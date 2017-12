Les mains tatoués de Sergio Ramos, le sourire Colgate de Maëva Coucke, les pieds en or de Kaká et la montre de monsieur Letexier, c'est l'équipe type du week-end.

Gardien

Sven Ulreich (Bayern Munich) : 90e+4 minute. Chadrac Akolo se présente au point de penalty face au gardien du Bayern. L’attaquant congolais de Stuttgart a la balle d’égalisation au bout du pied, mais la doublure de Manuel Neuer détend son mètre 92 pour préserver la victoire (1-0) des siens. Contre son ancien club, tiens.

Défenseurs :

Djibril Sidibé (AS Monaco) : On a retrouvé le Djibril de 2016-2017 qui fait un chantier sur son côté droit. Jolie, sa frappe lucarne qui lance la cavalerie monégasque à Saint-Étienne (0-4).

Sergio Ramos (Real Madrid) : Le capitaine de la Maison-Blanche a soulevé le trophée du Mondial des clubs pour la deuxième année consécutive. Mais le vrai exploit lors de ce tournoi, c’est qu’il a reçu – en tant que capitaine des Merengues – le prix du fair-play. Si, si...

Federico Fazio (AS Roma) : Un coup franc de la dernière chance brossé par Kolarov, et Fazio se jette dans la mêlée pour donner la victoire à la Roma face à Cagliari (1-0). Du pied droit ? De la tête ? Non, du ventre.

Manon Houette (France) : Elle est là, la solution dans le couloir gauche pour Didier Deschamps. Manon Houette, championne du monde de handball, qui signe ce but magique en finale face à la Norvège.

Milieux :

Kaká (Joga Bonito) : « Seigneur, ce fut bien plus que tout ce que j’aurais pu imaginer. Merci ! Je suis maintenant prêt pour un nouveau voyage. Au nom de Jésus. » Cette fois, c’est décidé, Kaká prend sa retraite à 35 ans. Il y a tout juste dix ans, c’était le meilleur joueur du monde.

Miralem Pjanić (Juventus) : Maître coup franc a encore frappé. Un bijou tout en finesse qui lance la Juve à Bologne. Victoire 3-0 de la Vieille Dame. Avec même un coup de fusil de Blaise, tiens.

Marek Hamšík (Napoli) : 115 pions. En marquant face au Torino, Marekiaro a égalé le record de buts de Diego Maradona au Napoli. Lui, l’homme à la crête et au bouc de mousquetaire.

Attaquants :

Kylian Mbappé (PSG) : Un but et deux passes décisives pour Neymar, à Rennes, celui qu’on appelle Donatello a même retrouvé ses potes Tortues Ninja. Ah oui, à la 89e, il a aussi claqué une pointe à 200 km/h. Ou presque.

Mohamed Salah (Liverpool) : Pour arriver à destination du but de Bournemouth, suivez le périphérique extérieur et prenez la dernière sortie à gauche. Momo Salah connaît le trajet par cœur. À la mi-décembre, l’Égyptien a déjà claqué sa vingtaine de buts toutes compétitions confondues.

Kevin De Bruyne (Manchester City) : Même après s’être fait broyer la cheville par Dele Alli, KDB continue d’envoyer son football de rêve. Man of the match de la déculottée infligée par les Citizens aux Spurs (4-1).

Remplaçants :

Maëva Coucke (Miss France 2018) : Le LOSC et le Racing Club de Lens sont à la ramasse, mais heureusement qu’il y a Maëva Coucke, étudiante en droit de 23 ans, pour ramener la couronne de Miss France dans le Nord-Pas-de-Calais.

Alfreð Finnbogason (Augsburg) : Une semaine après avoir retourné Cologne dans un final épique, cette fois, Fribourg s’est fait coiffer par Augsburg au poteau (3-3). L'artilleur islandais, Finnbogason, marque à la 1re, 90e+1 et 90e+3 !

Roland Romeyer (ASSE) : Débarqué sur le terrain en plein match pour s’en prendre à l’arbitre (qui avait sévèrement expulsé Ruffier, mais accordé un but à Fabinho, à raison), le président du directoire des Verts s’est fait calmer par son entraîneur et est reparti d’où il est venu ceinturé par le stadium manager. Roland, remets-nous une Suze !

Wesley Saïd (Dijon FCO) : Premier doublé en Ligue 1 pour le Dijonnais. Mais quelle reprise du gauche dans la lucarne de Mike Maignan !

La montre de François Letexier : Trahi par le bip de sa montre, François Letexier a accordé un but fantôme à l’ESTAC avant de revenir sur sa décision une dizaine de minutes plus tard, après que le délégué de la rencontre face à Amiens a vérifié sur un écran que la balle n’avait pas franchi la ligne. Le pire, c’est que si le jeu ne s'était pas arrêté après le bip de la montre, Troyes aurait marqué derrière. Finalement, l’ESTAC s’est quand même imposé 1-0. Si l'assistance vidéo marche aussi bien que la goal line, ça promet pour la saison prochaine...

Par Florian Lefèvre