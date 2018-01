Les chaînes de Cacciatore, les microbes de Masuaku et les abdos saillants du Matador, c'est l'équipe type du week-end.

86

Le Matador a planté sa 157e banderille sous la tunique rouge et bleu, et son maillot collector a fait un heureux. Ici, c'est... CAVANI !

Marquer pour la première fois en première division, c'est un grand jour. Mario Hermoso, 22 ans, s'en souviendra toute sa vie. Et il se rappellera aussi qu'avant son but pour l'Espanyol face à Leganés... il en a inscrit deux contre son camp. Coup du chapeau !

Après avoir annoncé qu'il souhaitait continuer une saison de plus, Gigi a assisté samedi à la victoire de la Juve sur la pelouse du Chievo (0-2) depuis le banc de touche. Pour mieux fêter son anniversaire dimanche. 40 ans, toujours plus beau.

« Tu me vois... Tu me vois plus... Tu me vois... Tu me vois plus. »

L'attaquant bavarois a marqué le cinquième but de son équipe face à Hoffenheim, et ce n'était ni du pied droit ni du gauche, encore moins de la tête. Mais quoi, alors ? « Peut-être que mon pénis a joué un rôle. C'est arrivé si vite, mais en tout cas, c'était très agréable. » On n'en doute pas.

Gardien

Gianluigi Buffon (Juventus) : Après avoir annoncé qu'il souhaitait continuer une saison de plus, Gigi a assisté samedi à la victoire de la Juve sur la pelouse du Chievo (0-2) depuis le banc de touche. Pour mieux fêter son anniversaire dimanche. 40 ans, toujours plus beau.

Défenseurs

Martín Montoya (Valence) : Deux penaltys concédés par le joueur formé au Barça, le Real Madrid n'en demandait pas tant. À la fin, c'est Valence qui termine dans le décor. Sors de ce corps, Juan Pablo.

Fabrizio Cacciatore (Chievo) : Soigné en dehors du terrain, le défenseur du Chievo s'est permis de rentrer sur le rectangle vert sans l'accord de l'arbitre qui lui a ordonné d'attendre le prochain arrêt de jeu. Taquin, Fabrizio a mimé un prisonnier retenu par des chaînes derrière la ligne. Pas d'humeur à rigoler, l'arbitre a sorti le carton rouge. Libérez Fabrizio !

Este es el gesto de las esposas que ha hecho Cacciatore (#Chievo) y que le ha valido la expulsión. La segunda expulsión vs #Juventus.#ChievoJuve pic.twitter.com/Omip3mUGL8 — Mario Gago Huerta (@gago_mario) 27 janvier 2018

Mario Hermoso (Espanyol) : Marquer pour la première fois en première division, c'est un grand jour. Mario Hermoso, 22 ans, s'en souviendra toute sa vie. Et il se rappellera aussi qu'avant son but pour l'Espanyol face à Leganés... il en a inscrit deux contre son camp. Coup du chapeau !

Arthur Masuaku (West Ham) : West Ham s'est crashé contre Wigan en Cup, alors pour rester dans le thème de la soirée, Masuaku a craché sur son adversaire Nick Powell. « Indigne » selon son coach, David Moyes, qui n'a pas encore de crush pour son latéral gauche.

Clear as day that Masuaku spits at Powell here. Absolutely disgusting. pic.twitter.com/XzbmbHysB8 — Liam Corcoran (@LiamCorcoran28) 27 janvier 2018

Milieux

Roger Federer : 20e titre du Grand Chelem remporté par le Maestro à Melbourne. Mieux, la légende est en passe de retrouver bientôt son trône de numéro un mondial.

Florent Balmont (Dijon FCO) : Un but, une passe décisive, un carton jaune : même à presque 38 ans, le policier dijonnais continue de gérer la circulation avec autorité.

Leon Bailey (Bayer Leverkusen) : « Vous voulez une crème de whisky ? » « Oh, juste un doigt. » « Vous voulez pas une crème de whisky d'abord ? »

[VIDEO] Bundesliga Quel énorme missile du gauche de Leon Bailey ! Le gardien de Mayence n'a rien pu faire !https://t.co/mqYcrSTN9s — beIN Sports (@beinsports_FR) 28 janvier 2018

Attaquants

Nolan Roux (FC Metz) : Auteur d'un doublé contre l'OGC Nice, Nolan Roux est en passe, à 29 ans, d'atteindre pour la première fois la barre des dix buts en Ligue 1. Il ne lui manque plus qu'un pion ! L'histoire est en marche.

Edinson Cavani (PSG) : Le Matador a planté sa 157e banderille sous la tunique rouge et bleu, et son maillot collector a fait un heureux. Ici, c'est... CAVANI !

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) : Incendie dans la Maison-Blanche ? Le Portugais sort l'extincteur. Deux buts pour lui dans la petite fessée infligée à Valence, 4-1 à Mestalla.

Remplaçants

Sandro Wagner (Bayern Munich) : L'attaquant bavarois a marqué le cinquième but de son équipe face à Hoffenheim, et ce n'était ni du pied droit ni du gauche, encore moins de la tête. Mais quoi, alors ? « Peut-être que mon pénis a joué un rôle. C'est arrivé si vite, mais en tout cas, c'était très agréable. » On n'en doute pas.

[RESUME] Bundesliga Le Bayern en mode "remontada"> Les Munichois l'emportent 5-2 après avoir été menés 2-0 https://t.co/xPLLDOH7YR — beIN Sports (@beinsports_FR) 27 janvier 2018

Will Grigg (Wigan) : La défense des Jambons de l'Ouest est terrifiée, Will Grigg est en feu. Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na, Na... L'attaquant nord-irlandais a allumé deux braises face à West Ham.

Vidéo

M. Schneider : En fêtant son nouveau titre de meilleur buteur de l'histoire du PSG, Edinson Cavani a retiré son maillot. L'arbitre de PSG-Montpellier lui a adressé un carton, non sans l'avoir d'abord félicité pour son record. Sympa.

Jimmy Giraudon (Troyes) : 2 minutes, 48 secondes. Le temps de cuisson d'un œuf à la coque. Le temps pour Jimmy Giraudon de cramer sa semaine en recevant un carton rouge pour une (mini) faute en position de dernier défenseur. Le Téfécé en a profité pour retrouver le goût de la victoire, 1-0.

Casemiro (Real Madrid) : « Tu me vois... Tu me vois plus... Tu me vois... Tu me vois plus. »

How did Casemiro just instantly die at the sight of Kondogbia? pic.twitter.com/E2tlw306UH — 簡單 (@acmilan_eb) 28 janvier 2018

Ben Foster (West Brom) : Liverpool éliminé de la Cup à la maison ? Les Reds ont buté sur la carcasse de Ben Foster dans les bois des Baggies. Une prestation plus rock'n roll que celle de son homonyme dans le navet de Guillaume Canet.

Par Florian Lefèvre