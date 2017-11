Qui a flambé sur les terrains européens ? En tout cas, grâce aux cartons de ses grosses écuries, la Ligue 1 squatte une bonne partie de l'équipe type du week-end.

Neuf buts lors des six derniers matchs, deuxième triplé en deux rencontres à domicile. Non, Bozok n’a rien d’un clown.

Quand l’Atlético doit compter sur des buts dans le temps additionnel de Thomas Partey pour l’emporter, ce n’est pas très bon signe. « When the sun is setting in the sky / Everybody knows it's Partey time… »

Pour la première fois de sa jeune carrière, il commençait à subir quelques petites critiques. Balayées tout de suite par un doublé et une passe décisive incroyable pour Cavani. Bon, ok, on se tait maintenant ?

Six buts en quatre matchs, facile quand on joue avec l’immense Daniel Wass.

Gardien

Soprano (Marseille) : Artiste francophone masculin de l’année au NRJ Music Awards. Si la France n’est pas un pays de foot, c’est clairement un pays de musique.

Défenseurs :

Danilo Avelar (Amiens) : Et la lumière fut. Dans un match soporifique contre Montpellier, il permet aux siens d’égaliser au dernier moment d’une reprise acrobatique incroyable qui lobe Lecomte. Un contorsionniste.

Almamy Touré (Monaco) : Trois passes décisives face à Guingamp, rien que ça. Ça fait maintenant deux ans qu’il livre des matchs incroyables les rares fois où Leonardo Jardim le titularisent. Le bouche-trou le plus étanche du monde.

Steve Cook (Bournemouth) : La recette du cuisto de Bournemouth pour se mettre les supporters dans la poche est simple. Il suffit d’attendre la dernière minute pour mettre le coup de casque de la victoire. Simple mais efficace.

Leighton Baines (Everton) : Mené 2-0, Everton s’est encore fait peur, mais a fini par l’emporter 3-2. Et ce grâce à Leighton Baines, auteur du pénalty de la victoire dans le temps additionnel. Donné à tout le monde ? Demandez donc à Cleverley, qui foire totalment celui de l’égalisation pour Watford à la 90e +11. Oui, oui, « +11 » .

Milieux :

Nabil Fekir (Lyon) : Si on veut se faire tomber dessus par tout le monde, il faut célébrer son doublé en présentant son maillot aux supporters adverses. « Pose ce maillot, Nabillon ! »

Thomas Partey (Atlético Madrid) : Quand l’Atlético doit compter sur des buts dans le temps additionnel de Thomas Partey pour l’emporter, ce n’est pas très bon signe. « When the sun is setting in the sky / Everybody knows it's Partey time… »

Luiz Gustavo (Marseille) : Encore capitaine de l’OM ce week-end, c’est lui qui débloque la situation en marquant le premier but juste avant la pause. Histoire de permettre aux siens de dérouler au retour des vestiaires. C’est ce qu’on appelle un leader.

Simone Verdi (Bologne) : Deux coups francs plantés contre Crotone. Le premier du gauche, le second du droit. C'est ce qu'on appelle un maestro.

[VIDEO] 2 coup francs en 7 minutes pour Verdi Un de chaque pied !https://t.co/QyUdiiObHx — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 5 novembre 2017

Attaquants :

Umut Bozok (Nîmes) : Neuf buts lors des six derniers matchs, deuxième triplé en deux rencontres à domicile. Non, Bozok n’a rien d’un clown.

Edinson Cavani (PSG) : Un doublé contre Angers, mais surtout une barre mythique qui tombe : celle des cent buts en Ligue 1. 100 et 101 pour Edi, que le Parc aime à la folie.

Remplaçants :

Iago Aspas (Celta Vigo) : Six buts en quatre matchs, facile quand on joue avec l’immense Daniel Wass.

Nicolas Pépé (Lille) : La renaissance du LOSC devait forcément passer par celle de son attaquant, Nicolas Pépé, enfin buteur sous ses nouvelles couleurs. Celle de Bielsa aussi ?

Kylian Mbappé (Paris S-G) : Pour la première fois de sa jeune carrière, il commençait à subir quelques petites critiques. Balayées tout de suite par un doublé et une passe décisive incroyable pour Cavani. Bon, ok, on se tait maintenant ?

Florian Thauvin (Marseille) : Si on veut paraître sympa aux yeux de tout le monde, il faut célébrer son doublé en volant une caméra. « Pose ton flow, Thov ! »

Entraîneur :

Marco Simone (FC Pôle emploi) : Après Lausanne Sport, Tours et Laval, voilà Marco Simone qui se fait mettre à la porte de Club africain. Très gros CV sur ces trois dernières années.

Par Kevin Charnay