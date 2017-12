Le flair de Serge Gnabry, le culot d'Alberto Brignoli et la finesse de Philippe Coutinho, c'est l'équipe type du week-end.

Un but décisif à Naples, et la célébration qui va avec. Pipita a fait taire le San Paolo en prenant soin de chambrer Aurelio De Laurentiis. « Un match de capitaine » , dixit Alessandro Del Piero. Rien à ajouter.

Deux passes décisives, un coup franc direct judicieusement tiré à ras de terre et un dernier but contre son camp provoqué par un centre : le petit couteau a découpé les Mouettes de Brighton en filets. Victoire 5-1 des Reds !

« Les mecs, je vais planter un but et enchaîner par un lob de quarante mètres ! » - « OK, t'es un mytho, Serge. »

Pan ! Pour la troisième fois consécutive, le Chilien a marqué en Buli. Il a permis de lancer la victoire du Bayern sur Hanovre (3-1). On peut compter sur le Rey Arturo et son lever de coude pour arroser ça.

Beşiktaş-Galatasaray. La légende Pascal Nouma agite sa main en direction des fans du Gala, en direct sur beIN Sports : « Fais comme ça » ... - « Qu'est-ce que ça veut dire ? » - « On va vous niquer ! » Et les Aigles noirs ont passé leur rival stambouliote à la broche, 3-0.

Il y a deux ans et demi, il jouait à Aubagne, en CFA 2. Ce samedi, le Cap-Verdien a claqué un but et une passe dé', et le Racing Club de Strasbourg a fait tomber le PSG. Morale de l'histoire : Nuno Da Costa craint degun.

Gardien

David de Gea (Manchester United) : Sur sa ligne, à l’horizontale, au pied ou à la main, David était Goliath sur la pelouse d’Arsenal. Les Red Devils ont gagné 3-1.

Défenseurs

Michael Lang (FC Bâle) À Lausanne, l’arrière latéral du FC Bâle a tranquillement planté son septième but en cinq matchs. La droite décomplexée.

Samuel Umtiti (FC Barcelone) : Une cuisse qui couine. En pleine forme avec le Barça, l’international tricolore a stoppé net son élan à la 72e minute du match contre le Celta de Vigo. Verdict : deux mois d’absence. Aïe aïe aïe ! Ouille !

Giorgio Chiellini (Juventus) : « Les éloges pour le Napoli, les trophées pour nous. » Après avoir résumé le choc de la Serie A dans Tuttosport, le vieux briscard a mis Dries Mertens dans sa poche. Merci patron !

Ernest Seka (RC Strasbourg) : Un Ange qui trépasse. À La Meinau, Ernest a fait de Di María sa Célestine.

Milieux

Alberto Brignoli (Benevento) : Benevento se dirigeait vers une énième défaite face à l'AC Milan, et puis, sur un coup franc de la dernière chance, ne sait-on jamais, le gardien est monté. Le reste, c'est de la folie furieuse... Comme quoi, ça valait le coup d'attendre quinze matchs pour voir les Sorciers marquer leur premier point en Serie A.

#SerieA Le gardien de Benevento, Brignoli, égalise dans les dernières secondes face au Milan !Une belle tête plongeante Premier point en 15 matchs pour Benevento !https://t.co/YmDqdx5e4b — beIN Sports (@beinsports_FR) 3 décembre 2017

Arturo Vidal (Bayern Munich) : Pan ! Pour la troisième fois consécutive, le Chilien a marqué en Buli. Il a permis de lancer la victoire du Bayern sur Hanovre (3-1). On peut compter sur le Rey Arturo et son lever de coude pour arroser ça.

Serge Gnabry (Hoffenheim) : « Les mecs, je vais planter un but et enchaîner par un lob de quarante mètres ! » - « OK, t'es un mytho, Serge. »

#BundesligaGnabry s'offre un lob somptueux de 50 mètres !https://t.co/7cVKiEvwkz — beIN Sports (@beinsports_FR) 2 décembre 2017

Attaquants

Philippe Coutinho (Liverpool) : Deux passes décisives, un coup franc direct judicieusement tiré à ras de terre et un dernier but contre son camp provoqué par un centre : le petit couteau a découpé les Mouettes de Brighton en filets. Victoire 5-1 des Reds !

Gonzalo Higuaín (Juventus) Un but décisif à Naples, et la célébration qui va avec. Pipita a fait taire le San Paolo en prenant soin de chambrer Aurelio De Laurentiis. « Un match de capitaine » , dixit Alessandro Del Piero. Rien à ajouter.

Eden Hazard (Chelsea) : D’abord, la demi-volée pour relancer les Blues contre Newcastle. Ensuite, la panenka qui va bien pour sceller le succès de son équipe (3-1). Chaque week-end, le Belge se prend un mot dans son carnet noir pour insolence.

Remplaçants

Mike Maignan (Lille) : Trois jours après avoir déjoué la tentative de Nabil Fekir, face à Toulouse, Mike plonge comme un fauve sur sa droite et arrête un nouveau penalty d'Andy Delort. Le tout à la 90e+2 ! 5/8 pour lui dans cet exercice en Ligue 1 ! Immense.

Ivan Perišić (Inter) : L'Inter est en tête de la Serie A ! Le Croate a claqué un coup du chapeau, mais ce n'est pas grand-chose à côté de ce troll de qualité qui rappelle le score de l'AC Milan sur la pelouse de Benevento : 2-2.

Nuno Da Costa (RC Strasbourg) : Il y a deux ans et demi, il jouait à Aubagne, en CFA 2. Ce samedi, le Cap-Verdien a claqué un but et une passe dé', et le Racing Club de Strasbourg a fait tomber le PSG. Morale de l'histoire : Nuno Da Costa craint degun.

Malcom (Bordeaux) : Depuis la tombe, Gaston Gérard a monté le chapiteau en voyant le caramel cuisiné par le Brésilien filer sous l’équerre. Attention, ça part vite...

#DFCOFCGB - Le superbe but de Malcom qui permet aux Girondins de reprendre l'avantage : pic.twitter.com/jXfotDSwoD — Causerie de L1 Vidéo (@VideosCDL1) 1 décembre 2017

Pascal Nouma (Beşiktaş) : Beşiktaş-Galatasaray. La légende Pascal Nouma agite sa main en direction des fans du Gala, en direct sur beIN Sports : « Fais comme ça » ... - « Qu'est-ce que ça veut dire ? » - « On va vous niquer ! » Et les Aigles noirs ont passé leur rival stambouliote à la broche, 3-0.

Yu Kobayashi (Kawasaki Frontale) : En marquant un triplé face à Omiya Ardija, Yu Kobayashi a emmené son club vers son premier titre de champion du Japon. Leaders depuis une dizaine de journées, les Kashima Antlers se sont donc fait doubler juste devant la ligne d’arrivée par le Kawasaki Frontale. Avec ce pilote de Kobayashi aux commandes de la bécane.

Par Florian Lefèvre