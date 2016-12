L'équipe type du week-end

Même s’ils ne sont pas tous des clients, les joueurs de ce week-end ont été sélectionnés par Jorge Mendes. Qui prend lui aussi place dans cette dream team. En tant que capitaine, évidemment.

Gardien

Anthony Lopes (Lyon) : Badaboum. Alors qu’il venait de prendre un but, le portier lyonnais encaisse ensuite deux pétards juste à côté de ses oreilles. Match annulé pour son équipe et rendez-vous pris chez l’ORL pour lui. Diagnostic : surdité traumatique pour lui.

Défenseurs

Bastian Dankert (Allemagne) : Un joli petit bordel. L’arbitre de Leipzig-Schalke 04 a beau vouloir se défendre, il ne fait pas le poids face aux attaques communes de Timo Werner et Ralf Fährmann. Le premier, qui a obtenu un penalty pour le leader de Bundesliga, assure avoir indiqué à l’homme en noir que le second, portier de Schalke, ne l’avait pas touché. Une version confirmée par le gardien, mais pas par Dankert. Qui a donc validé le péno. Reste une question pour Werner : pourquoi l’avoir transformé s’il n’avait pas lieu d’exister ?

Wallace (Lazio de Rome) : L’horreur. Dans un derby chaud bouillant, le défenseur central a osé tenter un passement de jambes dans sa propre surface. Qu’il a raté, évidemment. Résultat : la Roma a ouvert le score à l’heure de jeu et s’est imposée. On n’est pas loin du licenciement pour faute grave.

Wallace peut changer de ville, de pays et demander l'asile politique. Faire ça dans un derby, mon dieu. #LazioRoma pic.twitter.com/06KTxvrKcL — GuillaumeMP (@Guillaumemp) 4 décembre 2016

Jorge Mendes (Football Leaks) : Le patron. Ou le parrain. Donnez-lui vos sous, il saura les protéger. Vous n’êtes pas convaincus ? Demandez à Ronaldo, Falcao ou Mourinho.

Alex Sandro (Juventus Turin) : Un bien joli but pour lancer la Juve sur le chemin de la victoire. Surtout, il s’agit du huitième de la saison marqué par un défenseur turinois. Personne ne fait mieux en Italie. La meilleure attaque, c’est la défense.

Milieux

Morgan Sanson (Montpellier) : On en parle très peu, mais Morgan Sanson a du ballon. Contre le Paris Saint-Germain, le milieu français n’a pas tremblé et a donné deux passes décisives. Tranquillement.

Fernandinho (Manchester City) : « Ce soir, table ronde. Avec vous et grâce à ces images, nous allons tenter de mesurer le quotient intellectuel de Fernandinho, un joueur de football intelligent aux premiers abords. Avec cette problématique : perdre un match de foot peut-il vraiment abrutir un homme à ce point ? »

As an opposition fan, just have to applaud Fàbregas for not reacting. Thuggish behaviour from Fernandinho. Ban him. pic.twitter.com/jaQIV8dORm — The Man Utd Way (@TheManUtdWay) 3 décembre 2016

Andrés Iniesta (FC Barcelone) : Qu’il est bon de le revoir ! Si le Barça s’est pété les dents à cause d’une égalisation de Sergio Ramos sur le gong, Iniesta a fait son retour sur un terrain après un gros mois d’absence. Et sa fabuleuse passe pour Messi a failli faire mouche. À très bientôt.

Attaquants

Marco Reus (Borussia Dortmund) : Aubameyang est le meilleur buteur de Bundesliga et a encore frappé ce week-end ? Certes. Mais Reus, lui, a servi pas moins de trois caviars. Une première dans sa carrière en Allemagne. Lui aussi, on est content de le retrouver.

Samuel Eto'o (Antalyaspor) : Samuel n’a peur de personne. Pas même du leader turc. Alors, il lui a mis un doublé samedi. Et était en France dimanche matin pour Téléfoot. Histoire de dégommer Mourinho et d'assurer que, non, il ne serait pas contre un transfert vers l'OM.

Alexis Sánchez (Arsenal) : Costa est le meilleur buteur de Premier League et a encore frappé ce week-end ? Certes. Mais Sánchez, lui, a fait trembler les filets pas moins de trois fois et a filé un assist. Meilleur passeur et meilleur buteur de son club, il a même rejoint Diego en tête des meilleurs buteurs d’Angleterre. Mais qui peut le stopper ?

Sur le banc

Ryan Fraser (Bournemouth) : Tenir tête à Liverpool, actuellement, ce n’est pas facile facile. Alors le faire tomber, autant dire que c’est quasi mission impossible. Un défi relevé par le Bournemouth de Fraser, encore mené 3-1 à la 75e minute de la partie. Entré à la 55e minute, l’Écossais a tout fait aux Reds : penalty provoqué sur le premier pion des siens, deuxième but marqué et passe décisive réalisée sur le troisième. Vingt-deux ans, hein.

Marek Hamšík (Naples) : Le combiné but/passe décisive. Un classique chez lui.

Guillaume Hoarau (BSC Young Boys) : Il ne s’arrête plus. Titulaire dans l’équipe type du week-end dernier, l’avant-centre a encore planté un doublé. Et contre le premier du championnat, s’il vous plaît.

André-Pierre Gignac (Tigres) : Tout va bien pour APG. Il a remis un but lors de la qualification pour la finale du championnat d’ouverture mexicain. Et quelle célébration !

La célébration originale d'André-Pierre Gignac après son but qui envoie les Tigres en finale ! 😂 pic.twitter.com/F29TTSi5MY — Pronosoft (@PronosoftSite) 4 décembre 2016

Harry Kane (Tottenham) : Cela faisait longtemps qu’on ne l’avait pas vu en si bonne forme. Encore un doublé pour lui. Après sa grosse blessure, le début d’une nouvelle grosse saison ?

Radamel Falcao (Monaco) : Cela faisait longtemps qu’on ne l’avait pas vu en si bonne forme. Encore un doublé pour lui. Après ses années de galère, le début d’une nouvelle carrière ?

Par Florian Cadu