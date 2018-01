L’équipe type du week-end du 20 janvier

Un gardien qui marque l’un des buts de l’année, un esthète prêt à tirer sa révérence et un grand monsieur de la cuisine française qui part après avoir régalé tous ses convives. C’était un week-end pour crier cocorico.

Il ne pouvait pas jouer ce week-end « parce qu'on ne peut pas conduire vers le nord et jouer au football en même temps » , dixit Arsène Wenger. Voilà la star londonienne en route pour récupérer le mythique numéro 7 des Red Devils. La vraie info mercato.

« Allô, Didier ? Oui, c'est Karim. C'était pour te dire, y'a un joueur pas mauvais du tout à l'OL en ce moment, je crois qu'il mérite d'être appelé en équipe de France. Non, ce n'est pas Gonalons. Faudrait que t'y ailles un de ces jours, je crois qu'il peut te faire gagner la coupe du monde en Russie si tu l'alignes derrière moi. Oui, je suis très sérieux. »

Non, le génial Pablo Aimar n’est pas encore exclu des terrains. Ce mardi, l’Argentin vient d’annoncer qu’il jouait son dernier match officiel, en compagnie de son frère Andrès. Ce n’est pas Iniesta, mais c’est tout de même très, très beau.

Au moins, on sait désormais sur qui le PSG va s'activer l'été prochain. Le milieu défensif tant recherché, c'est lui. Au Parc OL, le Parisien de naissance s'est offert un tour de périph'. Entrée porte de Verratti, dépassement par la droite de Rabiot, et sortie en trombe vers l'autoroute Lo Celso. Un pilote.

Contre la bête noire attitrée de son club, le Serbe s’est fait plaisir à sortir le piège à loup. Un doublé déterminant pour massacrer le Chievo Vérone (5-1) et faire monter les Biancocelesti sur la troisième marche du podium de Serie A. Sacré chasseur.

L’apport offensif suffisant pour débloquer le verrou messin à Louis-II et participer à la victoire monégasque (3-1). Mister Jorge, dans les pas de son illustre prédécesseur. Dommage que sa reprise de volée se termine par une vilaine blessure au genou... Bon rétablissement à lui.

Le « cuisinier du siècle » ne saurait être autre chose que le libéro du champ de bataille à la baguette de son équipe, pour donner les instructions à ses assistants en cuisine et porter la France tout en haut de la gastronomie mondiale. Merci pour ces 91 années, monsieur Paul.

Un but pour égaliser face au Deportivo La Corogne, puis un autre pour boucler la démonstration madrilène en début de soirée (7-1). Voilà un doublé bien utile pour les affaires de Zinédine Zidane. Nacho cacao.

Il est censé être un joueur recruté pour son expérience et son savoir-faire dans les matchs à enjeu et, visiblement, il n'a toujours pas compris qu'un joueur ne pouvait pas tout se permettre sur un terrain de football. Coller un front à l'arbitre, sérieusement ? Débutant, va.

Marquer un but pour un gardien, c’est déjà spécial. Alors quand celui-ci est inscrit à soixante mètres des buts adverses, c’est exceptionnel. « Je ne voulais pas marquer, juste mettre le ballon dans la surface, explique le portier après la victoire des siens contre le Sporting Gijón (3-1). Quelle chance, c’est entré. » Et honnête, en plus de ...

L’Italien marque un triplé contre la Fiorentina (3-1), avec un brassard de capitaine de la Samp autour du bras, le tout à 34 printemps. Dans la Botte, on sait conserver ses meilleurs buteurs locaux comme le bon vin.

Le Néerlandais a beau avoir déjà effectué la majeure partie de sa carrière, ce but de la tête contre l’ennemi du Feyenoord pour son grand retour va rester dans les mémoires ajacides pendant un bon moment (2-0). D’ailleurs, dans Klassieker, il y a Klaas. Tout sauf un hasard.

Et encore un doublé en Premier League pour le plus français des Belges. Une victoire sèche à Brighton pour son club (4-0), et surtout une bonne occasion pour détendre tous ses coéquipiers après le match à l’aide d’une blague dans le vestiaire.

Un premier match sous ses nouvelles couleurs, et déjà un premier succès à Bursaspor (3-0) ponctué d’un but à l’aide d’une frappe surpuissante sous la barre. L’ex-Barcelonais est de retour aux affaires dans son pays natal, pour le plus grand plaisir de toute la Turquie. Sauf peut-être de Galatasaray...

On attendait une prestation majeure de l’Ivoirien depuis son arrivée cet été. La voici enfin ! Grâce à son doublé, le voilà qui redonne du tonus au Milan contre Cagliari (2-1). Une performance à répéter, surtout pour honorer son numéro 79.

Milieu de terrain rugueux de la Celeste dans les années 1990, Gus Poyet avait quitté son pays natal pour la France entre 1988 et 1990. C’était au Grenoble Foot 38, et peu de gens s’en souviennent. Mais depuis samedi, l’ancien coach de Sunderland a de nouveau posé ses valises dans l’Hexagone, à Bordeaux cette fois-ci. De quoi botter des fesses et transmettre sa garra charrúa. Il était ...

Gardien de but

Juan Carlos Martín Corral (CD Lugo) : Marquer un but pour un gardien, c’est déjà spécial. Alors quand celui-ci est inscrit à soixante mètres des buts adverses, c’est exceptionnel. « Je ne voulais pas marquer, juste mettre le ballon dans la surface, explique le portier après la victoire des siens contre le Sporting Gijón (3-1). Quelle chance, c’est entré. » Et honnête, en plus de ça.

Défenseurs

Dani Alves (Paris S-G) : Il est censé être un joueur recruté pour son expérience et son savoir-faire dans les matchs à enjeu et, visiblement, il n'a toujours pas compris qu'un joueur ne pouvait pas tout se permettre sur un terrain de football. Coller un front à l'arbitre, sérieusement ? Débutant, va.

Nacho (Real Madrid) : Un but pour égaliser face au Deportivo La Corogne, puis un autre pour boucler la démonstration madrilène en début de soirée (7-1). Voilà un doublé bien utile pour les affaires de Zinédine Zidane. Nacho cacao.

Paul Bocuse (3 étoiles) : Le « cuisinier du siècle » ne saurait être autre chose que le libéro du champ de bataille à la baguette de son équipe, pour donner les instructions à ses assistants en cuisine et porter la France tout en haut de la gastronomie mondiale. Merci pour ces 91 années, monsieur Paul.

Jorge (Monaco) : L’apport offensif suffisant pour débloquer le verrou messin à Louis-II et participer à la victoire monégasque (3-1). Mister Jorge, dans les pas de son illustre prédécesseur. Dommage que sa reprise de volée se termine par une vilaine blessure au genou... Bon rétablissement à lui.

Milieux de terrain

Sergej Milinković-Savić (Lazio Rome) : Contre la bête noire attitrée de son club, le Serbe s’est fait plaisir à sortir le piège à loup. Un doublé déterminant pour massacrer le Chievo Vérone (5-1) et faire monter les Biancocelesti sur la troisième marche du podium de Serie A. Sacré chasseur.

Tanguy Ndombele (Lyon) : Au moins, on sait désormais sur qui le PSG va s'activer l'été prochain. Le milieu défensif tant recherché, c'est lui. Au Parc OL, le Parisien de naissance s'est offert un tour de périph'. Entrée porte de Verratti, dépassement par la droite de Rabiot, et sortie en trombe vers l'autoroute Lo Celso. Un pilote.

Pablo Aimar (Estudiantes Río Cuarto) : Non, le génial Pablo Aimar n’est pas encore exclu des terrains. Ce mardi, l’Argentin vient d’annoncer qu’il jouait son dernier match officiel, en compagnie de son frère Andrès. Ce n’est pas Iniesta, mais c’est tout de même très, très beau.

Attaquants

Nabil Fekir (Lyon) : « Allô, Didier ? Oui, c'est Karim. C'était pour te dire, y'a un joueur pas mauvais du tout à l'OL en ce moment, je crois qu'il mérite d'être appelé en équipe de France. Non, ce n'est pas Gonalons. Faudrait que t'y ailles un de ces jours, je crois qu'il peut te faire gagner la coupe du monde en Russie si tu l'alignes derrière moi. Oui, je suis très sérieux. »

Sergio Agüero (Manchester City) : Une déviation de la tête, un penalty du pied droit, une frappe en pivot du pied gauche. En trois actions converties en trois buts, le Kun a dévoilé l’étendue de sa palette technique face à Newcastle United (3-1). À quand la prochaine démo ?

Alexis Sánchez (Manchester United ?) : Il ne pouvait pas jouer ce week-end « parce qu'on ne peut pas conduire vers le nord et jouer au football en même temps » , dixit Arsène Wenger. Voilà la star londonienne en route pour récupérer le mythique numéro 7 des Red Devils. La vraie info mercato.

Remplaçants

Gustavo Poyet (Bordeaux) : Milieu de terrain rugueux de la Celeste dans les années 1990, Gus Poyet avait quitté son pays natal pour la France entre 1988 et 1990. C’était au Grenoble Foot 38, et peu de gens s’en souviennent. Mais depuis samedi, l’ancien coach de Sunderland a de nouveau posé ses valises dans l’Hexagone, à Bordeaux cette fois-ci. De quoi botter des fesses et transmettre sa garra charrúa. Il était temps.

Franck Kessié (AC Milan) : On attendait une prestation majeure de l’Ivoirien depuis son arrivée cet été. La voici enfin ! Grâce à son doublé, le voilà qui redonne du tonus au Milan contre Cagliari (2-1). Une performance à répéter, surtout pour honorer son numéro 79.

Arda Turan (İstanbul Başakşehir) : Un premier match sous ses nouvelles couleurs, et déjà un premier succès à Bursaspor (3-0) ponctué d’un but à l’aide d’une frappe surpuissante sous la barre. L’ex-Barcelonais est de retour aux affaires dans son pays natal, pour le plus grand plaisir de toute la Turquie. Sauf peut-être de Galatasaray...

Eden Hazard (Chelsea) : Et encore un doublé en Premier League pour le plus français des Belges. Une victoire sèche à Brighton pour son club (4-0), et surtout une bonne occasion pour détendre tous ses coéquipiers après le match à l’aide d’une blague dans le vestiaire.

Klaas-Jan Huntelaar (Ajax Amsterdam) : Le Néerlandais a beau avoir déjà effectué la majeure partie de sa carrière, ce but de la tête contre l’ennemi du Feyenoord pour son grand retour va rester dans les mémoires ajacides pendant un bon moment (2-0). D’ailleurs, dans Klassieker, il y a Klaas. Tout sauf un hasard.

Fabio Quagliarella (Sampdoria Gênes) : L’Italien marque un triplé contre la Fiorentina (3-1), avec un brassard de capitaine de la Samp autour du bras, le tout à 34 printemps. Dans la Botte, on sait conserver ses meilleurs buteurs locaux comme le bon vin.

Par Antoine Donnarieix