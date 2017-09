L’équipe-type du week-end

Avec des gros qui ont répondu présents, le onze du week-end affiche un bien beau visage. Notamment grâce à une ligne offensive sud-américaine au top de sa forme.

Gardien

Nick Pope (Burnley) : 1/34. Soit le ratio but/tirs encaissés du portier, habituellement remplaçant de Tom Heaton, face à Liverpool. Autant dire qu’il a sa part de responsabilité dans le point empoché par son équipe. P(r)op(r)e.

Défenseurs

Joshua Kimmich (Bayern Munich) : Il n’a pas marqué ? Non, il a seulement délivré trois passes décisives. Ridicule.

Jérémy Mathieu (Sporting Portugal) : Oui, l’auteur de ce coup-franc est bien le même homme qui portait les couleurs de Barcelone il y a quelques mois. Inimaginable.

Le Wanda Metropolitano (Atlético Madrid) : Le nouveau stade des Colchoneros a été inauguré comme il se devait, l’Atlético a gagné, Antoine Griezmann a marqué… Difficile de faire mieux.

Jo-Wilfried Tsonga (France) : Il est celui qui a envoyé son pays en finale. Ne reste plus qu'à triompher sur la dernière marche.

Milieux de terrain

Gareth Barry (West Bromwich Albion) : Il n’a peut-être pas eu la même carrière que Ryan Giggs, mais il va dépasser l’un de ses records. Il n’a peut-être pas un palmarès aussi garni, mais il vient de disputer son 632e match de Premier League. Comme l’ancien de Manchester United. Le 633e ne va pas tarder.

Gaku Shibasaki (Getafe) : Real Madrid ou Barcelone, même pas peur. Avant d’envoyer une magnifique praline dans les filets de Marc-André ter Stegen contre les Catalans ce week-end, le Japonais avait déjà frappé deux fois l’hiver dernier contre les Merengues en finale de coupe du monde des clubs. Dommage que ses buts ne servent à rien à chaque fois…

Joaquín (Betis Séville) : 36 ans, et toujours le même talent. Auteur de deux assists pour une victoire 2-1, le môme du Bétis a régalé ses supporters. Pourvu que ça dure.

Attaquants

Paulo Dybala (Juventus Turin) : Cent matchs avec la Juve. 52 buts. Huit en quatre journées. Trois ce dimanche (un pointu, un enroulé, un coup-franc). Une première place au classement des buteurs. Voilà un joueur qui coûte réellement plus de cent million d’euros.

4 - Paulo Dybala est le 1er joueur à trouver le chemin des filets lors des 4 1ères journées de Serie A depuis Luca Toni en 2005/06. Alien. — OptaJean (@OptaJean) 17 septembre 2017

Radamel Falcao (Monaco) : « Falcao est un grand joueur, un grand professionnel avec une attitude toujours positive. Il est meilleur buteur, travaille pour l'équipe défensivement et est aussi un leader de vestiaire. C'est notre capitaine et je suis content pour lui. Il y a un an et demi, 80% des personnes pensaient qu'il était fini. Aujourd'hui, il est à un grand niveau. Je suis sûr qu'il marquera plus de buts que la saison passée (…) Il est au niveau de ce qu'il était à Porto ou à l'Atletico. Je ne crois pas avoir eu un joueur aussi efficace en début de saison. » Leonardo Jardim se trompe rarement : sur les quarante dernières saisons, personne n’a marqué neuf fois après six journées de Ligue 1. Sauf Radamel et son nouveau doublé.

Sergio Agüero (Manchester City) : Trois pions + une passe décisive = 175 buts avec City + prestation convenable + succès 6-0.

Remplaçants

Roy Hodgson (Crystal Palace) : Le pauvre Roy, qui vient juste d’arriver sur le banc, n’y peut rien. N’empêche qu’après le nouveau revers des siens (1-0), il est devenu l’entraîneur du club ayant connu la plus grande disette de buts sur un début de saison. Pas franchement de bon augure.

Harry Redknapp (Birmingham) : Qu’il est loin, le temps où Harry éliminait le Milan AC avec Tottenham en huitièmes de finale de la Ligue des Champions…

Stéphane Ruffier (Saint-Étienne) : Sa performance et sa clean-sheet auraient dû lui offrir une place de titulaire. Mais vu que c’est une habitude pour lui…

Nemanja Matić (Manchester United) :

Le début de saison réussi de José Mourinho est aussi celui du milieu de terrain. Encore énorme à la récupération, l'ancien de Chelsea a été impressionnant contre Everton (4-0). Paul Pogba blessé ? Et alors ?

Dries Mertens (Naples) : Et pan, un triplé pour rejoindre la Juve en tête du championnat. Elle débute bien, cette Serie A.

Stephen Curry (Chelsea) : Après un court passage au PSG pour une maigre apparition contre Sainté, voici la nouvelle recrue des Blues.

Par Florian Cadu