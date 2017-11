L'équipe type du week-end

L'expérience de Robert Mugabe, la fièvre de Daniele De Rossi et les connaissances ornithologiques d'Edinson Cavani, voici la puissante équipe du week-end.

Gardien

Robbin Ruiter feat. Jordan Archer (Sunderland/Millwall) : Noël approchant, la période des cadeaux bat son plein. Mais pas seulement aux Galeries Lafayette. En Championship, les gardiens de Sunderland et Millwall ont décidé d'enquiller les buts gag. Le plaisir d’offrir.

Vidéo

Défenseurs

Grigor Dimitrov : Goffin vs Dimitrov en finale du Masters de tennis, c'est un peu comme si Porto et Monaco se retrouvaient en finale de la Ligue des champions. C'est pas sexy pour le grand public, mais les vrais apprécient. Victoire du Bulgare, qui a donc bien fini par devenir le phénomène annoncé depuis des années et des années.

Robert Mugabe : Ce n'est pas vraiment un ambassadeur de la démocratie. Robert Mugabe, 94 ans, dirige le Zimbabwe depuis 37 ans. Désavoué par son parti, le chef d'État a refusé de démissionner dimanche soir. À croire que le vieux monsieur ne lâchera pas l'affaire, tant que Marseille ne gagnera pas à Bordeaux.

Lucas Hernandez (Atlético) : Si le Barça s’impose comme le grand gagnant du derby de Madrid (0-0), c’est parce que l’attaque du Real s’est écrasée contre un mur made in France and Spain, qui aurait fière allure peint en bleu l’été prochain en Russie.

Fabian Delph (Manchester City) : La saison dernière, il rentrait à la maison avec des crampes à force de cirer le banc de touche de l'Etihad. Cette saison, il incarne la métamorphose de City sous la patte Guardiola. Fabian Délite.

Milieux

Paul Pogba (Manchester United) : D’après le Mou, c’est comme s’il ne s’était jamais blessé. Pour son retour face à Newcastle, la Pioche a montré le chemin aux Red Devils en délivrant une passe dé, avant d’endosser à son tour le costume du buteur. Victoire 4-1.

Geoffrey Kondogbia (Valence) : Quel retour en maxi forme pour l'ancien Monégasque ! À l'aise comme un taureau dans l'arène à Valence, le milieu a câliné le cuir d'un enroulé pour ouvrir le score face à l'Espanyol. Et Valence, 2e, compte désormais six points d'avance sur le Real Madrid !

Daniele De Rossi (AS Roma) : De l’an 1 ap. Totti, il restera cette victoire (2-1) de la Roma dans le derby de la Ville éternelle. Dans l’arène romaine, le gladiateur De Rossi a laissé exprimer toute sa joie. Et sa rage. Et son amour. Il (nuovo) Capitano.

Attaquants

Kevin De Bruyne (Manchester City) : Ne cherchez pas plus loin le meilleur footballeur du moment, il est là.

Edinson Cavani (PSG) : Amoureux des oiseaux depuis toujours, El Matador s’est fait un malin plaisir de déplumer les Canaris. Et de deux qui font quinze réalisations en L1 cette saison. À lui seul, il a donc marqué davantage qu'Amiens et Lille réunis.

Mesut Özil (Arsenal) : Rien de tel qu’un match de patron dans le derby du nord de Londres pour remettre les points sur les O. C’est Ivo Karlovic, OVH et employé de La Tour d'Argent réunis. Bref, un serveur de qualité pour les buteurs.

Remplaçants

Jean-Louis Garcia (FC Bourrins) : « On s’est montrés joueurs, il y a eu des belles séquences en une touche, etc. Mais j’en ai rien à foutre, moi. On n’est pas là pour plaire à qui que ce soit. On est là pour prendre des points et gagner des matchs. Donc, moi, ça ne me convient pas. Le contenu du match ne me convient pas. Je préfère être mauvais, nul, une équipe de bourrins, et repartir avec des points... » Jean-Louis Garcia is the new Pablo Correa.

Le gros coup de gueule de Jean-Louis Garcia après #DFCOESTAC#JourDeFoot pic.twitter.com/gjOOla0pnH — Canal Football Club (@CanalFootClub) 18 novembre 2017

Robert Lewandowski (Bayern Munich) : Il a marqué un doublé face à Augsburg et heureusement qu’il s’est arrêté là. Parce que, clairement, il ne mérite pas d’être titulaire dans quelque équipe type que ce soit avec ses cheveux peroxydés de Youtubeuse.

Donny van de Beek (Ajax Amsterdam) : Un but de renard, un autre avec de la réussite maximale, et un troisième qui laisse le gardien sur place. Triplé pour le milieu de l’Ajax. Et dire qu’il n’a même pas marqué la moitié des buts de son équipe à Breda...

Vidéo

Duván Zapata (Sampdoria) : Un coup de casque puissant de l'avant-centre de la Samp', et la Juve, assommée d'entrée, tombera à Gênes, 3-2. L'ancien club de Zapata – le Napoli – apprécie, forcément.

[RESUME] Serie A La Juventus craque contre la SampdoriaEt laisse filer le Napoli en tête du championnathttps://t.co/VDY1ZquTOr — beIN Sports (@beinsports_FR) 19 novembre 2017

Yevhen Konoplyanka (Schalke 04) : Décisif contre Hambourg, le velouteux ukrainien retrouve de l’éclat en Buli. Et hop, Schalke remonte à la deuxième place derrière le Bayern. Les supporters du BvB s'arrachent les cheveux.

Danny Dubidat (Alvechurch FC) : Les charmes des contrées reculées d'Angleterre : ses stades champêtres, ses poteaux carrés et quelques artistes. Admirez l'attaquant d'Alvechurch FC, en huitième division. « Dannyyyyy DUBIDAAATTTT !!! »

You've asked for it, here it is!! featuring GoPro replay @Alvechurch1st pic.twitter.com/IVh6TSn3H5 — Alvechurch TV (@AlvechurchTV) 18 novembre 2017

Par Florian Lefèvre