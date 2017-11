L'équipe-type du week-end

Du carton rouge, du carton jaune, de la Coupe Davis, des adieux, des buts, des passes décisives… La composition du week-end est encore bien chargée. Et hétéroclite.

72 minutes, c’est long. On peut par exemple faire trembler des filets, foirer plusieurs occasions nettes, dominer son adversaire 4-0, le laisser remonter à 4-2, se faire expulser bêtement et observer ses potes se faire bouger jusqu’au 4-4. C’était 72 minutes chargées dans la vie d'Aubameyang.

Certes, Nabil Fekir et Bertrand Traoré n’étaient pas présents. Mais l’Olympique Lyonnais a de la ressource devant. La preuve avec le Hollandais, qui monte en puissance depuis quelques semaines. Son doublé a permis aux Gones de balayer Nice (5-0). Et d’oublier les forfaits. « Sur la route de Memphis, oui, il y a eu du move, oui… »

« Je dois présenter des excuses à mes coéquipiers, au coach et aux supporters. Je suis vraiment désolé. Il n'y a pas grand-chose à dire : nous étions à la lutte, j'essaie de le bloquer avec une main, l'action est vilaine. » Une baffe pour Gianluca Lapadula, un quinzième carton rouge pour l’Italien toutes saisons confondues, un penalty offert pour le Genoa et une victoire envolée pour la Roma. C’est ce qu’on appelle un dimanche de ...

Gianluigi Buffon a peut-être 39 bougies au compteur, mais il est encore loin du Brésilien. Âgé de 43 piges, le Brésilien vient juste d’annoncer sa retraite. Et lui n’a pas passé sa carrière à marcher devant une ligne de but.

Les victoires de Crystal Palace sont suffisamment rares pour être signalées. Et si, en plus, c’est Mamad' qui en est le principal initiateur grâce à un but à la dernière minute, on ne peut passer à côté. Suffisant pour reconquérir un tant soit peu le cœur de DD ?

Gardien

Neto (FC Valence) : Si la vidéo a fait le tour d’internet, c’est un peu sa faute. En étant l’auteur d’une grossière faute de main face à Lionel Messi suivie d’un sauvetage tardif, le portier de Valence a fait naître la polémique en Espagne. Car le ballon frappé par l’Argentin a bien traversé entièrement la ligne. Sans que l’arbitre ne le voit. Netonnant.

Vidéo

Défenseurs

Vasílis Torosídis (Bologne) : À la 44e minute de jeu, le latéral droit n’avait pas encore écopé d’un carton jaune. Dans le temps additionnel de la première mi-temps, il en collectionnait deux. Un génie.

Mamadou Sakho (Crystal Palace) : Les victoires de Crystal Palace sont suffisamment rares pour être signalées. Et si, en plus, c’est Mamad' qui en est le principal initiateur grâce à un but à la dernière minute, on ne peut passer à côté. Suffisant pour reconquérir un tant soit peu le cœur de DD ?

Lucas Pouille (France) : Le rugby français va mal ? La fédération de tennis, elle, nage dans le bonheur après la victoire de ses hommes en finale de Coupe Davis contre la Belgique. Avec le jeune Pouille, gagnant de la partie décisive, comme héros. Ne reste plus qu’à accrocher un Grand Chelem en 2018, maintenant.

Ryan Bertrand (Southampton) : Deux (premières) passes décisives pour lui. Loin d’être monstrueux cette saison, l’international anglais s’est réveillé face à Everton. La proie préférée de ceux qui manquent de confiance.

Milieux de terrain

Zé Roberto (Palmeiras) : Gianluigi Buffon a peut-être 39 bougies au compteur, mais il est encore loin du Brésilien. Âgé de 43 piges, le Brésilien vient juste d’annoncer sa retraite. Et lui n’a pas passé sa carrière à marcher devant une ligne de but.

"Eu quero ver a torcida gritando au, au, au, Zé Roberto é animal!" Quem lembra dessa preleção? @ZR11OFFICIAL convocou a torcida para a sua despedida. Tem desconto especial para @palmeirasavanti, vamos lotar o Allianz Parque! https://t.co/9VaZNP0WQ7 #ObrigadoZé pic.twitter.com/MUr4ceZbBo — SE Palmeiras (@Palmeiras) 26 novembre 2017

Daniele De Rossi (AS Rome) : « Je dois présenter des excuses à mes coéquipiers, au coach et aux supporters. Je suis vraiment désolé. Il n'y a pas grand-chose à dire : nous étions à la lutte, j'essaie de le bloquer avec une main, l'action est vilaine. » Une baffe pour Gianluca Lapadula, un quinzième carton rouge pour l’Italien toutes saisons confondues, un penalty offert pour le Genoa et une victoire envolée pour la Roma. C’est ce qu’on appelle un dimanche de merde.

Naby Keïta (RB Leipzig) : Énorme la semaine, idem le week-end. Non seulement le milieu a ouvert la marque pour guider sa team, mais il a aussi tenu la baraque dans l’entrejeu. Un Keita de qualité.

Attaquants

Memphis Depay (Lyon) : Certes, Nabil Fekir et Bertrand Traoré n’étaient pas présents. Mais l’Olympique Lyonnais a de la ressource devant. La preuve avec le Hollandais, qui monte en puissance depuis quelques semaines. Son doublé a permis aux Gones de balayer Nice (5-0). Et d’oublier les forfaits. « Sur la route de Memphis, oui, il y a eu du move, oui… »

Vidéo

Justin Kluivert (Ajax Amsterdam) : Bim, un triplé dans la tronche de Roda ! Boum, un truc que n’avait jamais fait Papa ! En effet, le père de Justin, Patrick, ne peut pas se targuer d’avoir triplé en Eredivisie. Augmentation de l’argent de poche assurée.

Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) : 72 minutes, c’est long. On peut par exemple faire trembler des filets, foirer plusieurs occasions nettes, dominer son adversaire 4-0, le laisser remonter à 4-2, se faire expulser bêtement et observer ses potes se faire bouger jusqu’au 4-4. C’était 72 minutes chargées dans la vie d'Aubameyang.

Remplaçants

Eduardo Berizzo (Séville) : Incroyable. Après la remontada de ses poulains contre Liverpool en C1, l’entraîneur a encore trouvé les mots (ou l’attitude) pour que sa bande renverse Villarreal sur son propre terrain. « Nous avons la tête dure » , a réagi son arrière Clément Lenglet. Ainsi qu’une paire grosse comme ça.

Wahbi Khazri (Rennes) : Le roi du derby, c’est lui. Doublement décisif dans la confrontation entre Nantes et Rennes, le Tunisien a apporté une nouvelle preuve que la capitale bretonne se trouvait officiellement en Bretagne. Si ça intéresse du monde…

Thorgan Hazard (Borussia M'gladbach) : Oui, son frère flambe actuellement avec Chelsea. Mais Thorgan a marqué ce week-end, lui. Sur penalty. Son quatrième… sur ses cinq goals de la saison. Tricheur.

Les GG (Atlético Madrid) : Les revoilà. Après une grosse période de doute, les GG ont repris le mic' et fait plaisir aux supporters colchoneros. Un doublé chacun, pas de jaloux.

Christian Santos (Alavés Vitoria) : Le coup a dû faire mal. C’est involontaire ? C’est rouge quand même.

[ VIDEO] #LaLigaChristian Santos tente une bicyclette mais fracasse la tête d'un défenseur !Résultat, expulsion https://t.co/jRS8UEeC6b — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 25 novembre 2017

Par Florian Cadu