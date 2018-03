Un videur nommé Noble, un engin de terrassement appelé Bastareaud ou encore un poète qui répondait au nom de Vitor Hugo : c'est l'équipe type du week-end.

Gardien

Karlo Letica (Hajduk Split) : Quand on est un gardien croate de 21 ans évoluant au pays, supervisé par le Real Madrid, la meilleure solution pour se faire remarquer reste de monter dans la surface adverse pour placer une tête plongeante à la 95e, qui arrache un nul 2-2 face à Istra 1961. Letica, slumdog will be millionaire.

Défenseurs

Philippe Daguillon (FC Nantes) : Le Dag' faisait partie des murs du FC Nantes. Arrivé au club en 1985, le kiné a succombé vendredi à une longue maladie. Le lendemain, les Canaris lui ont dédié la victoire (1-0) contre Troyes.

Xi Jinping : 2 958 voix pour, deux contre et trois abstentions. L’Assemblée nationale populaire, ou l'équivalent du Parlement chinois, a supprimé la limitation du nombre de mandats présidentiels (qui était de deux). Conséquences : Xi Jinping, 64 ans, est bien installé dans son fauteuil de président et pourrait le rester jusqu'à la fin de ses jours. Le nouvel Empereur du Milieu.

Vitor Hugo (Fiorentina) : Davide Astori est décédé. Vitor Hugo l'a remplacé. Davide Astori portait le numéro 13. Vitor Hugo, qui porte le 31, a marqué pour la Fiorentina face à Benevento, avant de dévoiler un T-shirt en hommage à son coéquipier. Vitor Hugo est un poète.

Daniel Caligiuri (Schalke 04) : C'est une chevauchée de quarante mètres qui se termine par une chiche en lucarne. C'est le but du week-end. C'est signé de l'Italo-Allemand Daniel Caligiuri.

Milieux

Scott Brown (Celtic) : La moitié de Glasgow l'adule, l'autre moitié l'exècre. Mais, comme à chaque fois qu'il vient à Ibrox Park avec sa grande gueule, ses crampons aiguisés et son maillot vert et blanc, le capitaine du Celtic repart avec la victoire. Man of the Old Firm.

Scott Brown seemed to enjoy himself after setting up Moussa Dembélé for the Celtic equaliser. pic.twitter.com/nRU9cUpsWX — Jens1893 (@Jens1893) 11 mars 2018

Mark Noble (West Ham) : Pénétrer sur la pelouse en plein match parce que son équipe se prend une dérouillée par Burnley, c'est une chose. Tomber sur Mark Noble, capitaine de West Ham, en est une autre. Un plaquage plus tard, et le Monsieur repart en tribune.

Vidéo

Geoffrey Kondogbia (Valence) : Valence conclut la course à la Ligue des champions en Liga en mettant Séville à onze longueurs. Eh Geoffrey ! Remets-nous des passes dé' !

[VIDEO] Valence Deux merveilles de passes décisives pour Geoffrey Kondogbia Quelle lecture du jeu !https://t.co/Szgo6QZUxF#SEVVAL — beIN Sports (@beinsports_FR) 10 mars 2018

Attaquants

Mathieu Bastareaud (France) : Le XV de France a battu (22-16) l'Angleterre avec un bulldozer qui tournait à plein régime dans la ligne arrière. Glorious Bastareaud.

Alassane Pléa (OGC Nice) : Mario pas là au Roudourou, Nice sort de sa manche un quadruPléa. 5-2, comme cela.

Marcus Rashford (Manchester United) : Man United a su attaquer, puis résister face à Liverpool (2-1). Ainsi, le Mou arrive de temps en temps à retrouver son putain de perchoir. D'où il peut apprécier le récital de Rashford.

Remplaçants

Édouard Philippe : « ... Et parce que la France est une nation qui veut continuer à sucer des grands champ... Euh. (muet) Parce que la France est une nation, pardon, qui veut continuer à susciter des grands champions dans tous les domaines... » C'est tout pour le Premier ministre.

L'ÉNORME lapsus du Premier ministre Edouard Philippe pour le lancement de la Coupe du monde de rugby 2023 pic.twitter.com/wa9s4y8CWS — CNEWS (@CNEWS) 10 mars 2018

Adolphe Teikeu (FC Sochaux-Montbéliard) : Il y a de l'amour dans cette touche d'Adolphe Teikeu. Mais il y a une perte de balle. Mais il y a de l'amour. Mais il y a une perte de balle...

Le défenseur de Sochaux a réalisé un geste digne des Jeux olympiques en effectuant une remise en jeu face au Paris FC ! pic.twitter.com/D8VIMX8OiN — beIN Sports (@beinsports_FR) 11 mars 2018

Christopher Nkunku (PSG) : Christopher pourra encore marquer des doublés comme face à Metz. Des triplés, des quadruplés, même... La vérité, c'est que tant qu'il gardera cette coupe de cheveux « mygale » , il restera laid.

Héctor Bellerín (Arsenal) : Héctor Bellerín n'était pas sur la feuille de match d'Arsenal face à Watford (3-0 pour les Gunners)... Il jouait sûrement à Mario Kart avec ses plus grands fans Claudia et Austin. Ce chic type.

Vidéo

Ciro Immobile (Lazio) : « Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles. Si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles ! » Signé Cirano.

[VIDEO - BUT] Lazio Quel geste génial de Ciro Immobile !! ? Le but du week-end ?https://t.co/IRjtVt6OGQ — beIN Sports (@beinsports_FR) 11 mars 2018

Denys Bain feat. Alexandre Bonnet (Havre Natation Club) : HAC-Clermont, 64e minute. Alexandre Bonnet centre en retrait pour Denys Bain qui marque. Doit-on vraiment vous préciser qu'il reprend la balle de la tête ?

Par Florian Lefèvre