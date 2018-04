L'équipe type du week-end du 15 avril

Hugo Lloris (Tottenham) : Cela commence à devenir gênant. Pas de bourde pour cette fois, mais une sortie peu inspirée et maladroite dans les pieds de Raheem Sterling. Faute en dehors de la surface, penalty, ficelle. La fameuse loi des séries.

Mathieu Debuchy (Saint-Étienne) : Deux questions. Numéro un : est-ce que le défenseur qui a inscrit le plus de buts au sein des cinq grands championnats européens en 2018 peut rater une Coupe du monde ? Numéro deux : la blessure de Djibril Sidibé est-elle grave ?

Rod Salka (États-Unis) : Qui sème la haine récolte la violence. Muni de son short défendant le mur anti-migrants de Donald Trump, le boxeur s’est définitivement fait désosser dès le sixième round. Personne ne le plaindra.

Rod Salka wore « America 1st » and a wall pattern on his trunks against Mexican fighter Francisco Vargas, and ended up getting his ass kicked #boxing pic.twitter.com/CmNfIeU6X1

Milos Forman (Tchéquie) : Un hommage à celui qui a réalisé l’un des meilleurs films de tous les temps. Parti voler bien au-dessus d’un nid de coucou.

David Alaba (Bayern Munich) : BOOM ! Son 18e but en Bundesliga, Alaba se le rappellera !

Douglas Costa (Juventus) : Trois passes décisives sur les trois buts de la Vieille Dame. Rien que ça. Détail : il n’est entré en jeu qu’à la 44e minute à la place de Miralem Pjanić. Comme quoi, une blessure peut aussi être considérée comme une bonne nouvelle.

Dimitri Payet (Marseille) : Un monstre de générosité. L’ancien titulaire des Bleus a peut-être perdu en spectacle, mais pas en efficacité. Encore double passeur contre Troyes. Fais pas le con, Didier.

Isco (Real Madrid) : Le combiné but (sur coup franc)/assist. Une première pour lui cette saison. Simplissime, le foot.

Memphis Depay (Lyon) : Un combo comme Isco. Mine de rien, le Hollandais est impliqué sur dix des onze dernières réalisations de l’OL. Depay ne kiffe peut-être pas la Ligue 1 à la folie, mais il apprécie visiblement la Ligue des champions. Pas de chance pour l’OM.

Kevin Volland (Bayer Leverkusen) : Un petit triplé pour la route. Le Bayer, troisième du rallye de Bundesliga, se porte bien avec Kevin au Vollan(d).

Lassad Nouioui (Toledo) : La triste histoire du week-end. Pris d’un malaise cardiaque durant l’entraînement de samedi, l’attaquant serait dans un état stable. Mais sa vie reste en danger. Il est trop tôt pour rejoindre Forman, petit gars.

Adrian Mutu (FC Voluntari) : L’ancien striker de Chelsea a toujours aimé la ligne blanche. Alors, il vient de passer derrière pour démarrer sa reconversion d’entraîneur. Désormais, c’est lui qui fixe les amendes.

Adrian Mutu signing his contract with FC Voluntari. Starting today, he is the new manager of the team. Big news in Romania. Important move for Mutu's career. pic.twitter.com/52hY4phEf9