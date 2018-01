L'équipe type du deuxième week-end de 2018

Des attaquants qui se prennent pour des défenseurs, des avants-centres qui martyrisent les filets adverses, des nerveux qui avouent leur amour pour la couleur rouge... Du classique, somme toute.

Gardien

Défenseurs

Jon Moss (Premier League) : Le voilà, le meilleur défenseur de la VAR. En accordant un but marqué de la main à Abdoulaye Doucouré à la dernière minute de Watford-Southampton (2-2), l’arbitre de la partie a permis à la vidéo de se faire une certaine réputation en Angleterre. Où elle devrait donc bientôt s’implanter. Qu'en pense Tony Chapron ?

Le but maradonesque du Français @abdoudoucoure16 permet à Watford d'arracher le nul (2-2) contre Southampton et crée la polémique #PL Une main de Dieu à revoir ici https://t.co/tYvvKQHz7W — SFR Sport (@SFR_Sport) 13 janvier 2018

Papy Djilobodji (Dijon) : Une expulsion pour deux pieds décollés en direction de Nolan Roux. Au moins, il est resté fidèle à sa réputation d’arrière dur sur l’homme.

Stephen O'Flynn (Ballinamallard) : Un placement parfait, un sauvetage in extremis, une passe au gardien sécurisée et une réelle concentration pour s’assurer que ce dernier ne relâche pas la balle. Rien à dire, c’est bien défendu. Sauf qu’O’Flynn est un attaquant, et le dernier rempart son adversaire. Pas étonnant que son équipe, qui menait 2-1 au moment de l’action et a finalement concédé le match nul, soit lanterne rouge d’Irlande du Nord.

ICYMI, Stop everything and enjoy/cringe at one of the great misses, courtesy of @BBCSPORTNI ?‍♂ pic.twitter.com/4wDmlzXZgV — BBC Sport (@BBCSport) 14 janvier 2018

Ben Chilwell (Leicester) : Parce que c'est toujours remarquable de récolter deux cartons jaunes en l'espace de quelques minutes.

Milieux

Gonçalo Guedes (Valence) : Son prix augmente chaque semaine, et personne ne trouve ça illogique. Ce week-end, le milieu a encore livré une performance XXL, étant impliqué sur les deux réalisations des Chés (auteur de l’ouverture du score, à l'origine du pion de Rodrigo). Et s’il se retrouvait bientôt au Real ?

Jefferson Lerma (Levante) En colère, le Monsieur. Il y a de quoi, si les accusations sont avérées : Iago Aspas l'aurait insulté de « nègre de merde » en pleine partie. Affaire à suivre...

Florian Thauvin (Marseille) : Que retenir de sa prestation ? Le penalty qu’il a provoqué, le fait qu'il l'ait raté, sa neuvième passe décisive de la saison, son neuvième caramel ou son lob de quarante mètres qui a trouvé la barre transversale ? Rien de tout ça. Seulement qu’il y a danger dès qu’il touche la sphère.

Attaquants

Timo Werner (RB Leipzig) : Le fameux combiné but/assist pour celui qui a marqué à sept reprises et adressé deux passes dé' en neuf rencontres devant son public. Au fait, il était remplaçant et n’est entré qu’à l’heure de jeu. Quand la partie était bloquée à 1-1.

Harry Kane (Tottenham) : Un doublé. Vingt buts en championnat. Joueur des mois de novembre et décembre. Meilleur buteur de l'histoire des Spurs en Premier League (devant Teddy Sheringham). Troisième joueur à passer le cap des vingt goals lors de quatre saisons consécutives de PL (après Thierry Henry et Alan Shearer). C’est désormais officiel : l’avant-centre est addict aux records.

Landon Donovan (FC León) : De retour ! Un an après avoir quitté les Los Angeles Galaxy, l’attaquant est sorti de sa retraite pour taper la balle au Mexique. L’occasion d’adresser ses meilleurs vœux à Donald Trump : « Je ne crois pas aux murs, je veux aller au Mexique et m'habiller en vert. »

Remplaçants

Míchel (Málaga) : Et un licenciement de plus, un. Comme d’habitude, l’entraîneur espagnol s’est fait virer. De Málaga, cette fois. Un club dernier de Liga qui ne compte que onze points et qui a donc subi la défaite de trop. Merci pour ce moment.

COMUNICADO| El técnico @MichelGonzalez no continúa al frente del equipo. Suerte para el futuro, Míster. ➡️ https://t.co/g9m2E4sS03 pic.twitter.com/K1PaH62qRD — Málaga CF (@MálagaCF) 13 janvier 2018

Benoît Costil (Bordeaux) : Jocelyn Gourvennec serait-il encore vivant si le Français n’avait pas stoppé un péno contre Troyes ? Sûrement. Mais pas pour bien longtemps.

Marko Arnautović (West Ham) : Quand il daigne se bouger les fesses, les choses vont beaucoup mieux pour West Ham. Huddersfield, qui a vu l’Autrichien réaliser deux passes décisives et trouver le chemin des filets, en a fait l’amère expérience. Voilà les Hammers onzièmes.

Michael Olunga (Gérone) : Un triplé et une victoire 6-1 contre Las Palmas. Vous ne le connaissiez pas ? Maintenant, si.

Niclas Füllkrug (Hanovre) : Un triplé et une victoire 3-2 contre Mayence. Vous ne le connaissiez pas ? Maintenant, si.

Par Florian Cadu