L'équipe type du week-end

C'est la fin de la saison, et pas mal de bonhommes disent au revoir à leur famille. Avec plus ou moins de réussite, mais toujours de manière touchante. Pendant ce temps-là, d'autres se démarquent par des buts, des records ou des boulettes.

Gardien

Ederson (Manchester City) : 75,3 mètres. C'est la distance du dégagement le plus long au monde. Record planétaire qui vaut au Brésilien une place dans le Guinness Book. Chacun occupe son temps libre comme il l'entend.

Défenseurs

Mathieu Debuchy (Saint-Étienne) : Pas de bol pour l'ancien d'Arsenal, qui rêve de participer au Mondial 2018. Car Didier Deschamps est venu l'observer pile au moment où le latéral a plombé son équipe en provoquant un penalty en toute fin de rencontre contre Monaco. Faute grave ? Réponse jeudi.

Donald Trump (Beitar Trump Jérusalem) : En l'honneur de la décision de Donald Trump de déménager ce lundi l'ambassade US d'Israël à Jérusalem, le Beitar Jérusalem se rebaptise « Beitar Trump Jerusalem » . Le prochain duel entre les deux premiers du classement Beitar Trump-Hapoël Beer-Sheva devrait donc se jouer sans maillots.

Arsène Wenger (Arsenal) : L'Alsacien a peut-être un jour cru pouvoir protéger éternellement son club. Mais le jour des adieux a sonné. 1235e match et une dernière victoire. Merci pour tout, Arsène. #oui.

Benjamin Mendy (Manchester City) : Absent de la feuille de match dimanche... Quand est-ce qu'on arrête de flipper ?

Milieux de terrain

Thiago Motta (Paris Saint-Germain) : Son dernier match au Parc des Princes avant de prendre sa retraite devait constituer une fête. Et ça l'a été. Reste que l'Italien a un peu gâché la soirée en concédant un penalty, provoquant la défaite des siens contre Rennes.

Dimitri Liénard (RC Strasbourg) : Un coup franc sublime à la dernière minute du temps additionnel, Lyon renversé, un maintien acquis dans la douleur et un stade en fusion. Le « paysan de Belfort » a passé un bon week-end.

Michael Carrick (Manchester United) : 36 ans et une vingtaine de trophées récoltés en douze saisons passées à Manchester United : c'est pour le capitaine mancunien, qui s'en va sur une dernière victoire 1-0 contre Watford.

Attaquants

Lebo Mothiba (Lille) : Christophe Galtier a parlé de « miracle » pour qualifier la survie du LOSC dans l'élite. Le messie est donc Lebo Mothiba, qui a frappé deux fois. Résurrection activée.

Emmanuel Boateng (Levante) : Kevin-Prince ? Non. Jérôme ? Non plus. Voici Emmanuel, un film érotique où le Barça se fait prendre pour la première fois de la saison en Liga. Ce qui éclipse totalement le cinéma du dimanche soir d'un certain Philippe.

Mario Balotelli (Nice) : Il s'agissait sans doute de sa dernière apparition à l'Allianz Riviera avec le maillot des Aiglons sur le dos. Il n'a pas déçu, avec deux pions qui installent Nice en position optimale pour la dernière place européenne. Mais Super Mario préfère peut-être la C1...

Sur le banc

Peter Stöger (Borussia Dortmund) : L'entraîneur aurait sûrement souhaité que Roman Bürki évite sa boulette, histoire de ne pas terminer sur un revers (1-3 contre Hoffenheim). Le technicien a cependant réussi son boulot depuis décembre, et peut partir serein. Chose qu'il a officiellement annoncée. Le siège est libre, Lucien.

Jamie Maclaren (Hibernian) : On n'oublie pas les championnats dits « mineurs » . Auteur d'un triplé entre la 22e et la 90e+4 minute, l'Australien a activement participé au nul fou contre les Glasgow Rangers. Valeur estimée : un million d'euros.

Florian Thauvin (Marseille) : D'une, il est le meilleur buteur de Ligue 1 en 2018 avec quatorze goals. De deux, aucun Marseillais n'a marqué davantage que lui en une saison de championnat depuis 1993. De trois, son doublé évite à l'OM une grosse déconvenue à Guingamp (2-2). Est-ce que cela mérite une présence au Mondial ? Est-ce que cela mérite une présence à la prochaine Ligue des champions ? Encore une petite semaine de suspense...

Djibril Cissé (Yverdon Sport) : Djib' à la retraite ? Jamais de la vie ! Sur la pelouse du FC Zürich (enfin, de son équipe réserve), le Français de 36 piges s'est offert un triplé. Tranquillité et plaisir.

-FIN DU MATCH-YS s'impose sur le score de 2-3 contre le FC Zürich II ! Bravo à toute l'équipe et félicitations à Djibril Cissé qui a marqué déjà 24 buts cette saison !! Copyright photo : Gabriel Lado#AllezYS #FCZYS pic.twitter.com/Za9maOlipu — Yverdon Sport (@yverdonsport) 12 mai 2018

Alexandr Erokhin (Zénith Saint-Pétersbourg) : On n'oublie pas les championnats dits « mineurs » . Auteur d'un quadruplé entre la 38e et la 78e minute, le Russe a activement participé à la victoire du Zénith. Valeur estimée : cinq millions d'euros.

Marc Mohamed (Saint-Gratien) : Au mauvais moment au mauvais endroit, malheureusement. Au cœur du bordel quand certains « supporters » de Grenoble ont envahi la pelouse, le directeur sportif de l'Entente Sannois Saint-Gratien s'est mangé des coups totalement gratuitement. Juste pour avoir voulu récupérer des affaires sur le banc de touche avant de filer aux vestiaires. Sale instant.

Par Florian Cadu