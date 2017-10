L’équipe type du week-end

Qui a flambé sur les terrains européens ? Qui a disjoncté sur la pelouse ou en coulisses ? Qui avait envie de faire partie du onze du week-end ?

Gardien

Ciprian Tătăruşanu (Nantes) : Même quand il n’est pas au top, il parvient à rester décisif. Dominée par Bordeaux, son équipe l’a vu sauver le point du nul grâce à une double parade – une première peu inspirée, une seconde miraculeuse – en fin de rencontre. Ciprian Tătăruşamu.

Défenseurs

Thomas Meunier (Paris S-G) : Si le défenseur parisien n’avait pas fait son intéressant, Benjamin Jeannot aurait été le grand bonhomme du match. Mais voilà, depuis le début de la saison, le latéral droit a décidé de piquer le beau rôle aux attaquants (trois buts en cinq matchs de Ligue 1, cinq en huit parties avec sa sélection). Samedi, le Belge y est donc allé de son doublé pour donner la victoire au club de la capitale. Dans le temps additionnel. S’il vous plaît.

Roger Federer (Suisse) : Et de 94 titres. Contre Rafael Nadal, pour gonfler le plaisir (6-4, 6-3 à Shanghai). Ennemi qu’il a battu quatre fois en quatre duels en 2017. Le centième trophée pour 2018 ?

René Ruello (Rennes) : Un arbitre « prétentieux entêté et sûr de lui » , « un imbécile » payé « royalement » à qui « il est bien regrettable de confier le sifflet » , un parmi d’autres « profils caricaturaux » qui a pénalisé par ses décisions le Stade rennais, « victime d'une escroquerie arbitrale » : voilà ce que pense le président breton de Frank Schneider, dont les choix n’ont pas franchement plu à tout le monde. En même temps, être quinzième de Ligue 1 avec six points en neuf journées quand on est le huitième budget de France, ça énerve.

César Azpilicueta (Chelsea) : A marqué le premier but de la saison de Crystal Palace après 731 minutes de disette. César Azpilisympa.

Milieux de terrain

Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid) : Certes, son pion contre le Barça n’est pas synonyme de trois points. N’empêche que sa frappe est un modèle du genre. Et qu’il permet de stopper la série de quatorze victoires consécutives en Liga des Catalans. « Il est très important pour notre présent, mais aussi pour notre avenir, a réagi Diego Simeone, pas fou. J'espère qu'il continuera sur cette lancée, prompt à améliorer ses compétences (...) Il est plus professionnel chaque jour, plus mature. J'espère qu'il continuera à offrir beaucoup de choses à ce club. » Et surtout des goals de cette qualité.

Nabil Fekir (Lyon) : Un doublé, une passe décisive, le but de la victoire dans les arrêts de jeu, le tout face au champion sortant monégasque... Ah ouais, Nabil est bien de retour.

Kevin De Bruyne (Manchester City) : Quel joueur, mais quel joueur ! Si Manchester City va si bien actuellement (7-2 contre Stoke), c’est en grande partie lié à la forme de son Tintin. Deux passes décisives, mais surtout une prestation majuscule, toujours au service du collectif.

Attaquants

Andy Carroll (West Ham) : Quelques secondes. C’est le temps qu'il lui a fallu pour récolter deux cartons jaunes, alors que la demi-heure de jeu n’était même pas atteinte. Andy, arrête de dire oui aux conneries. Et range tes coudes.

Ciro Immobile (Lazio Rome) : Un doublé contre un ennemi juré, à savoir la Juventus, et voilà Immobile seul meilleur buteur de Serie A. Comme quoi, il n’y a pas que des strikers argentins dans ce pays.

Mauro Icardi (Inter) : Un triplé contre un ennemi juré, à savoir l'AC Milan, et voilà Icardi qui se rapproche des meilleurs buteurs de Serie A. Comme quoi, il n’y a que des strikers argentins dans ce pays.

Remplaçants

Jupp Heynckes (Bayern Munich) : Dehors les recrues, place aux cadres ! Pour sa sortie de retraite, l’ancien et nouvel entraîneur du champion allemand a confié les rênes aux expérimentés Boateng, Martínez, Hummels, Robben et autres Müller pour remettre à l’endroit le club, vainqueur 5-0 de Fribourg. Pas une bonne nouvelle pour Corentin Tolisso, en revanche.

[ RESUME VIDEO] #Bundesliga Le Bayern fracasse Fribourg !https://t.co/9QL9FawK1K — beIN Sports (@beinsports_FR) 14 octobre 2017

Bryan Dabo (Saint-Étienne) : Un penalty foiré, mais un contre-son-camp provoqué juste après. Lequel a donné l’avantage à l’ASSE, mené avant de sortir gagnant de sa bataille messine. « En seconde période, on a joué avec les cojones » , a souligné le milieu. Qui sait de quoi il parle.

Colin Kaepernick (Hertha Berlin) : So-li-da-ri-té. Comme le footballeur US, tous les joueurs du Hertha ont posé un genou à terre pour combattre, à leur manière, le racisme. Solide.

Hertha BSC stands for tolerance and responsibility! For a tolerant Berlin and an open-minded world, now and forevermore! #TakeAKnee #hahohe pic.twitter.com/spZvRSGVxQ — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) 14 octobre 2017

Cyril Théréau (Udinese) : Gifler son ex en tenant la main de sa dulcinée ? Aucun problème pour Théréau, qui a fait trembler les filets à deux reprises avec la Fiorentina. Un club qu'il a rejoint cet été en provenance de l’Udinese, la grande cocue de l’histoire.

Cédric Bakambu (Villarreal) : Savez-vous qui est le deuxième meilleur buteur de Liga après Lionel Messi ? Oui, Cédric Bakambu, auteur de deux caramels sur le terrain de Gérone. Et il est humain, lui.

