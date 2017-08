L’équipe type du week-end

Qui s'est assez distingué sur les pelouses d'Europe ce week-end pour mériter sa place autour du capitaine Mayweather ? Beaucoup de beau monde.

1

Son équipe est menée 1-0 sur la pelouse de la Roma, dominée, malmenée, n'a plus gagné à Rome face aux Giallorossi depuis 2008. Hop, Mauro sort de sa boîte et renverse tout ça. Un doublé d'attaquant pur, et une victoire 3-1 qui propulse l'Inter en tête. Dybala + Icardi + Messi = ?

Quel joueur. Pendant que tout le monde se demande si son pote Coutinho va aller remplacer Neymar au Barça, lui continue d'impressionner avec Liverpool. Encore un but (déjà son troisième cette saison), encore une passe décisive (la troisième aussi) et voilà Liverpool qui recolle au peloton de tête. Et lui, combien vaut-il, déjà ?

Mais qui a eu cette idée naze, un jour d’interdire la célébration avec les fans ? Ce qui est certain, c’est que ce n’est pas Sterling, expulsé pour avoir partagé un moment de joie avec son public. Difficile de se retenir quand on donne les trois points à sa team à la 97e...

Un putain de rempart. Et qui marque des buts. Aucun autre défenseur n'a marqué n'a plus fait trembler les filets que lui depuis 2016-2017 si on prend en compte les cinq grand championnats européens..

Et BOOM ! Ce qui est fort avec le portier, c’est qu’il parvient à garder régulièrement les cages de ce onze grâce à une raison différente à chaque fois. Ce week-end, c’est pour un dégagement dans le public qui lui vaut un rouge et un envahissement de terrain. Vite, la prochaine !

Le classique compo goal-assist pour lui. Ce qui lui fait mine de rien deux buts et deux passes décisives en trois journées. Le plus impressionnant ? Il a fait tout ça de la tête.

Et s'il était là, le meilleur numéro neuf du moment ? Un but, une passé décisive, qui font que le Belge est impliqué sur quarante buts en Serie A depuis l'été 2016.

On le sait, les deuxièmes saisons du Special Onesont toujours les meilleures. Cela se vérifie pour le moment. Pour récupérer son troisième succès en trois journées, le Mou a réalisé un coaching parfait : Rashford (un but), Lingard (une passe) et Fellaini (un caramel) sont tous entrés en cours de partie. Pour un résultat final de 2-0.

Gardien

Geoffrey Jourdren (Nancy) : Et BOOM ! Ce qui est fort avec le portier, c’est qu’il parvient à garder régulièrement les cages de ce onze grâce à une raison différente à chaque fois. Ce week-end, c’est pour un dégagement dans le public qui lui vaut un rouge et un envahissement de terrain. Vite, la prochaine !

📽️⚽️ [CAMERA OPPOSÉE] C'est Noël à Brest, même les joueurs adverses envoient des ballons aux fans en tribune. 🎁😂 #SB29ASNL #Jourdren #Ligue2 pic.twitter.com/PHEoXJ6LkU — Stadito ⚽📝 (@StaditoFootball) 25 août 2017

Défenseurs

Floyd Mayweather (États-Unis) : Un mec qui a passé sa carrière à mettre des droites, qui a gagné ce que certains appellent le « combat du siècle » et qui a surtout terminé sa carrière invaincu. 50 combats gagnés pour zéro perdu. Même Rocky Marciano n’a pas fait ça. Viens le chercher.

Holger Badstuber (Stuttgart) : Huit ans qu’il n’avait pas fait trembler les filets. L’ancien du Bayern Munich a peut-être connu une carrière d’une tristesse inouïe, mais son abnégation demeure remarquable. Et permet à Stuttgart de vaincre Mayence (1-0). Sinon, le bonhomme n’a que 28 ans, hein.

Kamil Glik (AS Monaco) : Un putain de rempart. Et qui marque des buts. Aucun autre défenseur n'a marqué n'a plus fait trembler les filets que lui depuis 2016-2017 si on prend en compte les cinq grand championnats européens..

Charlie Daniels (Bournemouth) : « Chacun aura son quart d'heure de célébrité mondial » , disait Andy Warhol. Il ne reste donc plus que quatorze minutes de gloire au latéral gauche.

[EXCLU VIDÉO 📺⚽️] - Auteur d'un chef-d'œuvre, Daniels ouvre la marque contre #ManCity. Un bijou à voir ici 👉😍🇬🇧 https://t.co/hsWSdXUPFy pic.twitter.com/GDOucEKYZr — SFR Sport (@SFR_Sport) 26 août 2017

Milieux de terrain

Nuri Şahin (Borussia Dortmund) : Ouuuh, quelle partie ! Cela faisait très longtemps qu’on ne l’avait pas vu à un tel niveau. En plus d’inscrire un pion merveilleux, l’ex-Madrilène a envoyé des cadeaux à ses potes comme s’il venait de gagner au Loto. Au fait, tu es droitier ou gaucher, Nuri ?

Miralem Pjanić (Juventus) : Il pique la place de Dybala. Bah ouais : inscrire un CSC en 17 secondes, cela ne s’était encore jamais vu en Serie A. Alors que des triplés, bon...

Koke (Atlético de Madrid) : Un doublé qui a de la gueule. Qui donne confiance aux Colchoneros. Et qui permet d’oublier l’absence de Griezmann. Un bon doublé, donc.

Attaquants

Raheem Sterling (Manchester City) : Mais qui a eu cette idée naze, un jour d’interdire la célébration avec les fans ? Ce qui est certain, c’est que ce n’est pas Sterling, expulsé pour avoir partagé un moment de joie avec son public. Difficile de se retenir quand on donne les trois points à sa team à la 97e...

Roberto Firmino (Liverpool) Quel joueur. Pendant que tout le monde se demande si son pote Coutinho va aller remplacer Neymar au Barça, lui continue d'impressionner avec Liverpool. Encore un but (déjà son troisième cette saison), encore une passe décisive (la troisième aussi) et voilà Liverpool qui recolle au peloton de tête. Et lui, combien vaut-il, déjà ?

Mauro Icardi (Inter) : Son équipe est menée 1-0 sur la pelouse de la Roma, dominée, malmenée, n'a plus gagné à Rome face aux Giallorossi depuis 2008. Hop, Mauro sort de sa boîte et renverse tout ça. Un doublé d'attaquant pur, et une victoire 3-1 qui propulse l'Inter en tête. Dybala + Icardi + Messi = <3

Remplaçants

José Mourinho (Manchester United) : On le sait, les deuxièmes saisons du Special Onesont toujours les meilleures. Cela se vérifie pour le moment. Pour récupérer son troisième succès en trois journées, le Mou a réalisé un coaching parfait : Rashford (un but), Lingard (une passe) et Fellaini (un caramel) sont tous entrés en cours de partie. Pour un résultat final de 2-0.

Dries Mertens (Naples) : Et s'il était là, le meilleur numéro neuf du moment ? Un but, une passé décisive, qui font que le Belge est impliqué sur quarante buts en Serie A depuis l'été 2016.

Miguel Britos (Watford) : Un jour, il faudra qu’un neurologue se penche sérieusement sur ce réflexe du défenseur qui ose s’étonner d’un carton rouge quand il vient de comettre un attentat. Avec Britos en premier cobaye.

Vidéo

Moussa Konaté (Amiens) : Elle est là, la première victoire d’Amiens. Accompagnée de ses premiers buts, évidemment. Pour tout ça, merci à Moussa, une barre et un doublé en 90 minutes contre Nice. Dante ? Connait pas.

Robert Lewandowski (Bayern Munich) : Outre leur doublé respectif, pourquoi la madjer de Robert est plus belle que celle d’Edinson ? Parce qu’elle permet d’accrocher trois unités, pardi.

Alvaro Morata (Chelsea) : Le classique compo goal-assist pour lui. Ce qui lui fait mine de rien deux buts et deux passes décisives en trois journées. Le plus impressionnant ? Il a fait tout ça de la tête.

Par Florian Cadu