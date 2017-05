L’équipe-type du week-end

Beaucoup de champions, des titres en pagailles, des buts en veux-tu en-voulà, quelques boulettes et un au revoir : l'avant-dernier week-end de football n'a pas été de tout repos.

Gardien

Guillermo Ochoa (Grenade) : Cruel, triste et injuste. Après avoir essuyé une nouvelle défaite et mangé deux caramels contre Osasuna, le portier a battu le record de pions encaissés en Liga. 80. Un chiffre dur à digérer.

Défenseurs

Andrea Conti (Atalanta Bergame) : Quand on parle de défenseurs buteur, on ne devrait pas penser uniquement à Sergio Ramos. Car le latéral droit fait pleinement partie de cette catégorie : avec son nouveau pion contre le Milan AC, l’Italien en est à huit cette saison en Serie A. Pas mal.

Andrea Ranocchia (Hull) : Beurk beurk beurk. Et dire que ce joueur-là fut un temps considéré comme l’héritier d’Alessandro Nesta. Pas suffisant pour sauver Hull de la relégation.

Vidéo

Rafael Nadal (Espagne) : Le meilleur défenseur du monde est de retour. Après avoir écrasé Novak Djokovic en demi-finale du tournoi de Madrid alors qu’il restait sur quinze sets perdus de rang contre le Serbe, le numéro un mondial à la Race a remporté la coupe sans difficulté et se prépare de la meilleure des manières pour Roland-Garros. Pour une nouvelle victoire espagnole dans l’Hexagone ?

David Alaba (Bayern Munich) : Le Bayern est mené 4-3 par son dauphin à la 91e ? Pas de problème pour le latéral gauche, qui égalise d’un coup-franc sublime et permet à son équipe de finalement l’emporter dans le temps additionnel.

Milieux de terrain

Chris Ashton (Saracens) : Champion d’Europe, et meilleur marqueur de la compétition (37 unités). Quelque chose à rajouter ?

Dmitri Loskov (Lokomotiv Moscou) : Il a 43 ans et a pris sa retraite en 2013 ans. Mais il a eu la bonne idée de reprendre une licence en février 2017. Et le Lokomotiv, qui n’a plus rien à jouer, lui a fait la belle surprise de lui offrir une titularisation. Voilà comment il est devenu premier joueur russe de l’histoire à participer à vingt saisons différentes. C’était l’anecdote du week-end.

Dirk Kuyt (Feyenoord) : Ce n’est pas son poste ? Peu importe, puisqu’il a déjà joué partout et que personne ne sait quelle est sa position favorite. Toujours est-il que le Néerlandais a sorti un petit triplé pour donner le titre national au Feyenoord. Qui ne l’avait plus gagné depuis 1998-1999. Kuyt a 36 ans, pour rappel.

Attaquants

Jonas (Benfica) : Lui aussi a officiellement offert le championnat à sa team, d’un petit doublé tranquille durant le large succès de Benfica contre le Vitoria Guimaraes (5-0). La nuit a dû être longue.

André-Pierre Gignac (Tigres) : Deux et deux qui font quatre + une demi-finale. L’ancien marseillais, qui avait déjà marqué deux fois lors du quart de finale aller des play-offs du championnat de clôture mexicain, a fait de même au retour. Résultat : en deux ans, le bonhomme a frappé 57 fois. Rien que ça.

Michy Batshuayi (Chelsea) : Lui aussi a officiellement offert le championnat à sa team, d’un but arraché dans les derniers instants durant le succès étriqué de Chelsea contre West Bromwich Albion. La nuit a dû être longue pour celui qui n’a JAMAIS été titulaire en Premier League.

Remplaçants

Christophe Galtier (Saint-Étienne) : « Je repense avec plaisir au trophée du meilleur entraîneur de Ligue 1 que nous avons partagé en 2013. Aujourd'hui s'achève pour lui une période fantastique passée à Saint-Étienne, où son équipe s'est toujours distinguée par la qualité de son jeu et par son organisation. Je souhaite à mon ami Christophe les plus grands succès pour le futur. » Quand Carlo Ancelotti tient à rendre hommage à un de ses confrères, c’est que l’événement est particulier. Après avoir ramené les Verts en Europe et leur avoir fait gagner leur premier trophée depuis 32 ans en 2013 (une coupe de la Ligue), Galtier a posé ses fesses sur le banc du Chaudron pour la dernière fois. Huit ans après son arrivée. Une page se tourne. Pas la peine de mentionner son dernier résultat à Geoffroy-Guichard, donc.

Nacho (Real Madrid) : Oh le petit filou !

[⚽️ VIDEO BUT] 🇪🇸 #LaLiga #RMASEV Le but polémique de Nacho sur coup-franc qui a surpris les joueurs de Séville !https://t.co/Qovb85khtN — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 14 mai 2017

Riyad Mahrez (Leicester) : Ce but, l’arbitre ne l’aurait jamais refusé la saison dernière. Mais voilà : 2016-2017 n’est pas un bon cru pour les Foxes, qui ont vu leur (ex) meilleur élément faire involontairement une double touche sur son penalty marqué. Et le splendide goal de Shinji Okazaki n’a finalement servi à rien, Leicester tombant devant Manchester City. Demain, tout ira mieux, tu verras.

Falcao (Monaco) : Comme un symbole, c’est lui qui a quasiment officialisé le titre de Monaco par un doublé. Bien aidé par un Kylian Mbappé supersonique, le Colombien tient sa revanche.

Neymar (Barcelone) : Un triplé et une passe décisive. Lui seul croit encore à la Liga. C’était déjà le cas pour la Remontada…

Par Florian Cadu