L'équipe-type du week-end

Un gardien qui peut jouer à tous les postes. Deux femmes, dont une qu'on aime bien. Le meilleur latéral gauche du monde. Un Bleu pas international. Un clébard, un faux blond, et bien d'autres spécimens. Cette semaine, l'équipe-type donne des frissons. De plaisir, et d'effroi.

Muet depuis février, le Français avait hâte d'à nouveau faire trembler les filets. Et l'AS Monaco aussi. En marquant son 25e but avec les Red Devils contre Burnley, Martial permet à son ancien club de toucher 10 millions d'euros. Beau week-end sur la Principauté.

Il aura suffi d'une mi-temps à la Lazio pour imprimer sa manita sur la joue de Palerme. Et cinq minutes à Baldé Keita, son attaquant sénégalais, pour claquer un triplé. Aux 21e, 24e, et 26e minutes. Propre.

Une manita pour la Lorientada. Le slogan claque tellement qu'on serait tenté de croire qu'il est l’œuvre des créatifs de l'équipe de Macron. Bah non, c'est Jimmy Cabot qui s'y est collé : deux buts et deux passes décisives pour l'ancien Troyen face à Metz.

Vendredi, l'ancien du Torino découvrait qu'il allait retrouver la Juve en Ligue des Champions. Et le Polonais de l'ASM de publier sur Facebook un cliché qui le voit découper Emanuele Giaccherini. Et il a bouclé sa semaine en signant la passe décisive sur l'ouverture du score de Falcao à Lyon. Ain't nobody fuckin' with my Glik, Glik, Glik, Glik.

Histoire de fêter dignement leur montée en Premier League, les Seagulls ont décidé de faire n'importe quoi à Norwich. À commencer par leur gardien, auteur d'un doublé contre son camp. Avec à chaque fois, un ballon qui fracasse sa transversale, avant de rebondir sur son dos et de rentrer dans le but. Knock on wood.

Gardien

Emmanuel Macron (En Marche) : Les Français ont décidé de placer le leader d'En Marche en tête du premier tour des présidentielles. Quitte à se faire gouverner par un produit marketing, mettez-nous Nabilla Benattia. Qu'on rigole, au moins.

Défenseurs

Yves (Koh-Lanta) : Comme tous les vendredis, ce sont les Bleus qui ont dû éliminer l'un des leurs au Cambodge. En posant un panneau « Trahison » au-dessus de sa couchette, Yves n'a pas mis toutes les chances de son côté. La sentence est irrévocable.

Ugo Ehiogu : Au cours de sa longue carrière, Ugo Ehiogu a repoussé un paquet d'attaques. Malheureusement pour le défenseur international anglais, la dernière lui a été fatale. À seulement 44 ans, celui qui entraînait les moins de 23 ans de Tottenham nous a quittés.

Abdelhamid El Kaoutari (Bastia) : Grosse seconde période pour le Marocain, face à Bordeaux. Le stoppeur commence par prendre un jaune pour avoir insulté monsieur Chapron. Sur le coup franc, Younousse Sankharé double la mise pour les locaux. Sept minutes plus tard, El Kaoutari décide de marcher volontairement sur le pied de ce même Sankharé, histoire d'être preum's à la douche.

Marcelo (Real Madrid) : Oui, le meilleur arrière gauche du monde entretient une coupe de joueur de djembé, porte le short beaucoup trop bas et se paye un bidon d'homme qui ne crache pas sur un plat en sauce. En bref, une dégaine à planter sa planche de surf dans le sable de Lacanau en attendant que les Allemandes rappliquent. Ce dimanche, c'est James Rodriguez qui s'est pointé pour reprendre son offrande.

Milieux

Marine Le Pen (Front National) : Un tel boulot à la récupération méritait bien une qualification pour le tour suivant.

Nemanja Matic (Chelsea) Belle partie de cache-cache pour le Serbe, ce samedi à Wembley. Invisible jusqu'à la 80e contre les Spurs, Nemanja s'est fait débusquer lorsqu'il décida d'envoyer une minasse du gauche peu discrète sous la barre de Hugo Lloris.

Attaquants

Marie-Laure Delie (PSG) : En ouvrant le score à Barcelone, en Ligue des Championnes, Marie-Laure Delie assurait à la section féminine du club de la capitale de ne pas connaître la même mésaventure que les gars. Mieux, en l'emportant 3-1, les Parisiennes se sont ouvertes les portes de la finale. Qui pourrait les opposer à Lyon. Miam.

Remplaçants

N'Golo Kanté (Leicester) : La mine est presque gênée car le trophée est imposant. Dimanche soir, N'Golo Kanté n'avait pas les jambes lourdes puisque Leicester n'a pas joué ce weekend. En revanche, ses bras étaient chargés. Et le meilleur joueur de la saison en Premier League est... un ancien Caennais.

Javier Pastore (PSG) : Le karma a puni Javier, coupable de s'être pointé sur la pelouse du Parc des Princes les cheveux teints en blond. Remplacé à la 81e sur blessure, l'Argentin manquera la réception de Monaco et le déplacement à Nice. Rendez-nous le Javier à crinière, celui de Palerme.

Khouma Babacar (Fiorentina) : Il était à Florence, le match du weekend. 5-4 pour les locaux face à l'Inter, score final. Avec entre autres, deux buts de Khouma Babacar, le Cheick Diabaté de la Serie A. Tous les championnats méritent un Cheick Diabaté.

Par Mathias Edwards