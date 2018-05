L'équipe type du week-end du 20 mai

Ce dernier onze de la saison pue évidemment le talent. Mais se démarque aussi et surtout par le nombre d’au revoir célébrés par certains hommes au sein de leur désormais ex-club.

Gardien

Gianluigi Buffon (Juventus Turin) : Des acclamations, des coeurs serrés, une petite claquette pour la forme, une ovation lors de son remplacement à une demi-heure de la fin, aucun but encaissé, un tour d'honneur, des embrassades, une victoire, des yeux humides, des cadeaux. Bref, un hommage à la hauteur d'un bonhomme qu'on ne reverra plus dans les cages de Bianconeri. Merci Gigi.

Défenseurs

Léo Dubois (Nantes) : Il s’est fait siffler par une partie de la Beaujoire lors de la présentation des équipes. Sans trop de rancune, il est ensuite allé fêter son but – le seul de la partie, les locaux ayant battu Strasbourg sur le score de 1-0 si emblématique de la bonne période vécue par Claudio Ranieri avec les Canaris en première partie de saison – avec ces mêmes supporters pas sympas avant la rencontre et vexés de voir leur latéral partir à Lyon gratuitement. Lesquels ont finalement fini par chanter à sa gloire. Pas à celle de leur ancien entraîneur, par contre.

Stefan de Vrij (Lazio de Rome) : Son cas à provoqué une petite polémique, puisque la rencontre décisive à laquelle il allait prendre part opposait la Lazio, son club avec qui il n'a pas trouvé d'accord pour un nouveau contrat, et l'Inter Milan, sa prochaine destination. Manque de bol, le défenseur a concédé un penalty, relançant les Interistes qui perdaient 2-1. Et qui ont finalement gagné 3-2... De Vrij jouera donc la C1. Pas les siens.

Rafael Nadal (Espagne) : Roland-Garros arrive à vitesse grand V, et on en connait déjà tous le vainqueur. Pas la peine, donc, de remporter le Masters 1000 de Rome. Bah si, visiblement…

Lucas Hernández (Atlético Madrid) : Pendant qu'un de ses coéquipiers faisait le show, lui a fêté sa présence dans la liste des 23 de Didier Deschamps par une expulsion. Une bonne solution pour éviter la blessure.

Milieux de terrain

Mohamed Mady Camara (AC Ajaccio) : C'était la 126e minute et l'arbitre avait le sifflet à la bouche pour mettre un terme à un duel totalement dingue (quatre cartons rouges, envahissement du terrain...). Mais le milieu a réussi à égaliser, offrant les tirs au but à l'ACA contre de malheureux Havrais. Un arrêt de Jean-Louis Leca plus tard, et voilà les Corses toujours en course pour une accession en première division. Ne reste plus qu'un barrage face à Toulouse.

Andrés Iniesta (Barcelone) : Japon ou Chine ? Dimanche, le milieu espagnol ne se posait pas la question de son avenir. Car il essayait simplement de kiffer le moment présent. Qui l’a vu dire adieu, en tant que joueur, à son amour catalan. Larmes, quand tu nous tiens…

Kwon Chang-hoon (Dijon) : Même s'il évolue aux avant-postes, certains au pays le considèrent comme un milieu. Mais là n'est pas l'essentiel : alors qu'il devait se rendre en Russie avec la Corée du Sud pour le Mondial, le bonhomme a cassé son tendon d’Achille et ne pourra finalement pas aider sa nation. Ce qui est quand même con.

Attaquants

Romain Hamouma (Saint-Étienne) : 38e et dernière journée. C’est le moment choisi par le Vert pour se réveiller avec un triplé. Il n’est jamais trop tard, diront les optimistes.

Fernando Torres (Atlético Madrid) :, 404e et dernière apparition avec les Colchoneros. Pour l'occasion, l'attaquant a collé ses 128e et 129e pions sous le maillot des Matelassiers. Personne ne t'oubliera, Niño.

Memphis Depay (Lyon) : Lui n’a pas attendu la fin du championnat pour tout péter. Il l’a juste terminé en boulet de canon, à l’image de sa deuxième partie de saison. Un triplé pour lui, et un accès direct en Ligue des Champions pour l’OL, longtemps malmené par Nice. Merci qui ?

Sur le banc

Niko Kovač (Eintracht Francfort) : Personne ne l’avait vraiment vu venir, celle-là. Pour sa dernière partie sur le banc de Francfort avant de rejoindre le Bayern Munich, le charismatique coach croate s’est donné encore davantage de crédit en battant ses futurs Bavarois en finale de Coupe d’Allemagne. Il est là, le premier trophée de sa carrière de technicien.

Patrice Garande (Caen) : 2017. Sous les ordres de Garande, Caen arrache un point sur le terrain du Parc des Princes et obtient son maintien lors de l’ultime marche de l’exercice. 2018. Sous les ordres de Garande, Caen arrache un point devant le Paris Saint-Germain (certes remanié) et obtient son maintien lors de l’ultime marche de l’exercice. Le taf est fait, le Français peut s’en aller. La tête haute.

Rony Lopes (Monaco) : Il ne sera pas à la Coupe du Monde en Russie, et il est difficile de comprendre pourquoi. Surtout au regard de sa prestation ponctuée de deux goals à Troyes. Tant mieux pour les adversaires du Portugal.

Amato Pietro Ciciretti (Parme) : Une passe décisive et un but pour permettre à Parme de retrouver la Serie A, mais aussi participer à sa deuxième promotion en deux saisons. Le tatoué avait permis à Benevento de grimper dans l'élite, y a marqué son premier but de l'histoire, avant de venir en prêt à la rescousse des Parmesans. L'an prochain ? Son transfert au Napoli est déjà acté. Étincelles à prévoir.

Eden Hazard (Chelsea) : Lorsqu’il évoluait encore en Ligue 1, l’ex-Lillois avait joué le jeu jusqu’au bout et même trouvé le chemin des filets pour sa der’. Les fans de Chelsea, eux, ne savent pas encore s’ils le reverront, mais ils peuvent néanmoins fêter un nouveau sacre grâce au Belge. Buteur sur un penalty qu’il a lui-même provoqué, Hazard a permis aux Blues de soulever la huitième FA Cup de leur histoire. Les décisions lui appartiennent.

Alassane Pléa (Nice) : Bye bye, les Aiglons. En cadeau, Pléa vous offre un doublé. Généreux.

Par Florian Cadu