Kane qui voit triple, Ibra qui s'offre la League Cup, Nainggolan qui illumine San Siro, Francis Koné qui sauve une vie : l'équipe-type du week-end a fière allure.

0

L'homme des finales. Pour son premier match officiel avec United, il avait scoré lors du Community Shield. Ce dimanche, il a récidivé avec un doublé vainqueur en finale de League Cup. Avec Paris, il avait déjà planté un doublé en finale de Coupe de France contre l'OM (2016), et en finale de Coupe de la Ligue face à Bastia (2014). Dommage qu'il n'ait jamais eu l'occasion de disputer une finale de ...

Un triplé en 23 minutes, son troisième lors des neuf dernières rencontres, et la barre des 100 buts en Premier League dépassée à seulement 23 ans. Adeptes de numérologie, faites vos calculs.

Il est attaquant, mais il n'a pas marqué ce week-end. Non, Francis Koné était plutôt occupé à sauver la vie de Daniel Krch, gardien de but des Bohemians de Prague. Victime d'un choc frontal, le portier sans voyelle s'écroule, inconscient. Mais Francis connait les bons gestes, et empêche Krch d'avaler sa langue. Le gardien est désormais hors de danger et Koné, lui, a déjà remporté le prix de héros du ...

Pourquoi s'emmerder à jouer 90 minutes quand on peut tout réussir en sept minutes ? Entré en jeu à la 75e alors que son équipe est menée 2-1 à Lille, Ounas égalise à la 78e avant d'inscrire le but de la victoire à la 82e. Adam Ounas > Les Unas dans Stargate (pour ceux qui ont la ref').

C'est ce qu'on appelle une 300e de gala. 300 matchs de Premier League pour lui ce samedi, et hop, un petit but + une passe décisive (sa 102e !) contre Swansea pour fêter tout ça. Y'a pas à dire, le mec sait comment réussir une bonne soirée d'anniversaire.

Et le prix de la frappe de ninja de la saison 2016-17 est attribué à... Radja Nainggolan. Il succède au palmarès à d'autres ninjas qui frappaient très fort : le ninja dans le jeu vidéo Shinobi, le gars aux cheveux longs dans Ninja Assassin, Maître Splinter, et Donatello.

Pourquoi s'emmerder à jouer 90 minutes quand on peut tout foirer en vingt minutes ? Entré en jeu à la 66e alors que son équipe tient en respect la Lazio (0-0), Adnan commet une faute de main dans la surface à la 71e, provoque un pénalty, prend un jaune, avant de flinguer les derniers espoirs des siens dans les arrêts de jeu d'un coup-franc immonde 78 mètres au-dessus. ...

On aurait pu mettre Verratti et ses passes soyeuses. Ou Pastore et ses pieds dorés. Ou même Meunier. Mais le petit Marquis mérite sa place en défense centrale. Parce que c'est lui qui ouvre le score. Parce que c'est lui qui tient la baraque. Parce que c'est lui qui a des dents toutes blanches.

Déjà acheté par la Juventus pour la saison prochaine, le défenseur central de l'Atalanta est allé planter deux buts sur la pelouse du San Paolo de Naples, histoire d'écarter définitivement le Napoli de la course au titre. Voilà comment être déjà l'idole de ses futurs supporters.

Les derbys, Gabriel Marché adore ça. Au match aller, fraichement débarqué à Séville, il avait inscrit le seul but du match, lors de la victoire 1-0. Ce samedi, il a récidivé en égalisant contre le Bétis. Deux de ses trois buts inscrits sous les couleurs sévillanes l'ont donc été lors du derby. Voilà comment être déjà l'idole de ses nouveaux supporters.

Cela faisait 816 jours que l'Olympiakos n'avait pas perdu un match de championnat grec à domicile. Soit 2 ans, 2 mois, et 23 jours, pour 37 matchs d'invincibilité (35 victoires, 2 nuls). Autant dire que les stats, Giorgios Masouras s'en fout. Buteur à la 1ère minute, il a permis au Panionios de venir s'imposer sur la pelouse du leader. Et de revenir, du coup, à "seulement" sept ...

Le mec s'appelle Pablo Escobar, joue dans une équipe dont le nom veut dire, littéralement "Le plus fort" et plante des triplés à tout va. Par contre, où est sa moustache ?

Son doublé sur la pelouse de Wolfsburg permet au Werder Brême de sortir de la zone de relégation. On peut dire que le directeur sportif du club Gnabry la bonne décision en le faisant signer en prêt.

17 mois d'absence, un retour, un doublé, et trois points dans l'escarcelle de Nice. On fait Le Bihan, calmement, en s'remémorant chaque instant.

René Adler (Hambourg) Depuis qu'il est arrivé à Hambourg, en 2012, il est venu trois fois à l'Allianz Arena de Munich. Bilan : 22 buts encaissés, soit une moyenne de 7,3 buts dans le buffet à chaque venue. Serait-il temps de changer de stratégie ?

Remplaçants :

Memphis Depay (Lyon) La vie est une histoire de choix. Ce dimanche, Memphis Depay aurait pu ajouter une League Cup à son palmarès. Mais comme il a choisi de rejoindre l'OL, il s'est plutôt offert un doublé contre le FC Metz. Ce qui est bien aussi.

Mickael Le Bihan (Nice) 17 mois d'absence, un retour, un doublé, et trois points dans l'escarcelle de Nice. On fait Le Bihan, calmement, en s'remémorant chaque instant.

Serge Gnabry (Werder Brême) Son doublé sur la pelouse de Wolfsburg permet au Werder Brême de sortir de la zone de relégation. On peut dire que le directeur sportif du club Gnabry la bonne décision en le faisant signer en prêt.

Pablo Escobar (The Strongest) : Le mec s'appelle Pablo Escobar, joue dans une équipe dont le nom veut dire, littéralement "Le plus fort" et plante des triplés à tout va. Par contre, où est sa moustache ?

Giorgios Masouras (Panionios) Cela faisait 816 jours que l'Olympiakos n'avait pas perdu un match de championnat grec à domicile. Soit 2 ans, 2 mois, et 23 jours, pour 37 matchs d'invincibilité (35 victoires, 2 nuls). Autant dire que les stats, Giorgios Masouras s'en fout. Buteur à la 1ère minute, il a permis au Panionios de venir s'imposer sur la pelouse du leader. Et de revenir, du coup, à "seulement" sept longueurs.

Par Eric Maggiori