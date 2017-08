L'équipe-type du week-end du 13 août

Des boulettes, des blessés, des expulsés, des buteurs, des médaillés d'or, l'équipe-type du week-end a le mérite de récompenser toutes sortes de champions. Pas de Neymar, pas de jaloux.

1

But d’Alexandre Lacazette pour mettre son équipe sur de bons rails et faire courir la défense adverse. But d’Olivier Giroud dans le temps de l'argent, dix minutes après son entrée en jeu pour donner la victoire définitive de la tête. Ce qui s’est passé pour Arsenal ce week-end, on aimerait bien le revivre dans quelques mois au fin fond de la Russie.

On disait qu’il avait le profil pour tout casser en Angleterre, et il le prouve déjà. Un doublé pour son premier match avec Huddersfield contre Crystal Palace. Un jour, la Premier League devrait penser à remercier notre bonne vieille Ligue 1. En droits télé, par exemple.

En parlant de Kaka, Yohann Diniz était à Londres pour être sacré champion du monde sur cinquante kilomètres marche. Le plus vieil athlète à décrocher ce titre, et le meilleur marcheur depuis Emmanuel Macron.

Alors que le match touche à sa fin entre Orlando et les New York Red Bulls, les esprits s’échauffent. Comme pour calmer tout ça, Kaka chatouille Aurélien Collin, son ancien coéquipier. Les deux hommes en rigolent. Pas l’arbitre, qui lui met rouge. On préfère récompenser l’amour plutôt que de la sanctionner, nous.

Déjà buteur lors de la première journée, la fusion entre Emerson et Issam Jemaa a récidivé face à Dijon. Et de la plus belle des manières, sur un beau retourné acrobatique. Qui a besoin de Mbappé, ici ?

A la mi-temps, Marcelo Bielsa a donné une simple consigne à ses hommes : pas de bêtises, on n’a plus de remplaçant. Du coup, Mike a envoyé la balle dans la tronche de Corgnet sur un coup de sang. Carton rouge. Malinx, le lynx.

Dans la victoire 5-0 des siens en Coupe d’Allemagne, il s’est fendu de quatre passes décisives et d’un but. Un match plutôt plein.

Gardien :

Mike Maignan (Lille) : A la mi-temps, Marcelo Bielsa a donné une simple consigne à ses hommes : pas de bêtises, on n’a plus de remplaçant. Du coup, Mike a envoyé la balle dans la tronche de Corgnet sur un coup de sang. Carton rouge. Malinx, le lynx.

Défenseurs :

Marcel Appiah (Osnabrück) : Un carton rouge dès la 18e minute de jeu est parfois bénéfique. Après son expulsion, Marcel a permis à ses coéquipiers d’Osnabrück (troisième division allemande) de faire bloc et exploser en contre pour sortir Hambourg (3-1).

Tomas Kalas (Fulham) : Trente-neuf secondes pour se faire expulser après un tacle mal maîtrisé en position de dernier défenseur. Tomas a vingt-quatre ans, mais il lâche encore la purée comme s’il en avait quatorze.

Jemerson (Monaco) : Déjà buteur lors de la première journée, la fusion entre Emerson et Issam Jemaa a récidivé face à Dijon. Et de la plus belle des manières, sur un beau retourné acrobatique. Qui a besoin de Mbappé, ici ?

Usain Bolt (Jamaïque) : Un claquage pour la dernière course de sa carrière. Les pires adieux d’un défenseur depuis Sylvain Kastendeuch.

Milieux :

Kaka (Orlando) : Alors que le match touche à sa fin entre Orlando et les New York Red Bulls, les esprits s’échauffent. Comme pour calmer tout ça, Kaka chatouille Aurélien Collin, son ancien coéquipier. Les deux hommes en rigolent. Pas l’arbitre, qui lui met rouge. On préfère récompenser l’amour plutôt que de la sanctionner, nous.

Yohan Diniz (France) : En parlant de Kaka, Yohann Diniz était à Londres pour être sacré champion du monde sur cinquante kilomètres marche. Le plus vieil athlète à décrocher ce titre, et le meilleur marcheur depuis Emmanuel Macron.

Wayne Rooney (Everton) : Un but dès la première journée de championnat pour son retour sous le maillot d’Everton. Qu’est-ce qu’on aime les belles histoires…

Attaquants :

Steve Mounié (Huddersfield) : On disait qu’il avait le profil pour tout casser en Angleterre, et il le prouve déjà. Un doublé pour son premier match avec Huddersfield contre Crystal Palace. Un jour, la Premier League devrait penser à remercier notre bonne vieille Ligue 1. En droits télé, par exemple.

Romelu Lukaku (Manchester United) : Son début de bromance avec Paul Pogba a beau être agaçant, force est de constater qu’il est prometteur. Un plat du pied gauche et un gros coup de casque pour ses débuts avec MU. Lukaku double.

Olixandre Girouzette (Arsenal) : But d’Alexandre Lacazette pour mettre son équipe sur de bons rails et faire courir la défense adverse. But d’Olivier Giroud dans le temps de l'argent, dix minutes après son entrée en jeu pour donner la victoire définitive de la tête. Ce qui s’est passé pour Arsenal ce week-end, on aimerait bien le revivre dans quelques mois au fin fond de la Russie.

Remplaçants :

Miguel Angel Britos (Watford) : Un but à la 93e minute pour priver Liverpool d’une bonne entrée en matière. Casseur d’ambiance.

Kevin Mayer (France) : La plus belle célébration de champion en slip depuis Yoann Gourcuff en 2009.

Falcao (Monaco) : Un bon gros triplé, dont un amour de ballon enroulé dans la lucarne opposé. Qui a besoin de Mbappé, ici ?

Yussuf Poulsen (Leipzig) : Dans la victoire 5-0 des siens en Coupe d’Allemagne, il s’est fendu de quatre passes décisives et d’un but. Un match plutôt plein.

Ricky Van Wolfswinkel (Bâle) : Déjà le plus beau loupé de l’année pour l’ancien Stéphanois. Toujours sympa de donner des nouvelles des vieilles branches.

Basel forması giyen Ricky van Wolfswinkel'in Grasshoppers maçının son dakikalarında kaçırdığı gol pic.twitter.com/3xiwh8NNxq — Bilyoner.com (@Bilyoner) 11 août 2017

Par Kevin Charnay