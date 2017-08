L'équipe-type du week-end

Deux regrettés, un peu d'athlé, beaucoup de Ligue 1, un soupçon d'Allemagne, une pincée d'Angleterre et une demoiselle : ça y est, la saison a officiellement repris. Avec un Onze concocté par Marcelo Bielsa et Óscar García.

Le combo passes décisive-but pour lui. Face au champion de France, qui plus est. Son équipe a perdu en encaissant trois pions de la tête ? Il ne peut pas non plus tout faire.

C’est ce qu’on appelle soigner ses débuts. Recrue phare de l’OL, dont on a paradoxalement peu parlé, l’avant-centre a fait parler la poudre d’un joli doublé. Déjà plus excitant que Jesé.

Il est encore là, prêt à foutre le souk et (presque) tout le monde est cor-da. Lors de la Supercoupe d’Allemagne, Franky a prouvé qu’il avait toujours du carburant dans les jambes en activant ses jambes durant toute la partie, et qu’il avait toujours envie de rafler des titres en réussissant son tir au but. Tout ça pour aller au Mondial…?

Usain Bolt aurait dû se poser en taulier de cette charnière. Mais pour la dernière course de sa carrière en individuel, le Jamaïquain n’a pas réussi à défendre correctement son titre de champion du monde sur le 100 mètres. Et pour cause : à 35 ans, Gatlin a réussi un bien meilleur départ et a électrisé la Foudre. Comment ça, des sifflets ? Où ça, du dopage ...

Avec leur « Loulou » floqué dans le dos, les hommes du MSHC devaient l’emporter. Avec ou sans la manière. Alors, l’éternel Souleymane Camara a inscrit le but de la victoire, pointé le ciel pour célébrer le but et enjoint ses potes à faire de même. Bye bye, Loulou.

L’ancien portier de Montpellier n’aura pas mis longtemps à dévoiler sa personnalité et son goût du verbe face à son nouveau public. Après la rencontre, le gardien a en effet regretté le manque de soutien des supporters, qui ont préféré scander le nom de son concurrent, et leur a reproché un « manque de jugeotte » . Entre autres.

Championne d'Europe, ma sœur. Et voilà sans doute la femme du match. Avec un caramel et une passe décisive, Spitse a été essentielle. Et n'a pas eu à compter sur les boulettes des gardiennes pour se distinguer.

Quelle idée de faire frapper, en deuxième position, son gardien lors d'une séance de tirs au but... Comme s'il n'avait pas assez de boulot. Bah le Belge, auteur d'un très bon match jusque-là, a balancé une cartouche dans les tribunes et Chelsea a perdu le Community Shield. Bravo.

Lui aussi était attendu. Et lui aussi a tenu la marée. Sa team n'a gagné que sur le plus petit des scores, mais l'adversaire s'appelait Nice. Et il y a eu du spectacle. Plus que lors des cent derniers matchs, en tout cas.

Geoffrey Jourdren (Nancy) : L’ancien portier de Montpellier n’aura pas mis longtemps à dévoiler sa personnalité et son goût du verbe face à son nouveau public. Après la rencontre, le gardien a en effet regretté le manque de soutien des supporters, qui ont préféré scander le nom de son concurrent, et leur a reproché un « manque de jugeotte » . Entre autres.

Dani Alves (PSG) : À ce rythme-là, le transfert de Neymar va passer au second plan. Le latéral droit à encore réalisé une très bonne partie, avec une nouvelle passe décisive. Deux matchs, deux assists : l’aventure commence bien. Merci Neymar, qui aurait poussé son compatriote à signer à Paris bien avant que le chèque de 220 millions d’euros pour l’attaquant ne soit signé, selon Alves.

Louis Nicollin (Montpellier) : Avec leur « Loulou » floqué dans le dos, les hommes du MSHC devaient l’emporter. Avec ou sans la manière. Alors, l’éternel Souleymane Camara a inscrit le but de la victoire, pointé le ciel pour célébrer le but et enjoint ses potes à faire de même. Bye bye, Loulou.

Vidéo

Justin Gatlin (États-Unis) : Usain Bolt aurait dû se poser en taulier de cette charnière. Mais pour la dernière course de sa carrière en individuel, le Jamaïquain n’a pas réussi à défendre correctement son titre de champion du monde sur le 100 mètres. Et pour cause : à 35 ans, Gatlin a réussi un bien meilleur départ et a électrisé la Foudre. Comment ça, des sifflets ? Où ça, du dopage ?

COUP DE TONNERRE A LONDRES !!! Voici la course qui détrône le King Bolt pour sa dernière sur 100m.... pic.twitter.com/RRpeNqyq6L — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 5 août 2017

Nicole Bricq (Parti Socialiste) : 70 ans. Sénatrice de Seine-et-Marne pour le PS. Décédée suite à une chute dans un escalier. La Gauche ne va pas fort.

Younousse Sankharé (Bordeaux) Trois buts sur les quatre inscrits par Bordeaux en ce début de saison. Une présence fondamentale pour éviter que les Girondins ne s'écroulent. Il est là, le bonhomme indispensable de Bordeaux.

Wesley Sneijder (Nice ?) : « Allez, viens ! On est bien ! Regarde tout ce qu'on peut faire... »

Vidéo

Franck Ribéry (Bayern Munich) : Il est encore là, prêt à foutre le souk et (presque) tout le monde est cor-da. Lors de la Supercoupe d’Allemagne, Franky a prouvé qu’il avait toujours du carburant dans les jambes en activant ses jambes durant toute la partie, et qu’il avait toujours envie de rafler des titres en réussissant son tir au but. Tout ça pour aller au Mondial…?

Mariano Díaz (Lyon) : C’est ce qu’on appelle soigner ses débuts. Recrue phare de l’OL, dont on a paradoxalement peu parlé, l’avant-centre a fait parler la poudre d’un joli doublé. Déjà plus excitant que Jesé.

Andy Delort (Toulouse) : Le combo passes décisive-but pour lui. Face au champion de France, qui plus est. Son équipe a perdu en encaissant trois pions de la tête ? Il ne peut pas non plus tout faire.

Didier Drogba (Phoenix) : Badaboom. Tu redonnes des nouvelles quand tu veux, Didier.

Sur le banc

Marcelo Bielsa (Lille) : C'est peu dire que son équipe n'a pas déçu. Énormément observé, le Loco a opté pour un 3-3-3-1. Sans oublier l'entrée dès la mi-temps de Rominigue Kouamé. Résultat ? 0-0 à la pause, 3-0 à la fin du match, dont deux buts provoqués par le remplaçant. Coïncidence ? Peut-être.

Óscar García (Saint-Étienne) : Lui aussi était attendu. Et lui aussi a tenu la marée. Sa team n'a gagné que sur le plus petit des scores, mais l'adversaire s'appelait Nice. Et il y a eu du spectacle. Plus que lors des cent derniers matchs, en tout cas.

Thibaut Courtois (Chelsea) : Quelle idée de faire frapper, en deuxième position, son gardien lors d'une séance de tirs au but... Comme s'il n'avait pas assez de boulot. Bah le Belge, auteur d'un très bon match jusque-là, a balancé une cartouche dans les tribunes et Chelsea a perdu le Community Shield. Bravo.

Ousmane Dembélé (futur ex-Borussia Dortmund) : Un feuilleton en chasse un autre. Avec 222 millions d'euros qui viennent d'arriver sur son compte en banque, Barcelone est déjà passé à l'attaque. Sa première proie : Dembélé. Son prix : une centaine de millions. La date du transfert ? Trop tôt pour le dire.

Sherida Spitse (Pays-Bas) : Championne d'Europe, ma sœur. Et voilà sans doute la femme du match. Avec un caramel et une passe décisive, Spitse a été essentielle. Et n'a pas eu à compter sur les boulettes des gardiennes pour se distinguer.

Par Florian Cadu