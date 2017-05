L’équipe-type du week-end

Des buts, des exploits, des agressions et du rouge, mais surtout beaucoup de larmes et d’adieux. Normal : l’Italie mise à part, il s’agissait de l’ultime journée de championnat.

Zlatan Ibrahimović ? Sergio Agüero ? Diego Costa ? Alexis Sánchez ? Romelu Lukaku ? Bah non, le meilleur buteur de Premier League reste Harry Kane. Déjà lauréat en 2016, le Spur a conservé son bien un an plus tard. Et en patron, signant un triplé à Hull après son quadruplé de jeudi à Leicester. 22 + 3 + 4 qui font 29. Allez jouer ailleurs, les enfants.

Et hop, voilà un coup-franc aussi beau que son jeu. Et hop, voici un sixième titre consécutif en Serie A pour la Juve, qui se paye son troisième doublé coupe-championnat d’affilée (du jamais vu dans les cinq gros championnats européens). Il ne reste plus qu’à scorer en finale de C1, et Paulo donnera le ballon d’or à papa Gigi.

Lui non plus ne voulait pas gâcher son départ. Alors, il a planté un doublé, gonflant son bilan à cent buts pile poil en Ligue 1, et pleuré avec ses supporters. Sans oublier de sous-entendre qu’un retour serait possible. Dans de longues années…

Il y a des chances qu’on entende prochainement beaucoup parler de lui dans l’Hexagone. Ce week-end, le milieu de terrain prometteur a dit au revoir à sa Belgique et son club, qui le regrettent déjà. Un duo Tielemans-Mbappé ? On signe tout de suite.

Le temps des adieux. L’homme le plus élégant de l’univers football s’en va. Soyons déjà heureux de l’avoir vu à l’œuvre dans notre championnat. Big up, Max.

Oh qu'il est moche, ce tacle qui vaut un carton rouge au Français et qui le prive de finale de coupe. Symbolique pour son club, qui ne verra pas la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 1997-1998. Un cadeau pour tout reconstruire ?

Sauf qu’il y a un certain Džeko, encore buteur, qui carbure encore plus. Avec 28 goals, le Bosnien est devenu le joueur le plus prolifique de la Roma sur une saison. Et oui, Messieurs-Dames.

Gardien

Yohann Pelé (Marseille) : Il est donc là, le portier qui a obtenu le plus de clean-sheets dans les cinq grands championnats. Pour terminer la saison, celui qui n’a pas loupé une seule minute en Ligue 1 a réussi son 18e match sans s’incliner, soit un de plus que Danijel Subašić et deux comparé à Kevin Trapp et Thibaut Courtois. En plus, il fermera sa gueule quand il faudra s’asseoir sur le banc l’été prochain.

Défenseurs

Philipp Lahm (Bayern Munich) : Le temps des adieux. Ceux-là fendent véritablement le cœur. Rien à rajouter.

John Terry (Chelsea) : Le temps des adieux, après 716 rencontres sous le maillot bleu. Que de souvenirs, Johnny boy ! Ça valait bien un hommage lors de ta sortie à la 26e minute de jeu. Comme ton numéro. Merci pour tout.

Moment bouleversant et déchirant à Stamford Bridge lors la sortie de John Terry à la 26e minute pour sa dernière 😭💙#CHESUN #FinalDay pic.twitter.com/9rZch6y1CL — SFR Sport (@SFR_Sport) 21 mai 2017

Laurent Koscielny (Arsenal) : Oh qu'il est moche, ce tacle qui vaut un carton rouge au Français et qui le prive de finale de coupe. Symbolique pour son club, qui ne verra pas la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 1997-1998. Un cadeau pour tout reconstruire ?

🔴 Le tacle ASSASSIN de Laurent Koscielny lui vaut une exclusion. Coup dur pour les Gunners ! 😕 #ARSEVE #FinalDay pic.twitter.com/UNRF0yytF4 — SFR Sport (@SFR_Sport) 21 mai 2017

Maxwell (Paris Saint-Germain) : Le temps des adieux. L’homme le plus élégant de l’univers football s’en va. Soyons déjà heureux de l’avoir vu à l’œuvre dans notre championnat. Big up, Max.

Vidéo

Milieux de terrain

Leon Lawson (États-Unis) : On connaissait le principe du mauvais perdant qui cherche la bagarre suite à la défaite, moins celui du gagnant qui pète un plomb presque gratuitement. C’est ainsi qu’après avoir vu son poulain, Andre Dirrell, vaincre Jose Uzcategui, éliminé pour avoir mis au tapis son adversaire après le son de la cloche, l’oncle du premier a décoché une mandale folle dans le visage du Vénézuélien. « Je suis désolé du comportement de mon oncle, il était inquiet pour moi, c'est aussi mon entraîneur, il faut lui pardonner » , a régi Dirrell. Pas franchement convaincant.

VIDEO: Bizarre ending to IBF interim 168lb title fight as Andre Dirrell wins by DQ after Jose Uzcategui knocked him out after the🔔in the 8th pic.twitter.com/JTI0yLD0fK — BoxingHypeStore.com (@BoxingHype) 21 mai 2017

Youri Tielemans (Anderlecht) : Il y a des chances qu’on entende prochainement beaucoup parler de lui dans l’Hexagone. Ce week-end, le milieu de terrain prometteur a dit au revoir à sa Belgique et son club, qui le regrettent déjà. Un duo Tielemans-Mbappé ? On signe tout de suite.

Alexander Zverev (Allemagne) : Il est destiné à s’installer dans la durée. À seulement vingt piges, Alex a détruit Rafael Nadal puis Novak Djokovic sur la terre battue de Rome, s’offrant par la même occasion son premier Masters 1000. Le Monsieur est déjà Top 10. Costaud.

Attaquants

Alexandre Lacazette (Lyon) : Lui non plus ne voulait pas gâcher son départ. Alors, il a planté un doublé, gonflant son bilan à cent buts pile poil en Ligue 1, et pleuré avec ses supporters. Sans oublier de sous-entendre qu’un retour serait possible. Dans de longues années…

Paulo Dybala (Juventus Turin) : Et hop, voilà un coup-franc aussi beau que son jeu. Et hop, voici un sixième titre consécutif en Serie A pour la Juve, qui se paye son troisième doublé coupe-championnat d’affilée (du jamais vu dans les cinq gros championnats européens). Il ne reste plus qu’à scorer en finale de C1, et Paulo donnera le ballon d’or à papa Gigi.

Harry Kane (Tottenham) : Zlatan Ibrahimović ? Sergio Agüero ? Diego Costa ? Alexis Sánchez ? Romelu Lukaku ? Bah non, le meilleur buteur de Premier League reste Harry Kane. Déjà lauréat en 2016, le Spur a conservé son bien un an plus tard. Et en patron, signant un triplé à Hull après son quadruplé de jeudi à Leicester. 22 + 3 + 4 qui font 29. Allez jouer ailleurs, les enfants.

Sur le banc

Zinédine Zidane (Real Madrid) : Thierry Henry l'appelait « Dieu » . Cristiano Ronaldo l'appelle « Dios » . Zizou est immortel.

Marc Bartra (Borussia Dortmund) : Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur buteur de Bundesliga devant Robert Lewandowski, aurait pu lui piquer sa place. Mais les larmes du défenseur pour son retour à la compétition après l’attaque du bus valent davantage que des tremblements de filets. Cœur avec les doigts pour lui.

Ronny Rodelin (Caen) : S’est-il inspiré d’Emmanuel Bourgaud, qui a brisé les Lensois et permis la montée d’Amiens dans l’élite à la dernière minute ? Toujours est-il qu’après avoir raté un penalty au Parc des Princes, l’avant-centre a trouvé le courage d’arracher l’égalisation dans le temps additionnel. Résultat : Caen reste en Ligue 1. Elle est pas belle, la vie ?

Dries Mertens (Naples) : Quelle saison du Belge… Décisif à neuf reprises durant les trois dernières journées (cinq pions, quatre assists), le Napolitain a signé un doublé agrémenté d’une passe décisive. La place de capocannoniere n’est pas très loin…

Edin Džeko (Roma) : Sauf qu’il y a un certain Džeko, encore buteur, qui carbure encore plus. Avec 28 goals, le Bosnien est devenu le joueur le plus prolifique de la Roma sur une saison. Et oui, Messieurs-Dames.

Nicolas de Preville (Lille) : Un petit triplé pour terminer et soigner ses statistiques. Quatorze caramels en trente matchs avec une équipe qui n’a pas très bien tourné, c’est plutôt pas mal.

Par Florian Cadu