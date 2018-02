L'équipe type du week-end du 25 février

Avec un derby, un classique, un premier titre en Angleterre, des records en tout genre, des gardiens en chaleur et des joueurs amateurs en grande forme, le onze du week-end ne pouvait avoir qu'une jolie tronche.

307

Critiqué et moqué, parfois à raison, à cause de ses statistiques faméliques contre les gros clubs (zéro but inscrit contre le top 8 cette saison), Big Rom a fait taire tout le monde en signant un but et une passe décisive pour terrasser Chelsea. Son ex.

Il le voulait, il en a rêvé, il l'a fait. Pour la première fois dans sa carrière, il a atteint la barre des dix buts en une saison de Ligue 1. S'il arrive à sauver Metz de la descente en Ligue 2, on sait tous où il sera au mois de juin. On ne sait pas encore qui seront les 22 autres, en revanche.

On l'avait presque oublié tant il écrase la concurrence depuis le début de saison, mais Pep n'avait encore rien gagné depuis son arrivée à Manchester City. C'est chose faite, avec une victoire beaucoup trop facile face à Arsenal en finale de la Carabao Cup (3-0). Et en gardant le ruban jaune accroché au veston en soutien aux quatre dirigeants de la Catalogne emprisonnés. Més que un ...

Pour son retour en Premier League, il a été pris en grippe pendant tout le match par les supporters de Liverpool qui l'ont hué (en raison de son passage à Manchester United et des histoires d'insultes racistes avec Luis Suárez). Il a aussi fini le match avec des points de suture au tibia. He loves this game pour combien de temps encore ?

Buteur et passeur face à Gérone, la Pulga a fait tomber deux records. Il est devenu, à 25 minutes d'intervalle, le meilleur passeur de l'histoire de la Liga (148 passes) et le joueur à avoir marqué contre le plus grande nombre d'équipes différentes en Liga (36). Manquerait plus qu'il gagne un Ballon d’or...

Si vendredi soir, le duel entre Lyon-Duchère et l'Entente Sannois Saint-Gratien était moins vendeur que picoler avec des potes au café du coin, bienheureux sont ceux qui ont fait le choix du football. William Sea et Matthieu Ezikian leur ont chacun à leur tour offert une reprise de volée de classe mondiale. Pour les absents, le score s'est achevé sur un 2-2. Et bonne gueule de bois, ...

Homme à tout faire, il rattrape Aubameyang à la course, marque le deuxième but des siens et porte bien haut la Carabao Cup gagnée 3-0 contre Arsenal. Tout ça dans la même journée. Vince the Prince is back. Pour le moment.

Gardien

Mark Flekken (Duisbourg) : Parti boire un coup dans ses cages sans prêter attention au jeu, il a pris le but gag de l'année quand son défenseur a voulu lui remettre le ballon en retrait. Il est vachement réussi, le nouveau FIFA.

Défenseurs

Serge Aurier (Tottenham) : Il est plutôt rare de voir un joueur de football effectuer une mauvaise rentrée en touche pendant un match officiel. Contre Crystal Palace, il en a raté trois. Du jamais-vu en Premier League. Guez.

Mathieu Debuchy (Saint-Étienne) : Pendant qu'Héctor Bellerín et Arsenal prenaient l'eau en finale de la Carabao Cup face à Manchester City (3-0), la Bûche jouait les maîtres nageurs en sauvant Sainté dans la marée lyonnaise (1-1).

Valère Germain (Paris Saint-Germain) : Auteur d'un Classique très solide en défense centrale, il a tellement mis l'attaque marseillaise dans sa poche qu'on a oublié l'identité des joueurs offensifs phocéens. Kamoulox.

Patrice Évra (West Ham) : Pour son retour en Premier League, il a été pris en grippe pendant tout le match par les supporters de Liverpool qui l'ont hué (en raison de son passage à Manchester United et des histoires d'insultes racistes avec Luis Suárez). Il a aussi fini le match avec des points de suture au tibia. He loves this game pour combien de temps encore ?

Milieux de terrain

Ricardo Quaresma (Beşiktaş) : Oui, Quaresma joue encore au football. Et oui, il marque toujours les mêmes petites douceurs d'extérieur pied droit. Comme dans le derby stambouliote (rien à voir avec Benjamin) face à Fenerbahçe.

Leonardo Bittencourt (Cologne) : En plus d'offrir une victoire terriblement importante à Cologne face à Leipzig dans la lutte pour le maintien, il remporte son match dans le match avec Marcel Sabitzer dans la catégorie « joueurs au patronyme phallique » . Solide.

Josep Guardiola (Manchester City) : On l'avait presque oublié tant il écrase la concurrence depuis le début de saison, mais Pep n'avait encore rien gagné depuis son arrivée à Manchester City. C'est chose faite, avec une victoire beaucoup trop facile face à Arsenal en finale de la Carabao Cup (3-0). Et en gardant le ruban jaune accroché au veston en soutien aux quatre dirigeants de la Catalogne emprisonnés. Més que un coach.

Attaquants

Nolan Roux (Metz) : Il le voulait, il en a rêvé, il l'a fait. Pour la première fois dans sa carrière, il a atteint la barre des dix buts en une saison de Ligue 1. S'il arrive à sauver Metz de la descente en Ligue 2, on sait tous où il sera au mois de juin. On ne sait pas encore qui seront les 22 autres, en revanche.

Romelu Lukaku (Manchester United) : Critiqué et moqué, parfois à raison, à cause de ses statistiques faméliques contre les gros clubs (zéro but inscrit contre le top 8 cette saison), Big Rom a fait taire tout le monde en signant un but et une passe décisive pour terrasser Chelsea. Son ex.

Sam Cosgrove (Aberdeen) : Arrivé de quatrième division anglaise à la fin du mercato, l'attaquant de 21 ans était présent sur la feuille de match pour la première fois face au Celtic. Un rêve qui devient réalité. Monté depuis huit minutes, il est expulsé pour un horrible tacle sur Brown. Réveil brutal.

Sur le banc

Sergio Asenjo (Villarreal) : Garder ses filets inviolés, c'est bien. En arrêtant un penalty, c'est beaucoup mieux. Mais en arrêtant deux penaltys, Asenjo a probablement sauvé tout un tas de parties Mon Petit Gazon. El patrón.

Vincent Kompany (Manchester City) : Homme à tout faire, il rattrape Aubameyang à la course, marque le deuxième but des siens et porte bien haut la Carabao Cup gagnée 3-0 contre Arsenal. Tout ça dans la même journée. Vince the Prince is back. Pour le moment.

Williathieu Seazikian (Sannois Saint-Duchère) : Si vendredi soir, le duel entre Lyon-Duchère et l'Entente Sannois Saint-Gratien était moins vendeur que picoler avec des potes au café du coin, bienheureux sont ceux qui ont fait le choix du football. William Sea et Matthieu Ezikian leur ont chacun à leur tour offert une reprise de volée de classe mondiale. Pour les absents, le score s'est achevé sur un 2-2. Et bonne gueule de bois, hein.

Lionel Messi (Barcelone) : Buteur et passeur face à Gérone, la Pulga a fait tomber deux records. Il est devenu, à 25 minutes d'intervalle, le meilleur passeur de l'histoire de la Liga (148 passes) et le joueur à avoir marqué contre le plus grande nombre d'équipes différentes en Liga (36). Manquerait plus qu'il gagne un Ballon d’or...

Timmy Simons (FC Bruges) : Monté dans les arrêts de jeu face au Standard de Liège (1-1), il est devenu à 41 ans le plus vieux joueur de l'histoire du football belge. Le jour où Kylian Mbappé est né, Simons avait déjà cent matchs pros dans les jambes. Papy Timmy.

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) : Buteur dans un Classique pour la première fois de sa jeune carrière, il a été contraint de quitter le jeu après une heure pour aller aider Emmanuel Macron à peaufiner la stratégie française en Syrie. Il faisait quoi à 19 ans, Timmy Simons ?

par Noé Boever