôt 38 ans, dont vingt sur les terrains (mais surtout les bancs de touche) de France, et sept à encaisser les coups francs de Juninho à l'entraînement, le plus sympathique des brailleurs de Ligue 1 a annoncé la fin de sa carrière à l'issue de la saison. Face à Monaco, sa dernière sortie aux poings en coûte un au Stade Malherbe. Rageant.

Défenseurs

Chris Gunter (Reading) : Filou, le Gallois de Reading s'est distingué en effectuant une touche sur la ligne... d'ombre, à deux bons mètres à l'intérieur du terrain. Un après-midi sous le signe du Dragon puisqu'en dépit du match nul (0-0), l'adversaire, Cardiff City, a assuré sa montée directe en Premier League.

Did anyone else just see this in the Cardiff game? Throw in from the shadow line rather than the actual touch line?? Nobody picked up on it! pic.twitter.com/sWWSJukHbK — Scottish Mags (@scottish_mags) 6 mai 2018

Arsène Wenger (Arsenal) : Une touche d'humour, de la sobriété et beaucoup de classe, ce sont les mots d'Arsène Wenger pour saluer le public d'Arsenal après la déculottée infligée à Burnley (5-0). « Merci à tous de m'avoir reçu si longtemps... Je sais que ce n'est pas facile. Je suis comme vous : je suis un fan d'Arsenal... »

Henri Michel (FC Nantes) : La Beaujoire a rendu hommage à son défenseur mythique. Il s'appelait Henri...

Abdou Diallo (Mayence) : Après avoir tapé le RB Leipzig, Mayence est donc allé chercher son maintien à Dortmund (victoire 2-1). À gauche, le capitaine des Espoirs tricolores a encore fait un super match. Abdou Diallo is the new Benji' Pavard.

Milieux

Joe Thompson (Rochdale) : « Le cancer était comme un serpent qui m'étranglait » , disait-il à Four Four Two. Il y a encore neuf mois, Joe Thompson pouvait à peine marcher et n'avait plus un cheveu sur le caillou. Samedi, celui qui a vaincu deux cancers marqua le but synonyme de maintien pour Rochdale en troisième division anglaise. Le nom de son équipe lui va très bien.

LeBron James (Cleveland Cavaliers) : King in the North ! Et tant pis pour Jon Snow.

Sir Alex Ferguson : Victime d'une hémorragie cérébrale, opéré samedi soir avec succès, la légende de Manchester United est encore en soins intensifs. À 76 ans, espérons qu'il lui reste encore beaucoup de temps additionnel.

Attaquants

Kosta Barbarouses (Melbourne Victory) : Le Néo-Zélandais d'origine grecque sévit en Australie, où il a offert le but du titre à Melbourne Victory face aux Newcastle Jets (0-1). Tiens, c'est vrai qu'il a un blase à être le méchant dans Vol 714 pour Sydney.

Eder (Lokomotiv Moscou) : Quoi de mieux qu'un Zénith pour faire la fête ? Éderzito António Macedo Lopes a planté le but du titre pour son équipe dans le choc du championnat russe (victoire 1-0 du Lokomotiv). Finalement, c'était pas si mal que le LOSC - auquel il appartient toujours - l'ait poussé vers la sortie l'été dernier.

Douglas Costa (Juventus) : Il est rentré, il a tout changé, délivré deux passes décisives et permis à la Juve d'embrasser du bout des lèvres le Scudetto. La semaine prochaine, la Vieille Dame pourra mettre le trophée dans son lit.

Remplaçants

Moussa Sylla (AS Monaco) : Du haut de ses dix-huit ans, il a claqué un doublé à Caen, qui permet à une ASM amorphe de rester dans la roue de l'OL en vue de la deuxième place. La Mouss' sans pression.

Keylor Navas (Real Madrid) : Le Real Madrid n'est pas parvenu à briser l'invincibilité du Barça à onze contre dix (2-2), mais l'homme du Clásico s'appelle Keylor Navas. Faut-il vraiment vous dire quelle sélection inattendue sera la surprise du prochain Mondial ?

Álex Gallar (Cordoue) : C'est l'auteur du retourné du week-end en D2 espagnole. Il paraît même que le centreur continue toujours ses crochets à l'heure actuelle.

Rui Patrício (Sporting) : Il a fait des arrêts, beaucoup, dans le derby de Lisbonne, mais le 0-0 n'arrange ni le Sporting ni le Benfica. C'est Porto qui est sacré champion du Portugal.

Yves Bissouma (LOSC) : Un missile hypersonique de coup franc, et le duel de la peur entre Toulouse et le LOSC bascule en faveur des Dogues. Bissouma be show !

Rachid Alioui feat. Romain Del Castillo (Nîmes Olympique) : Voici du rab de coups francs directs. Et plutôt deux fois qu'une avec le promu nîmois, de retour en première division vingt-cinq ans après !

Par Florian Lefèvre